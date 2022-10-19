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Указ Путина: что означает военное положение и «уровни реагирования»
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины (в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях).
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- приостановление деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений, ведущих пропаганду и иную деятельность, «подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ»;
- привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению разрушенных объектов экономики и других;
- изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;
- запрет или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;
- запрет или ограничение проведения собраний, митингов и иных массовых мероприятий, забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности организаций;
- ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
- введение комендантского часа и досмотр документов и имущества при задержании после определенного времени, задержание граждан и их транспортных средств;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального пользования;
- введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;
- запрет или ограничение выезда за пределы территории, контролируемой РФ;
- введение в органах государственной власти, иных государственных органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности;
- прекращение деятельности иностранных и международных организаций, если их заподозрят в деятельности, направленной «на подрыв обороны и безопасности РФ».
Для регионов в указе Путина предусмотрено несколько уровней реагирования «на возникающие риски в сфере безопасности».
В «ЛНР», «ДНР», Запорожской и Херсонской областях вводится режим максимального уровня реагирования. Это значит, что там появятся:
- территориальная оборона,
- межведомственные координирующие органы.
Власти этих территорий наделяются полномочиями «по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики», а также «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Правозащитник Павел Чиков уточняет, что введение военного положения на этих территориях означает:
– комендантский час,
– досмотры автомобилей,
– изъятие собственности,
– задержание до 30 суток,
– принудительное отселение в другой регион,
– интернирование иностранцев,
– блок-посты.
В регионах, соседствующих с украинскими территориями – в аннексированных Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях – вводится средний уровень реагирования. Это означает:
- усиление охраны общественного порядка;
- особый режим транспорта, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;
- временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- контроль за работой объектов транспорта, коммуникации, связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, которые используются для нужд обороны.
В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. Главы регионов этих округов смогут принимать решения по отдельным мерам территориальной и гражданской обороны.
В остальных регионах предусмотрена «базовая готовность». Главы этих регионов могут принимать решения о:
- усилении охраны общественного порядка, охраны военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, функционировании транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- введении особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
По словам правозащитника Павла Чикова, те или иные ограничения коснутся 26 регионов РФ (в том числе Москву), а также четыре аннексированных.
Другие новости дня
Абхазия поддержала обращение Думы, заявив об исходящей от Украины угрозе
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия поддержали обращение Госдумы РФ, в котором говорится «об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины».
Дума приняла документ 21 сентября. Его адресаты – Генеральная Ассамблея ООН, Европейский парламент и парламенты стран мира.
На заседании абхазского законодательного органа документ представил председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц.
В заявлении абхазских депутатов, принятом в поддержку решения Госдумы, речь идёт об «антиконституционном майданном перевороте», «возрождении идеологии фашизма», «систематичном ущемлении прав русскоязычного населения», «агрессии киевского режима против Донбасса», «безрассудных призывах руководства Украины нанести превентивные ядерные удары против России» и т.д.
Депутаты утверждают, что Киев в вооружённое противостояние втянули страны НАТО и США, которые «долгие годы планомерно предпринимали попытки по социально-экономическому и военному ослаблению Россий, игнорируя её стратегические интересы по обеспечению надёжной безопасности собственных границ и приграничных стран».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине октября в Украине погибли 6306 человек, в том числе 397 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- По последним данным Минобороны, с начала вторжения в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов «Медиазоны» и Би-би-си – по открытым данным они подтвердили гибель 7184 российских военных.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- 19 октября Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины.
Путин ввёл военное положение на аннексированных территориях Украины
Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. Соответствующий документ уже опубликован. В нем указано, что военное положение вступит в силу в полночь.
Таким образом, военное положение будет введено на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Их Россия аннексировала 30 сентября.
«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации («ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума», – заявил Путин.
Теперь Совет Федерации должен будет рассмотреть и одобрить указ Путина в кратчайшие сроки. Ранее было объявлено, что заседание СФ продлили на два часа.
