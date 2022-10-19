Югоосетинский парламент возобновит обсуждение темы делимитации де-факто границы с Грузией

В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия решили возобновить обсуждение темы делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией.

Гарри Мулдаров, возглавляющий комиссию, созданную с целью урегулировать данный вопрос, сообщил, что работа над составлением карты завершается. Он предложил возобновить парламентские слушания и пригласить на заседания экс-президентов и других лиц, «непосредственно принимавших участие в этом вопросе».

Как пишет агентство «Рес», спикер югоосетинского парламента Алан Алборов поручил Комитету по обороне и безопасности провести заседание, на котором обсудят тему делимитации и демаркации.

«Надо провести по этому вопросу комитет, чтобы мы четко понимали, кого приглашать на слушания», – сказал спикер.

В прошлом году оппозиционеры заявляли, что в 2019 году югоосетинский президент Анатолий Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту Южной Осетии, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года.

Бибилов, в 2022 году проигравший президентские выборы, тогда утверждал: согласно декрету 1922 года сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии, но некоторые сёла «могут оказаться на территории Грузии». «Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал он в декабре 2021 года.

Бибилов также говорил, что Российская Федерация признала независимость Южной Осетии в 2008 году в советских границах, существовавших в 1990 году.

Москва не раз указывала на важность процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси при этом заявляют, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».