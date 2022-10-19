Указ Путина: что означает военное положение и «уровни реагирования»

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины (в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях).

Военное положение означает, что могут быть применены следующие меры:

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

приостановление деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений, ведущих пропаганду и иную деятельность, «подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ»;

привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению разрушенных объектов экономики и других;

изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;

запрет или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;

запрет или ограничение проведения собраний, митингов и иных массовых мероприятий, забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

введение комендантского часа и досмотр документов и имущества при задержании после определенного времени, задержание граждан и их транспортных средств;

введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального пользования;

введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;

запрет или ограничение выезда за пределы территории, контролируемой РФ;

введение в органах государственной власти, иных государственных органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности;

прекращение деятельности иностранных и международных организаций, если их заподозрят в деятельности, направленной «на подрыв обороны и безопасности РФ».

Для регионов в указе Путина предусмотрено несколько уровней реагирования «на возникающие риски в сфере безопасности».

В «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областях вводится режим максимального уровня реагирования. Это значит, что там появятся:

территориальная оборона,

межведомственные координирующие органы.

Власти этих территорий наделяются полномочиями «по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики», а также «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».



Правозащитник Павел Чиков уточняет, что введение военного положения на этих территориях означает:



– комендантский час,

– досмотры автомобилей,

–​ изъятие собственности,

–​ задержание до 30 суток,

–​ принудительное отселение в другой регион,

–​ интернирование иностранцев,

–​ блок-посты.

В регионах, соседствующих с украинскими территориями – в аннексированных Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях – вводится средний уровень реагирования. Это означает:

усиление охраны общественного порядка;

особый режим транспорта, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

контроль за работой объектов транспорта, коммуникации, связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, которые используются для нужд обороны.

В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. Главы регионов этих округов смогут принимать решения по отдельным мерам территориальной и гражданской обороны.



В остальных регионах предусмотрена «​базовая готовность». Главы этих регионов могут принимать решения о:

усилении охраны общественного порядка, охраны военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, функционировании транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

введении особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

По словам правозащитника Павла Чикова, те или иные ограничения коснутся 26 регионов РФ (в том числе Москву), а также четыре аннексированных.