Кроме того, правительство по поручению Путина создаст специальный координационный совет во главе с премьером Михаилом Мишустиным для «координации работы по повышению безопасности».
В приграничных с Украиной регионах (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в аннексированных Крыму и Севастополе Путин ввел «средний уровень реагирования».
Средний уровень реагирования означает:
- усиление охраны общественного порядка, государственных и специальных объектов,
- особый режим работы объектов, которые обеспечивают работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,
- временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением стационарных или временных жилых помещений,
- введение особого режима въезда на территорию и выезда из нее,
- ограничение свободы передвижения по ней,
- ограничение движение транспорта и его досмотр.
Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
- Накануне объявления Путина оккупационные «власти» Херсонской области начали призывать жителей территорий выезжать на левый берег Днепра. Оккупационная администрация также заявила о риске затопления водами Каховского водохранилища, командующий российской группировкой вторжения в Украину генерал Сергей Суровикин накануне заседания Совбеза РФ анонсирует «непростые решения» по Херсону.
- Российские оккупационные власти пытаются запугать херсонцев «фейковыми рассылками об обстрелах города» и устраивают «пропагандистскую показуху с эвакуацией», заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- В конце сентября Владимир Путин объявил о начале «частичной» мобилизации. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что в армию будут призваны 300 тысяч человек, в основном резервисты. Однако правозащитники и юристы, изучив основные положения указа президента, пришли к выводу, что документ позволяет провести мобилизацию неограниченного числа военнообязанных.
- Жители России сообщают, что повестки приходят всем без разбора: не служившим, многодетным отцам, людям с инвалидностью и даже умершим. Спустя неделю, 29 сентября, Владимир Путин признал, что во время мобилизации были выявлены многочисленные ошибки, и потребовал вернуть домой людей, которых военкоматы забрали в армию незаконно.
Депутат просит власти Грузии определить статус бойцов, воюющих в Украине
Депутат от партии «За Грузию» Александр Моцерелия предлагает рассмотреть в парламенте вопрос о погибших в Украине грузинских бойцах. По мнению оппозиционного депутата, правительство Грузии должно определить их официальный статус и взять на себя заботу об их семьях.
Обращаясь к депутатам на пленарном заседании парламента, Александр Моцерелия напомнил, что недавно в Украине был убит еще один, двадцатый по счету грузинский боец. Как пишет агентство «Новости-Грузия», Моцерелия подчеркнул, что семья Эдишера Кварацхелия нуждается в государственной поддержке.
«Этот боец входит в число тех, кто не сдался ни в 1992 году в Сухуми, ни в 2008 году в Цхинвали. Эти бойцы сегодня воюют в Украине, сражаются с оккупантами, воюют за лучший завтрашний день, за Грузию, борются за идеи, за которые пожертвовали собой Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. Они борются за то, чтобы мы стали членами Евросоюза и НАТО, они борются, потому что знают, что мы никогда не были так близки к восстановлению нашей территориальной целостности, как сегодня», – заявил Моцерелия в парламенте.
Депутат отметил, что присутствовал на гражданской панихиде в соборе Святой Троицы, видел много боевых наград Кварацхелия, а также скорбящую вдову, которой «очень нужна поддержка государства».
ЕС за восемь месяцев на две трети заместил российский газ
Европейский союз сокращает зависимость от российского газа гораздо быстрее, чем ожидалось. За восемь месяцев странам ЕС удалось найти замену двум третям поставок российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге.
По её словам, ещё весной власти ЕС предполагали, что отказ от российского газа займет семь лет. Евросоюзу удалось ускорить переход на других , не российских поставщиков газа, но за это пришлось заплатить высокую цену, отметила фон дер Ляйен.
В то же время "Коммерсантъ" приводил данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растёт, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за девять месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50%, до 15 миллиардов кубометров.
Как пишет сегодня The New York Times, Европейский союз разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину, но некоторые страны лоббируют сохранение части направлений импорта.
