Девять человек задержаны по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке. Среди них – заместитель руководителя Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, руководитель компании «Гринсервис+» и директор компании «Мшенэксперт». Об этом сообщили в МВД Грузии.

По информации ведомства, в фонтане была нарушена изоляция кабеля, а отчет о проверке безопасности был подделан. В документе утверждалось, что проделанные на месте работы соответствовали действующим в стране нормам.

Ранее директор «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе заявлял, что причиной происшествия, которое обернулось смертью 13-летней Мариты Мепаришвили, могло стать «какое-то заранее спланированное действие».

Утром 13 октября троих школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал «жесткое реагирование» на случившееся. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват». С требованием отставки Каладзе в Тбилиси прошло несколько акций.