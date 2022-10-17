«В Абхазии полыхает паспортный скандал», – написал на днях один из блогеров. К этому можно было бы добавить «снова», так как проблемы паспортизации будоражат политизированную часть общества уже больше полутора десятков лет, после того, как в середине нулевых в республике началась выдача абхазских общегражданских паспортов, и время от времени связанные с ней проблемы становились главенствующей темой в борьбе двух основных политических лагерей.

На этот раз все началось с публикации запроса лидера оппозиционной ОО «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба в Генеральную прокуратуру РА, чтобы там проверили законность выдачи почти 6,7 тысяч паспортов лицам неабхазской национальности за два с половиной года в 2020-2022-м. А затем в интервью привел два примера такой выдачи, вызвавшие у него сомнения.

И если об одном – москвиче Мирелли – в Абхазии услышали только недавно, как о советнике президента Абхазии, то имя сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, известного также под прозвищем Робсон, весьма популярно, он не раз фигурировал на абхазских телеэкранах. Ардзинба уточнил, что он получил паспорт гражданина Абхазии 1 декабря 2020 года, хотя здесь не родился…

Было нетрудно предвидеть, что Татулян откликнется. И он, представленный как «президент Федерации греко-римской борьбы Сочи, меценат», сообщил в СМИ в минувшую пятницу, что его прадеды, деды и родители родились и проживали в Абхазии, а родственники «проливали кровь» за свободу страны. Есть в его роду и Герои Абхазии. Он всегда считал себя гражданином Абхазии, независимо от того, есть у него паспорт или нет. Татулян напомнил, что на протяжении 30 лет он помогал республике ремонтировать школы, детсады, дороги. Он отметил, что «всегда с большим уважением это делал» и продолжит благотворительную деятельность в Абхазии. И добавил, что ему непонятно «двуличие оппозиционера, который при личных встречах высказывает свое уважение, в то же время через прессу задает «другие вопросы».

«Могу уверенно сделать следующий вывод – у Адгура Ардзинба не хватает характера и душевных сил, чтобы мне напрямую задать интересующие его вопросы. Этот человек регулярно занимается фейками, выдает непроверенные факты за реальность. На свои личные средства готов выделить пожертвование на приобретение шампуня «Head & Shoulders» для этого человека. От чего помогает этот шампунь, всем известно», – сказал Татулян.

Если кто забыл, то напомним, что это популярный американский бренд, специализирующийся на шампунях против перхоти.

Неудивительно, что очень многие восприняли такой выпад как оскорбление. Но примечательно, что откликнувшиеся на этот намек интернет-пользователи предпочли высказываться очень завуалированно, так что далеко не все прочитавшие поначалу их посты и комментарии, могли даже понять, о чем идет речь. А вот политические оппоненты – провластная партия «Амцахара» и ОО «АНД», выступившие в субботу 15 октября, с заявлениями, «вуалировать» имена не собирались и в выражениях не стеснялись.

Вот несколько фрагментов из заявления «амцахаровцев» (здесь, как и в других, они даны без изменений орфографии и пунктуации):

«Нас нисколько не удивила очередная попытка использовать актуальную в обществе патриотическую тему для личных интересов – возвращения во власть. Ситуация не новая. И лица знакомые, и сценарий тот же. Вопросы паспортизации Галского района и части жителей Ткуарчалского и Очамчырского районов в свое время стал поводом для событий 27 мая 2014 года – государственного переворота. Тогда свои незаконные, антиконституционные действия они «узаконили» последующими выборами Президента РА. Найдя такой «повод» для свержения власти, и убеждая в необходимости интегрировать жителей этих районов в абхазское общество, прежде чем предоставлять гражданство, прошлая оппозиция загнала проблему внутрь. Потрясает способность оппозиционера, руководителя АНД Адгура Ардзинба для политического выживания паразитировать на неизменной повестке, используя громкие слова и патриотические лозунги. Прикрываться заявлениями о защите интересов народа и государства – это слишком опасный путь. В запросе Адгура Ардзинба в Генпрокуратуру нет никакого логического основания, это не защита национальных интересов, а только страх невозврата к власти и попытка дискредитировать нынешнее руководство страны… Что касается гражданина Абхазии, известного мецената Рубена Татуляна, то здесь не может быть предмета для обсуждения. Его родство и связь с Абхазией исчисляется сотней лет, и мы, ветераны, знаем и чтим заслуги его родных в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Не может не знать Адгур Ардзинба, какую помощь на протяжении многих десятков лет оказывает Рубен Татулян Абхазии, в том числе, в один из тяжелейших периодов – Covid-19… Руководитель АНД Адгур Ардзинба должен знать, что принятие решений по этой статье только в компетенции президента, а в обязанности президента Аслана Бжания не входит отчитываться перед оппозиционером».

Высший совет АНД в мгновенном ответе назвал это заявление «истеричным» и высказал убеждение, что, судя по этому:

«подтверждается, что в очередной раз на наших глазах происходит процесс незаконного предоставления гражданства и паспортизации. Рьяная защита интересов полукриминального «бизнесмена» из Сочи, который периодически фигурирует в криминальных сводках зарубежной прессы, ставшего главным «меценатом» при правлении Аслана Бжания, красноречиво характеризует правление действующего президента. Дошло до того, что данный человек с явной поддержки высших должностных лиц страны стал в оскорбительной форме «советовать» абхазскому народу, как ему устраивать свое государство. Аслан Бжания в своем стремлении обогатить себя и свою семью привел нашу страну к полной маргинализации. Оголтелые группы олигархов в связке с криминалом и властью носятся по стране в поисках наживы, растаскивая государство на части. Они настолько увлеклись, что народ со своими проблемами воспринимают уже как надоедливую муху, которая жужжит под ухом, мешая спокойно вкушать плоды своих «трудов». Вы забылись, господа! Не ради вашей наживы мы строили наше государство, не ради того, чтобы вы набили свои животы и уехали жить за границу, оставив нам разрушенную и разорванную на части Абхазию! Мы напомним вам, что такое абхазский народ, в полном соответствии с нашей Конституцией и вековыми абхазскими традициями».