Так, Бельгия продолжает торговать российскими алмазами, Греция освободила свои судоходные компании от нефтяного эмбарго и по-прежнему транспортирует российскую нефть. Франция, Венгрия, Словакия и Финляндии импортируют российский уран для своих атомных электростанций.
Киев резко критикует санкционные исключения и упрекает европейские страны, которые продолжают вести бизнес с Россией.
В ответ на российскую агрессию против Украины Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа.
Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.
Цены на газ в Европе в десять раз превышают прошлогодние из-за войны, последствий эпидемии COVID-19 и глобального экономического кризиса.
Накануне Еврокомиссия представила пакет мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила, чтобы страны — члены ЕС делились друг с другом газом, а на крупнейшей газовой бирже в Европе ввели механизм временного ограничения цен.
19 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что на территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского топлива в Европу.
Идею создания газового хаба в Турции Эрдогану предложил президент России Владимир Путин на переговорах в Астане 13 октября. Предполагается, что на черноморское направление переведут поставки в Европу, которые раньше осуществлялись по "Северному потоку". "Газпром" сначала значительно снизил, а в сентябре полностью прекратил поставки топлива по этому газопроводу якобы из-за технических проблем.
Глава Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси ушел в отставку
Ушел в отставку глава Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили.
Накануне было объявлено о задержании девяти человек по делу о гибели в отремонтированном фонтане парка Ваке 13-летней девочки от удара током. Среди задержанных оказался и заместитель Гигашвили.
«Из-за произошедшей трагедии мой заместитель на этом этапе задержан. Я, как начальник службы, конечно же, чувствую моральную ответственность за служебные действия моего заместителя и всех сотрудников. Поэтому считаю, что следует покинуть занимаемую должность», – заявил Гигашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гигашвили неоднократно опрашивался следствием. Он заявлял, что фонтан в парке Ваке проходил экспертизу и был протестирован городскими службами. При этом неисправностей обнаружено не было.
Согласно опубликованному в прессе акту приема-передачи фонтана в парке Ваке, 26 августа мэрия Тбилиси приняла работы по ремонту фонтана и каскада в районе парка Ваке от ООО «Гринсервис+».
Документ приема подписали: глава городской службы охраны окружающей среды Гига Гигашвили от имени мэрии Тбилиси, начальник отдела планирования зеленого ландшафта городской службы охраны окружающей среды Лексо Утиашвили, и старший специалист второй категории отдела природопользования той же службы Юза Церетели. Со стороны компании-исполнителя акт подписал директор «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе.
В документе сказано, что мэрия приняла объект после предоставления строительной экспертизы инспекционного органа.
Между тем, по данным следствия, осуществлявшая ремонт фонтана компания «Гринсервис+» уговорила фирму «Мшенэксперт» представить мэрии фальшивое заключение об экспертизе, согласно которому, ремонтные работы якобы соответствовали проекту и строительным нормам.
Оккупационные власти эвакуируют жителей Херсона
Назначенные Россией власти Херсонской области Украины утром 19 октября направили жителям Херсона СМС, в которых предложили им покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии.
"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от речпорта на левый берег", — говорится в рассылке.
Для эвакуации жителей Херсона на другой берег Днепра запущены паромы, которые перевозят людей в Алёшки и Голую Пристань,сообщили местные российские власти.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении утверждает, что "в самое ближайшее время начнется битва за Херсон". Не исключены обстрелы города и правобережной части области, заявил Стремоусов. По его словам, Вооруженные силы Украины стянули много сил к линии фронта . "Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость", — сказал он.
Вчера вечером глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что из четырёх правобережных районов области массово вывезут гражданское население, объяснив свое решение тем, что "там, где действуют военные, гражданским людям не место".
По словам Сальдо, всего российские власти Херсонской области Украины планируют "переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50-60 тысяч человек".
При этом Херсон, который находится на правом берегу Днепра, в список перечисленных Сальдо районов для эвакуации населения не попал.
- Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится под российским контролем. С начала осени Вооружённые силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении.
- Командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на херсонском направлении напряжённой. Он заявил, что украинские войска продолжают пытаться прорвать оборону россиян. По словам генерала, в отношении Херсона возможно принятие "непростых решений".
Югоосетинский парламент возобновит обсуждение темы делимитации де-факто границы с Грузией
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия решили возобновить обсуждение темы делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией.
Гарри Мулдаров, возглавляющий комиссию, созданную с целью урегулировать данный вопрос, сообщил, что работа над составлением карты завершается. Он предложил возобновить парламентские слушания и пригласить на заседания экс-президентов и других лиц, «непосредственно принимавших участие в этом вопросе».
Как пишет агентство «Рес», спикер югоосетинского парламента Алан Алборов поручил Комитету по обороне и безопасности провести заседание, на котором обсудят тему делимитации и демаркации.
«Надо провести по этому вопросу комитет, чтобы мы четко понимали, кого приглашать на слушания», – сказал спикер.
В прошлом году оппозиционеры заявляли, что в 2019 году югоосетинский президент Анатолий Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту Южной Осетии, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года.
Бибилов, в 2022 году проигравший президентские выборы, тогда утверждал: согласно декрету 1922 года сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии, но некоторые сёла «могут оказаться на территории Грузии». «Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал он в декабре 2021 года.
Бибилов также говорил, что Российская Федерация признала независимость Южной Осетии в 2008 году в советских границах, существовавших в 1990 году.
Москва не раз указывала на важность процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси при этом заявляют, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».
Генсек НАТО назвал Грузию «тесным партнером» и призвал её к реформам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики, назвал Грузию «тесным партнером» альянса.
«Мы должны укреплять наше политическое партнерство, сотрудничество и диалог со странами, которые уязвимы для российского вторжения. Грузия – одна из таких стран. Россия уже контролирует часть территорий Грузии.
Это также относится к наращиванию потенциала, учениям и различным видам поддержки. Союзники по НАТО оказывают поддержку Грузии, и Грузия является нашим тесным партнером.
Союзники согласились сделать больше, что, особенно в свете брутального нападения на Украину, подчеркивает важность более активной работы с такой страной как Грузия», – сказал он.
Йенс Столтенберг призвал Тбилиси к продолжению реформ для сближения с НАТО.
«Это относится к проведению Грузией необходимых реформ и решению некоторых проблемных вопросов, таких как коррупция и демократический контроль над органами безопасности.
Чем больше Грузия решит эти проблемы, тем легче будет мобилизовать необходимую поддержку со стороны союзников по НАТО», – добавил он.
- В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО. Это стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в администрации.
- Лидеры грузинских оппозиционных партий призвали власти последовать примеру Украины и подать заявку об ускоренном вступлении в НАТО.
- На Бухарестском саммите альянса в 2008 году члены альянса пришли к соглашению, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако не стали предоставлять странам План действий по подготовке к членству.
Отменены ограничения, введенные из-за пробок на «Верхнем Ларсе»
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло своим указом снял режим повышенной готовности, введенный ранее в ряде районов из-за наплыва желающих пересечь российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс».
«В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по республике.
Отмечается, что мера была введена 28 сентября на территории Ардонского, Кировского, Пригородного районов и Владикавказа «в связи с увеличением потока автомобилей, ожидающих проезда на КПП «Верхний Ларс».
Как сообщалось ранее, въезд в Северную Осетию был ограничен с рядом исключений. Запрет не распространялся на граждан Грузии, жителей Северной Осетии, Южной Осетии и тех, кто направлялся в североосетинские санатории, пансионаты, дома отдыха или туристические базы.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- По информации МВД Грузии, 17-29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, но в тот же период более 77 тысяч россиян выехали из страны.
- Власти Грузии и Северной Осетии заявили о стабилизации ситуации на границе в конце сентября.
