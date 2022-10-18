В абхазском МИДе обсудили тему возобновления встреч в Гали

Абхазская и российская стороны заинтересованы в возобновлении встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали. Об этом сообщили в российском посольстве в Сухуми по итогам встречи посла Михаила Шургалина с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба.

Сообщается, что абхазский МИД прорабатывает возможность возобновления деятельности в формате МПРИ в соответствии с поручением президента Аслана Бжания.

«Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы данного формата, деятельность которого будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах. На данном этапе идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса», – говорится в сообщении.

Встречи в Гали, в которых участвуют абхазская сторона, Грузия, Россия, ЕС и ООН, не проводились с 2018 года.

По итогам 56-го раунда Женевских дискуссий Москва и Сухуми заявили, что готовы возобновить переговоры в гальском формате. В абхазском МИДе тогда отметили, что их инициативы по возобновлению переговоров «остались без реагирования со стороны грузинских участников».