На этом фоне заявление высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» в тот же день показалось довольно спокойным и миролюбивым. Очевидно, потому что в нем в основном комментировалось «корректное заявление армянской общины, где перечислялась меценатская помощь Татуляна, что, по их мнению, послужило поводом для указа президента в представлении Р. Татуляну гражданства Республики Абхазия. Хотим напомнить, что запрос в прокуратуру общественной организацией был направлен не только в отношении Татуляна, а в отношении всех, кто получил гражданство за последние два года именно по указу президента. Как в любой другой стране, к вопросам гражданства в Абхазии относятся с особым трепетом и вниманием. Мы хотим, чтобы все знали, что паспорт гражданина Абхазии пропитан кровью наших братьев и сестер, всего многонационального народа Абхазии, который сражался за свою свободу против в десятки раз более многочисленного врага. Меньше всех нам бы хотелось, чтобы разные необдуманные заявления нанесли какой-либо ущерб межэтническим отношениям в Абхазии. Мы помним, как сотни наших сограждан армянской национальности отдали свои жизни за свободу Абхазии, как и добровольцы и представители других национальностей. Это самое дорогое, и мы никогда не переступим через наше братство. Мы, ветераны, хорошо знаем цену боевому братству и дружбе. Мы хорошо помним заслуги ныне здравствующего соратника Владислава Ардзынба, государственного деятеля и патриота – Тополяна Альберта Гаспаровича и других истинных патриотов. Именно единство всего многонационального народа Абхазии является залогом нашего процветания».

Вместе с тем тон заявление меняется, когда в нем заходит речь о Татуляне: «Но мы никогда не приемлем оскорбительный тон в адрес оппозиционного политика только за то, что им был отправлен запрос в прокуратуру, чтобы узнать законность получения гражданства в адрес любого из нас. Мы считаем оскорбления в адрес Адгура Ардзынба оскорблением минимум 36 тыс. граждан Абхазии, проголосовавших за него в 2020 году на президентских выборах, еще до того, как Татулян стал гражданином Абхазии. Также предлагаем А. Ардзынба проявить государственную выдержку и не отвечать на этот эмоциональный, на уровне уличной разборки провокационный выпад Р. Татуляна . Надеемся, что Татулян найдет в себе мужество и принесет извинения за оскорбления в адрес А. Ардзынба».

Возмущение в связи с заявлением Татуляна выразила и оппозиционная общественная организация «Аидгылара».

Как и обычно, в данном случае, едва увидев, кто комментирует в соцсетях эту публичную полемику, – Х, Y, Z и так далее из привыкших публично высказываться, можно было заранее сказать, что и как он напишет, кого он будет поддерживать, а кого критиковать. То же самое – если наберешь номер телефона подавляющего большинства из политически активных граждан, потому что почти все они принадлежат к одному из двух основных политических лагерей, кто в более, а кто в менее активной форме. Именно с этого начался сегодня наш разговор со стоящим особняком общественным деятелем, блогером Астамуром Какалия. Он отметил, что порой член той или иной политической команды может и придерживаться какой-то своей собственной оценки чьего-то высказывания, поступка, но вслух этого не скажет, потому что соратники, заединщики его «не поймут». И продолжил:

«Вассальная преданность патрону. Почти династическая такая, феодальная, чиновничья…».

Что касается сути полемики, то Астамур Какалия отметил:

«Армянская община, очень хорошо… Насколько я знаю, это же заявление армянской общины Абхазии про перечисление под шестьдесят миллионов рублей, да? Вот это все они сделали очень грамотно, корректно. Вообще, вопрос отпадает относительно паспорта Татуляна, все понятно. Помощь из своих денег оказывал – замечательно, конечно. Вот этого – рассказа армянской общины о том, что он сделал, чем помог Абхазии, хватило бы, чтобы этот вопрос в отношении его никогда не поднимался. Но… Он по какой-то причине, может, кто-то насоветовал… решил напрямую поучаствовать в политической борьбе в Абхазии своим выпадом. Не просто сказать о себе, напомнить, что люди сказали уже о нем, объяснили. Вот этого не стоило делать, конечно».

Затем он вернулся к теме, с которой мы начали разговор:

«Понимаете, как? У нас же две основные партии… Власть привыкла чуть-чуть давать паспорта, оппозиция привыкла использовать это, чтобы оказывать давление на власть. Они похожи друг на друга ментально. У нас проблемы: массовая безработица, непрозрачность конкурсов на проведение работ по Инвестпрограмме, финансирование бизнеса. Там многомиллиардная программа, но там тишина… И они будут продолжать, пока третья сила не вклиниться. А третьей силе вклиниться не дают избиратели, которые традиционно присягу на верность приносят либо нынешним чиновникам, либо экс-чиновникам. Потому что надо устроить дочурку по лимиту, надо сыну место попросить… И вот на это они разменивают свои права».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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