Власти обсуждают ликвидацию «Роснано» из-за убыточности
В правительстве обсуждают ликвидацию "Роснано" из-за убыточности госкомпании, которая фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства из-за санкций против России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на три федеральных чиновника и собеседника, близкого к компании.
По данным РБК, ранее обсуждались три сценария будущего компании, которой ранее руководил Анатолий Чубайс. Ликвидация компании, её передача в одну из госкорпораций и развитие с утверждением новой инвестиционной программы. Сейчас, по данным издания, актуальны только первые два варианта.
Министр финансов России Антон Силуанов направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил расформировать "Роснано". Глава Минфина считает, что в нынешних условиях нецелесообразно поддерживать дееспособность "Роснано" за счет бюджета, рассказал собеседник газеты, знакомый с содержанием письма.
По словам источников, активы "Роснано" предполагается распродать, кроме тех, которые представляют значимость для технологического развития страны — их могут передать другим профильным госкорпорациям. Также обсуждается вариант, что власти сохранят компанию, но продолжат "политику расчистки баланса".
Ранее в октябре Минфин выплатил за "Роснано" долг в размере девяти миллиардов рублей, погасив облигации с госгарантией. Долги компании впервые уплатили из средств бюджета.
Пока решение о будущем "Роснано" не принято. По словам источников издания, это будет зависеть от мнения президента.
В прошлом году сообщалось, что "Роснано" столкнулась с угрозой банкротства. К концу 2020 года долг компании составил более 146 млрд рублей. Ещё в 2016 году размер обязательств "Роснано" превысил стоимость активов компании, однако она продолжила брать в долг и платить большие проценты – чем, по мнению нынешнего главы госкорпорации Сергея Куликова, ей был нанесён ущерб в размере около 28 млрд рублей.
Анатолий Чубайс возглавил "Роснано" – корпорацию, занимающуюся развитием нанотехнологий, – в 2011 году. Он ушёл с поста в конце 2020 года, став представителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. 23 марта – спустя месяц после российского вторжения в Украину –Чубайс ушёл в отставку с этой должности и покинул Россию.
Зеленский уволил посла в Казахстане после слов об убийстве русских
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности чрезвычайного посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее заявил о необходимости "убить как можно больше русских". Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.
21 августа украинский посол Петр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову, комментируя российское военное вторжение, заявил, что Украина постарается "убить как можно больше русских" и "чем больше мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".
В МИД Казахстана заявили, что провели с Врублевским беседу, после чего тот принес извинения за свое высказывание. Российская сторона потребовала высылки Врублевского из Казахстана, а в Астане заявили, что он отправится в отпуск. Когда появилась информация о возвращении Врублевского на работу, казахстанского посла Ермека Кошербаева вызвали в российский МИД.
Позже казахстанский МИД вызвал российского посла Алексея Бородавкина из-за слов Марии Захаровой, которая назвала Врублевского "бандеровским эмиссаром" и высказала недовольство возвращением посла в Астану.
Иран согласился поставить России еще больше беспилотников
Иран обещал предоставить России ракеты типа «земля-земля» в дополнении к новой партии беспилотников, которые уже активно используются в Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.
По их словам, договоренности о продаже и поставках оружия были достигнуты 6 октября, когда в Москву приезжали представители иранского Корпуса стражей исламской революции и Высшего совета национальной безопасности.
Глава разведуправления украинского министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что первый заказа Москва сделала на 1750 дронов. Но 70% из них были сбиты ВСУ. Запасы собственных ракет, по данным Буданова, Россия существенно исчерпала.
«Далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понимать, это ведь не одномоментный процесс, - сказал Буданов. - Они [российские войска] их понемногу исчерпывают, иранцы делают новые...».
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставки в Украину «сотен» станций активных помех для борьбы с дронами. Они будут переданы уже в ближайшие дни.
Кроме того, Украина направила в Израиль просьбу предоставить израильские системы ПВО и начать сотрудничество в области соответствующих технологий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Поскольку политика Израиля предполагает противодействие деструктивным акциям Ирана, для Израиля настало время открыто встать на сторону Украины», – отметил Кулеба.
