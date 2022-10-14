В Абхазии в эти дни активно обсуждают две темы, связанные с документами, удостоверяющими личности граждан. Если решение стран ЕС не признавать паспорта РФ, выданные в Абхазии, вызвали однозначно негативную реакцию, то требование оппозиции проверить абхазские паспорта, выданные лицам неабхазской национальности в последние два года, было воспринято очень по-разному.

Первая тема возникла после сообщения, что послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим в абхазском обществе откликнулись напоминанием, что Всеобщая декларация прав человека запрещает дискриминацию на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Но если здесь царит единодушие, то по второй теме, как явствует из опроса, проведенного позавчера «Эхом Кавказа», мнения жителей Абхазии разошлись и порой существенно. Имеется в виду, что лидер оппозиционной ОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба направил запрос в Генпрокуратуру со списком из 6693 человек неабхазской национальности, получивших паспорта гражданина Республики Абхазия за период 2020-2022 гг. В запросе указана национальность граждан и содержится предложение провести проверку законности их паспортизации.

Сегодня мы связались с юристом НПО «Центр гуманитарных программ» Саидом Гезердава, чтобы выслушать его мнение. Впрочем, относительно первого вопроса он уже делал в соцсетях комментарий, где, в частности, заявил:

«Очевидно влияние на принятие такого решения Грузии, которая откровенно в своих интересах пользуется ситуацией, сложившейся вокруг Украины, и таким образом усиливает изоляцию Абхазии».

Но мы решили уточнить у него:

«Но ведь и раньше многие у нас жаловались, что такие документы, прежде всего, загранпаспорта, фактически и не принимались…

– Ну, вы знаете как… Политика в отношении паспортов со стороны европейских стран неодинаковой была. Какие-то страны принимали. Вот, например, Великобритания без проблем принимала к оформлению виз. И США как-то не отказывались от оформления виз с учетом наших паспортов. Но были проблемы с такими странами, как Германия, Испания, Франция… Людям очень сложно было с теми паспортами, которые выданы здесь. И знаете, были иногда даже ситуации… вот я был свидетелем… когда паспорта были выданы в России, но в них каким-то образом проглядывало, что человек из Абхазии, и это тоже влияло на получение визы. То есть проблемы существовали, но не было, насколько я знаю, такого общего решения, а было некое обращение МИДа Грузии к МИДам других стран, чтобы они не принимали такие документы. А сейчас это уже единая скоординированная политика, оформленная соответствующим документом».

Кстати, в те годы, когда европейские структуры проводили в странах Западной Европы встречи с участием абхазских, южноосетинских представителей, те спокойно проезжали в ту же упомянутую Германию… Когда же зашла речь о выданных за указанные годы абхазских паспортах, даже с учетом того, что во многих случаях это, видимо, был обмен старых бланков на новые, Гезердава сказал:

«Честно говоря, удивлен этим цифрам, потому что они действительно такие серьезные. Я имею отношение к вопросу паспортизации, поскольку мы в ЦГП предоставляем юридические услуги. Я не так давно написал исследование по поводу сложностей с получением документов. Когда мы видим, например, что у людей не подтверждено наличие другого гражданства, грузинского, но у них все равно такие сложности и они никак не могут получить паспорта. И в то же время мы видим, что какое-то количество людей каким-то образом получают абхазское гражданство и достаточно массово. Ну, я думаю, что, если имеет место факт такой массовой выдачи паспортов, он должен исследоваться».

При этом он допустил, что в основном паспорта выдавались в связи с обменом:

«Насколько нам известно, у людей проблемы именно с обменом паспортов, потому что людям просто не обменивают и находят тысячу причин для этого. Вот, собственно, этому и было посвящено мое исследование. Мы, честно говоря, не в курсе, откуда такое количество получивших… У нас было совершенно иное представление – что этот процесс заморожен. Я имею в виду – обмена паспортов на бланки нового образца».

Но если говорить о тех, кто получил паспорта впервые – вместе с абхазским гражданством, то в СМИ назывались конкретные имена тех, кто, по мнению критиков, не должен был их получать.

«Но есть и другая точка зрения. Если это решение, допустим, президента, то он имеет на это право, и тогда какие тут, собственно говоря, могут быть юридические претензии?

– Да, надо учитывать, в каком порядке люди получили гражданство Абхазии. Да, если указом президента… Но полномочия президента – они же не являются чем-то абсолютным. Там есть условия, в соответствии с которыми президент принимает такие решения. Было бы все же полезно, чтобы прокуратура как-то прокомментировала эту ситуацию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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