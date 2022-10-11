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Политика

Неисполнимая мечта патрона или новая головная боль Алана Гаглоева

Алан Гаглоев

Югоосетинский парламент должен рассмотреть в ближайшее время законопроект «О присоединении к договору о таможенном кодексе Евразийского союза». Он предполагает существенное повышение пошлин. Эксперты заявляют, что такой шаг нецелесообразен и даже вреден для экономики республики. Впрочем, и отказаться от него уже невозможно – Цхинвал связан договорными обязательствами с Москвой.

На прошлой неделе югоосетинский президент Алан Гаглоев внес на рассмотрение в парламент проект закона «О присоединении к договору о таможенном кодексе Евразийского союза». В ближайшее время предстоит обсуждение законопроекта в комитетах заксобрания.

Здесь необходимо оговориться: Южную Осетию страны Таможенного союза не признают (за исключением России) и в Евразийском союзе не видят ни в каком качестве. Цхинвал лишь принимает на себя бремя обязательств страны-участницы Таможенного союза без претензий на вступление в союз или на какие-то встречные для себя льготы.

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Неисполнимая мечта патрона или новая головная боль Алана Гаглоева
by Эхо Кавказа

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Этот проект на протяжении семи лет лоббировали сначала президент Леонид Тибилов, затем Анатолий Бибилов. Можно сказать, это их совместное детище. Проект вызывал ожесточенные протесты местного экспертного сообщества. В республике его называют самым ущербным для экономики предприятием за все время сотрудничества с Россией.

В чем претензии экспертов, «Эху Кавказа» объяснил депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев:

«Самым чувствительным для нас в этом вопросе является повышение ставок таможенных пошлин до евразийского уровня. Присоединение к кодексу это предполагает. В случае повышения тарифов, мы в принципе лишаемся перспективы экономического развития, потому что теряем последние признаки инвестиционной привлекательности. Единственное, что может компенсировать нашу географическую изолированность, – это комфортные условия для бизнеса. Среди прочего они предполагают значительные льготы в налоговом обложении и низкие таможенные тарифы. Никто не поедет через перевал, если в этом не будет конкретной выгоды! Я уже не говорю о том, что повышение таможенных тарифов приведет к росту цен и негативно отразится на благосостоянии наших граждан. И в то же время мы не можем отказаться от принятых обязательств. Это многоступенчатый, многоуровневый межгосударственный процесс, который был запущен еще в 2015 году с подписанием нового интеграционного договора. Часть договорных обязательств уже выполнена. Нынешнему правительству и нам, депутатам, досталось в наследство выполнить самую чувствительную для жителей республики часть соглашений, в том числе принятые экс-президентом Бибиловым обязательства повысить таможенные пошлины. Но мы все-таки будем стоять на том, чтобы оставить тарифы на прежнем уровне».

Это продолжение истории про «Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции» от 18 марта 2015 года. Статья № 5 этого договора предполагала переход Южной Осетии на законодательство Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования, а там, где это невозможно, – на российское таможенное законодательство.

Он же предполагал модернизацию югоосетинской таможни – оснащение современным оборудованием и программным обсечением, повышение квалификации сотрудников. Этот пункт был распиарен как благо для жителей республики. Мол, не будет больше нервотрепок в очередях и придирок российских таможенников на «Нижнем Зарамаге» – граница станет прозрачной, незаметной. Про повышение тарифов тогда промолчали.

Через год, в апреле 2016-го, стороны определили порядок интеграции таможенных органов специальным соглашением.

В его первом пункте Южная Осетия принимала на себя обязательства перейти на ставки единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и ставки вывозных таможенных пошлин, действующих в Российской Федерации. Соглашение также предполагало объединение таможенных постов для совместного контроля под российским флагом на пункте пропуска «Нижний Зарамаг».

9 декабря 2020 года на совещании в Москве Анатолий Бибилов тайком подписывает «План интеграции таможенных органов республики Южная Осетия и Российской Федерации». Причина скрытности вполне понятна: дорожная карта предполагает неподъемные для южных осетин российские таможенные тарифы на иномарки, они раз в двадцать выше, чем в республике.

В сентябре прошлого года дорожная карта совершенно случайно попадает в руки Давида Санакоева. Депутат предает ее гласности, в республике разгорается скандал. Анатолий Бибилов пытается оправдаться, мол, льготные тарифы для южных осетин несправедливы по отношению к россиянам… Избиратель явно не принимает этих объяснений. До выборов президента остается полгода – не время раздражать общественность, поэтому Бибилов вынужден отложить продвижение скандального законопроекта.

Так он перешел Алану Гаглоеву.

Что в сухом остатке?

После перехода таможенного поста «Нижний Зарамаг» на требования Таможенного союза граница прозрачнее не стала. Требования ужесточились и к оформлению товаров, и к перевозчикам. Так называемый вывоз товаров из России – это мелкооптовые закупки югоосетинских торговцев на оптовых базах Северного Кавказа. Их, как и прежде, оформляют на физические лица, только платить приходится больше. Из-за всего этого цены на товары в республике поползли вверх и без повышения тарифов.

Но самое абсурдное в этой истории состоит в том, считает юрист таможенного дела Тимур Кокойты, что Южная Осетия в принципе не в состоянии выполнить обязательства, которые на себя принимает. Послушайте фрагмент его интервью «Эху Кавказа»:

«Евразийский союз – это наднациональный орган пяти больших государств. Коллегиальный орган союза периодически собирается, достигают неких решений, которые потом становятся императивом к исполнению в этих странах. А мы, во-первых, не участвуем в этом союзе и в одностороннем порядке принимаем к исполнению решения, на формирование которых никакого влияния не имеем. Во-вторых, мы видим громоздкость этой структуры и сложность механизмов, которые предполагают реализацию ее решений, нововведений. Южная Осетия физически не способна их осилить. Нам просто чиновничьего аппарата не хватит. Это ведь не только таможенное оформление. Там и технические регламенты, и экологические требования, и много чего еще. То есть весь спектр хозяйственной деятельности, который есть в этих странах, но у нас номинально нет служб, чтобы все это претворяли в жизнь».

Тогда в чем смысл предприятия? Ради чего городили на крохотной территории с населением в тридцать тысяч человек?

Эксперты, наблюдающие за этой историей, убеждены, что изначально все затевалось ради транзита через Южную Осетию. И реконструкция Транскама по высшему разряду, и объединение таможен (чтобы убрать с дороги югоосетинский пост), и даже создание совместного с Россией информационно-координационного центра МВД – все ради транзита.

Только с тех пор многое изменилось. Слишком многое. Грузия строит новую дорогу через Ларс, более защищенную от погодных воздействий, и на Транскам явно не заглядывается.

А тут еще российская агрессия в Украине, мягко говоря, не лучший фон для открытия дороги, к которой и до 24 февраля отношение в грузинском обществе было неоднозначным. Теперь перспектива транзита кажется еще более отдаленной, чем в 2015 году, если не сказать, чем когда-либо.

Южная Осетия в этой истории выглядит как назначенная претерпевать за мечту государства-патрона – несостоявшуюся или отложенную до лучших времен.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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