Глава МИД Украины также предложил президенту Владимиру Зеленскому расторгнуть дипломатические отношения с Ираном.
- Российская армия за последние недели стала чаще наносить массированные удары по инфраструктуре Украины при помощи барражирующих боеприпасов иранского производства, в обиходе называемых «дроны-камикадзе». Ранее Иран отрицал поставку вооружений такого типа России.
Из Херсонской области массово вывозят гражданское население
Назначенный Россией руководитель Херсонской области Владимир Сальдо вечером во вторник сообщил о том, что из правобережных регионов области массово вывезут гражданское население. По его словам, это необходимо в свете ожидаемого обострения военных действий.
«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо и дополнил, что «там, где действуют военные, гражданским людям не место».
Названные Сальдо районы (Снигиревский район, согласно административному делению Украины, относится к Николаевской области) находятся на правом берегу Днепра, где в последние недели украинские войска ведут наступление. На правом берегу находится и областной центр Херсон.
В тот же день командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин назвал обстановку на Херсонском направлении напряженной. Он заявил, что украинские войска продолжают пытаться прорвать оборону россиян, и что российская армия строит оборонительные укрепления. Суровикин также упомянул, что российские войска будут обеспечивать выезд гражданского населения из регионов боевых действий. По словам генерала, в отношении Херсона возможно принятие «непростых решений».
Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 13 и 14 октября обращался к жителям области с предложением воспользоваться возможностью «гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию». Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что правительство приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны. Он также объявил, что те жители области, которые решат переехать в Россию надолго, смогут получить там жилье, и уточнил, что для этого разработана программа предоставления жилищных сертификатов.
- Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится под российским контролем. С начала осени Вооруженные силы Украины начали активное контрнаступление, в том числе и на херсонском направлении.
Лавров: России нет смысла сохранять присутствие в западных странах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник выступил перед новыми сотрудниками МИД. В своей речи он заявил, что для России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах. Он считает, что условия, в которых работают на Западе российские дипломаты, «трудно назвать человеческими». Также он сообщил, что для российских дипломатов на Западе не осталось работы, поскольку Европа старается свести к минимуму сотрудничество с Россией.
Лавров также заявил, что внешнеполитическое внимание России должно переключиться на страны так называемого «третьего мира»: Азии, Африки, Латинской Америки. «Африка обладает колоссальным количеством природных ресурсов, еще совсем неразработанных. Подавляющее большинство стран Латинской Америки продолжает не просто поддерживать с нами отношения, а заинтересованы в их углублении», - подчеркнул он.
По словам Лаврова, наращивание новых связей «за счет переноса внимания с оголтелого и освирепевшего Запада» позволит наглядно показать, что Россия не находится во внешнеполитической изоляции.
Министр затронул тему военного вторжения России в Украине. Он сказал: «Происходящее сейчас подробно описал Президент России Путин в своих выступлениях, включая его речь на церемонии подписания договоров с четырьмя новыми субъектами Российской Федерации - это настоящий рецидив колониального мышления, стремление подчинить все и вся своей воле, доказать, что «я, гегемон (имею в виду наших американских коллег) буду жить по принципу: что хочу, то и ворочу». Лавров также рассказал о «госперевороте в Украине, проходившем под нацистскими лозунгами и знаменами СС», и обвинил США в подготовке этого переворота.
Сергей Лавров не уточнил, какие именно аспекты дипломатического присутствия России в западных странах он предлагает сократить, и затронет ли сокращение консульскую помощь гражданам России, проживающим за рубежом.
Число погибших в Ейске выросло до 15 человек, в городе объявлен траур
Число погибших после падения Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. В больнице, по ее словам, скончался 51-летний пациент, поступивший с ожогами на 80% тела.
Среди погибших – трое детей. Еще 19 человек получили ранения, четверо из них находятся в реанимации. Спасательные работы на месте катастрофы завершены.
