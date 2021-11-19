«Мы бы потеряли более 5% территории»

Первое после каникул заседание парламента Южной Осетии было сорвано из-за демарша председательствовавшего первого вице-спикера Петра Гассиева. Он отказался проводить заседание, чтобы не допустить слушаний об итогах отчета государственной комиссии по демаркации и делимитации границы с Грузией. Как полагает оппозиция, его итоги могли не понравиться президенту.

Ввиду болезни спикера парламента Алана Тадтаева, заседание вел первый вице-спикер Петр Гассиев, говорит депутат от «Народной партии» Амиран Дьяконов:

«Перед сессией на президиуме парламента была утверждена повестка дня, в которой значилось четыре вопроса: о внесении изменений в государственный бюджет, о внесении изменений в закон о бюджете пенсионного фонда, об установлении дипломатических рангов сотрудникам МИД и информация государственной комиссии по демаркации и делимитации границы республики Южная Осетия с Грузией. Председательствующий на сессии принял решение исключить четвертый вопрос собственным волевым решением.

– Это нарушение регламента?

– Конечно, нарушение. Повестка дня были утверждена президиумом. Изменить ее можно только всеобщим голосованием при принятии повестки дня. Наше предложение поставить вопрос об изменении повестки дня на голосование не было услышано, председательствующий первый вице-спикер Петр Гассиев и его заместитель вице-спикер Владимир Келехсаев покинули зал заседаний».

Перед уходом Петр Гассиев заявил, что рассмотрение текущих результатов деятельности комиссии противозаконно. Его позицию поддержала и представитель президента в парламенте Анна Кумаритова.

Их аргументация сводится к следующему. Комиссия по делимитации и демаркации не парламентская, а государственная. Ее своим указом создал президент, он же утвердил состав комиссии. Поэтому и засушивать результаты работы комиссии можно только с участием Анатолия Бибилова.

Депутаты сочли эту аргументацию абсурдной.

По мнению члена комиссии, депутата Давида Санакоева, изначально у пропрезидентских фракций в парламенте не было установки торпедировать отчет комиссии, в противном случае его бы не пропустил президиум. Возможно, президент об этом просто не знал. Все указывает на то, что он узнал об этом за несколько минут до начала сессии и дал отмашку на срыв заседания.

По мнению Давида Санакоева, Анатолий Ильич не мог допустить, чтобы прозвучал доклад членов комиссии, из которого следует, что он в 2019 году едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту РЮО, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года. Говорит Давид Санакоев:

«Если бы мы в 2019 году не отклонили проект нового закона о государственной границе, мы бы потеряли более 5% территории. Президент пытался снять с себя ответственность за проект закона, ущемляющий интересы республики. Намекал, что ответственность за это несут его предшественники на посту президента. Но единственный президент, который внес на рассмотрение парламента документ, где описывается граница республики Южная Осетия, – это Анатолий Бибилов».

По словам Давида Санакоева, когда стало ясно, что Петр Гассиев будет стоять на своем, депутаты от оппозиции решили пойти на компромисс, чтобы не срывать заседание и не ломать регламент:

«Помимо отчета комиссии на сессии рассматривались важные вопросы, касающиеся выплат медикам, утверждения дипломатических рангов, которые бы повлияли на зарплаты сотрудников МИД. Поэтому не хотелось срывать сессию, тем более что действующая власть постоянно упрекает оппозицию в том, что из-за ее демаршей срывается принятие важных для жителей республики вопросов, связанных с зарплатами, пенсиями, различными выплатами и т.п. Поэтому мы предложили Гассиеву переголосовать повестку дня, чтобы исключить отчет комиссии из повестки дня, но он отказался. Видимо, не был уверен в исходе голосования», – говорит Санакоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия