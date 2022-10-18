Югоосетинский парламент проголосовал за присоединение к договору ЕАЭС

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня единогласно одобрили законопроект «О присоединении к договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».

Ранее эксперты в разговоре с «Эхом Кавказа» заявляли, что документ предполагает существенное повышение пошлин. Они говорили, что такой шаг нецелесообразен и даже вреден для югоосетинской экономики, однако отказаться от него уже невозможно – Цхинвали связан договорными обязательствами с Москвой.

Вопрос на рассмотрение депутатов вынес заместитель председателя профильного комитета парламента по малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров, передает агентство «Рес».

«Принятие закона позволит таможенным органам республики при поддержке Российской Федерации создать основу для применения современных средств автоматизации для проведения таможенных операций, программных средств и технологий в области таможенного дела», – сказал Квезеров.

Депутат Давид Санакоев поинтересовался, повлечёт ли за собой принятие этого договора изменения в перевозке товаров через таможню юридическими и частными лицами и увеличение тарифов.

Министр экономического развития Дзамболат Тадтаев пояснил, что ведомством прорабатываются необходимые поправки и ведется работа по ставкам единого таможенного союза. Он добавил, что поправки и доработки будут представлены депутатам для изучения.

Спикер парламента Алан Алборов призвал главу Минэкономразвития тесно сотрудничать с профильным комитетом по данному вопросу для детальной проработки документа.