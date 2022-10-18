Страны ЕС приняли решение не признавать паспорта Российской Федерации, выданные в Абхазии и Южной Осетии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, затронет ли их это решение?

– Вас лично затронет решение стран ЕС не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии?

Ираклий Валерьевич Бжинава, кандидат юридических наук: Нынешняя инициатива по непризнанию российских паспортов, выданных в Абхазии и Южной Осетии, сама по себе неприятная. Но вместе с тем может обернуться и в положительном ключе. Нам нужно ставить ребром вопрос о признании наших паспортов годными для поездок за рубеж, либо выдачи до признания независимости Республики Абхазия международных паспортов ООН. Примеры: Косово до его признания, Турецкая республика Северного Кипра, Тайвань. Мы не будем ездить с грузинскими документами, и нам необязательно делать это с российскими документами. На основе ст.13 Всеобщей декларации прав человека о праве на свободное перемещение мы должны самостоятельно добиваться положительного решения этого вопроса. Нужно прорвать изоляцию Абхазии. Жителям Абхазии нужно ездить, лечиться, получать образование в разных странах мира. Лично меня это затронет так же, как и многих других, но с учетом того обстоятельства, что мне был выдан также и внутренний паспорт Российской Федерации и на его основе российский загранпаспорт, то, возможно, затронет в меньшей степени.

Эмма Шат-ипа: Да, естественно затронет, потому что в путешествиях мы будем ограничены. Это одно, второе: моя дочь учится по специальности «международные отношения», и она будет ограничена в достижении своей цели. Кроме этого, у меня живут племянники в Европе: граждане Швеции, граждане Германии, Бельгии, с которыми я не смогу встретиться. Естественно, это нарушает все права и касается каждого гражданина. Просто непонятно, почему именно к нам и к осетинам такое отношение, ведь есть примеры Косово, есть пример киприотов, которых никто ни в чем не ограничивает. Именно на нас, на Абхазию и Южную Осетию, это распространяется.

Лаша Зухба: Лично меня это не затронет или затронет мало. Но это затронет моих детей и мою супругу, моих братьев, сестер, всех граждан страны. Европейские страны и так не признают Абхазию. Абхазия, несмотря на то, что длительное время находилась в блокаде, европейские страны нас не признают, но тем не менее при помощи российских загранпаспортов люди могли ездить в Европу, встречаться там с родственниками, у кого есть. Наши студенты там учились, люди могли ездить, посещать Европу с точки зрения бизнеса, развивать бизнес. А сейчас практически получается Абхазия отрезана от Европы и практически, можно сказать, от всего мира. Кроме того небольшого количества стран, в которых признают наши паспорта.

Азамат Багателия: В моем случае, допустим, это ограничение никак не затронет. Но есть очень много ребят, когда могли до этого решения с этими паспортами выезжать за пределы Абхазии. И визы, которые получали, они их не вклеивали, а просто выдавали в виде вкладки в паспорт для того, чтобы они заехали и выехали из стран Европы. На текущий момент, мне кажется, что ситуация, возможно, усугубится, потому что основное нарушение – это ст.13 Всеобщей декларации прав человека о свободе передвижения. И в связи с этой статьей граждане Абхазии подпадают теперь под такие санкции. И в основном молодежь, которая хотела бы выезжать в другие страны, получать образование и просто путешествовать, у них этой возможности не будет.

Юлия Соловьева, журналист: Даже не думаю, затронет ли меня лично, но я уже давно поняла, что мы живем в мире, где, наверное, правит театр абсурда, потому что решения, которые принимают люди, смешны. Лично я для себя выбираю путь просто жить на своей родине, делать для нее все, что я могу. И меня очень по-человечески заботит то, что происходит. Но главное, мне кажется, что у нас в Абхазии должно быть так, чтобы никто не превращал нашу жизнь в театр абсурда. А то, что происходит в мире, – да, это страшно, мы можем бороться против этого только одним – делать у себя все правильно, чтобы умные люди, правильно мыслящие, были у власти, чтобы не погибали люди. Это важно сегодня, а вот этот театр абсурда, который происходит в мире, мы никак по-другому не можем его остановить. Он потому и устраивается, чтобы у нас было желание возмущаться, бороться с чем-то. Это, на самом деле, глубинно смешно!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях