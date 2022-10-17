Оппозиция требует отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Именно на мэрию возлагается ответственность за гибель 13-летнего подростка от удара током в фонтане столичного парка Ваке, считают они. В свою очередь, власти предлагают дождаться результатов следствия.

На этом этапе у следствия нет подозреваемых: ни компания-исполнитель работ, ни экспертное бюро не могут объяснить, как в фонтане в одном их центральных парков могла произойти смертельно опасная утечка электричества.

Не дожидаясь результатов следствия, оппозиция и гражданские активисты провели у здания мэрии шумную акцию, на которой потребовали незамедлительной отставки Каладзе.

«Нельзя, чтобы власти в очередной раз свалили все на стрелочника. Ненормально, чтобы дети гибли из-за неисправного фонтана в парке, кто-то должен за это ответить, мэр должен взять на себя политическую ответственность. Нельзя вести себя так, будто ничего не произошло», – заявил Ника Мосиашвили, член партии «Гирчи».

Со своей стороны, оппозиционная часть тбилисской городской власти – сакребуло – вызывает мэра столицы на внеочередное заседание. Члены «Национального движения» ждут подтверждения официальной позиции Каладзе, сказал глава фракции Ираклий Надирадзе.

«Сначала мы подождем официальной позиции Кахи Каладзе: что он собирается делать, собирается брать на себя политическую ответственность или нет, и после его заявления будет реакция с нашей стороны. У этого человека нет морального права находиться в мэрии», – заявил оппозиционер.

В свою очередь, большинство предлагает дождаться результатов следствия. Позицию фракции «Грузинской мечты» по этому вопросу огласил председатель Отар Григолия:

«Никто не уклоняется от ответственности, все открыто говорят, в том числе и мэр столицы, о том, что на все вопросы будут ответы. Однако мы не собираемся вызывать мэра и устраивать здесь цирк, я не считаю это правильным ни с политической, ни с моральной точки зрения».

МВД начало расследование по части первой статьи 240 УК, где речь идет о нарушении правил техники безопасности на объекте энергетики, повлекшем за собой гибель человека.

Владелец и директор компании «Гринсервис плюс» Лаша Пурцхванидзе, на объекте которого произошел несчастный случай, говорит, что на электрооборудовании при экспертизе изъянов не было выявлено:

«Везде, где функционируют фонтаны, кабели протянуты в воде. Можете сходить в парк Рике и посмотреть, его проектировали итальянцы. Было несколько раз проверено оборудование. И в процессе инсталляции, и после нее. Остальные вопросы к следствию. На мне лежит ответственность перед Богом, и, честно говоря, уже неинтересно, какая будет еще».

Первоначальная позиция мэрии остается без изменений – ответственность лежит на компании, которая провела монтажные работы. Заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая говорит, что заключение по фонтану в парке Ваке было однозначно положительным на всех этапах, и в такой момент сотрудники мэрии даже не имели права не давать согласия на сдачу проекта.

«Мы составили техническое задание по проекту реабилитации, в которое были заложены все действующие в стране строительные нормы и стандарты. Экспертное заключение в отношении фонтана содержит более 500 страниц. Хочу еще раз подчеркнуть, что наша служба проверяет, аккредитован эксперт или нет, имеет ли он право осуществлять соответствующую проверку, а также исследует содержание заключения – оно было однозначно положительным. Соответственно, наши сотрудники на основании таких заключений не имели права не давать согласия на прием (объекта)», – заявил Басилая журналистам.

В эти дни в СМИ распространилось множество экспертных замечаний по поводу технического состояния злополучного фонтана. Среди них примечательно замечание известного архитектора Ираклия Жвания, который спроектировал не один фонтан в Тбилиси. По словам специалиста, исторически у этого фонтана была ограда, которая ограничивала доступ к воде. По общепринятому мнению, кроме опасности поражения током, в зоне воды работают струи с высоким напором, где из-за риска травм категорически нельзя находиться детям. Почему произошел демонтаж ограды – один из вопросов, который специалист адресовал мэрии.

Напомним, 13 октября погибла девочка-подросток, которую ударило током, когда она пыталась выловить мяч из фонтана. Вместе с ней пострадали еще двое детей, которых удалось спасти.

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