С 17 по 19 октября в Ейском районе объявлен траур. На место крушения жители города несут цветы, свечи и игрушки. Власти региона заявили, что оплатят похороны погибших, а их родственникам будет выплачено по одному миллиону рублей. Пострадавшие также получат материальную помощь.
Решение о том, будет ли восстановлен дом, еще не принято. Всего там были прописаны 675 человек. Повреждения получили 72 квартиры.
Вечером 17 октября в жилом квартале Ейска в Краснодарском крае потерпел крушение военный самолёт. Во время падения он «ударился о дом», после чего начался пожар и звучали взрывы. Летчики успели катапультироваться.
Минобороны России заявляет, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По версии Следственного комитета, самолёт упал из-за технической неисправности. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
В докладе Freedom House о свободе в интернете Армения вновь вошла в число свободных стран
Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе в Интернете под заголовком Countering the Authoritarian Overhaul of the Internet (Противодействие авторитарной перестройке интернета), согласно которому Армения входит в число свободных стран, пишет Радио Азатутюн.
Согласно сообщению ереванского офиса международной правозащитной организации, в этом году Армения получила 74 балла, на 3 балла больше, чем в 2021 году. В докладе за прошлый год Армения также была в числе свободных стран.
Доклад охватывает период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.
В докладе в отношении Армении, в частности, отмечается:
«Местные и международные группы гражданского общества в Армении осудили и убедили правительство отменить статью о тяжком оскорблении в Уголовном кодексе, принятую в июле 2021 года. Закон, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление государственных чиновников и общественных деятелей, в течение года использовался для преследования пользователей, которые делали критические комментарии, особенно в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.
Активисты гражданского общества выразили свою обеспокоенность на частных встречах с дипломатами и в армянских СМИ, а их возражения позже были процитированы в официальном обращении в Конституционный суд. Правительственные чиновники договорились в 2022 году не включать это положение в новый Уголовный кодекс, который вступил в силу в июле. Они обязались при разработке будущих законов, касающихся СМИ, проводить всесторонние консультации с группами гражданского общества».
Уволен глава кибербезопасности Германии
МВД Германии отправило в отставку главу отдела информационной безопасности Арне Шёнбома. Об этом сообщает Der Spiegel. Шёнбома негласно подозревают в связях с российскими хакерами, от которых он должен был защищать немецкое киберпространство.
Deutsche Welle предполагает, что решение об увольнении Арне Шёнбома было принято после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник поддерживал тесные связи с ассоциацией «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), возможно, связанной с российскими спецслужбами. В частности, как утверждается в расследовании ZDF, входящая в ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта работала под названием Infotecs GmbH и была «дочкой» российской компании ИнфоТеКС («Информационные технологии и коммуникационные системы») - разработчиком оборудования для защиты информации, основанной бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.
«Совет по кибербезопасности» отверг эти обвинения, назвав их абсурдными и заявив, что всегда занимал политически нейтральную позицию.
Помимо увольнения, в отношении Шёнбома начато дисциплинарное расследование. Чиновник сообщил, что сам попросил возбудить расследование против себя, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в должностном несоответствии и получить открытую и официальную оценку своей деятельности. Причины своей отставки он не комментирует.
Ещё в 2017 году Шёнбом предупреждал правительство Германии о возможной угрозе со стороны российских хакеров - в частности, об их возможном вмешательстве в выборы в Бундестаг.
Девять человек задержаны по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке
Девять человек задержаны по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке, сообщили в МВД Грузии.
- Заместитель начальника службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Г.В. – по обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека или иные тяжкие последствия.
- Директор компании-контрактора мэрии Тбилиси, проводившей ремонт фонтана, «Гринсервис+» Л.П. – по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека, а также изготовлении или использовании поддельных документов.
- Прораб «Гринсервис+» Б.М. и представитель ее компании-субподрядчика «Нью Метал Дизайн» Л.Ч. – по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека.
- Сотрудник «Гринсервис+» Д.К. – по обвинению в подстрекательстве к изготовлению поддельных документов.
- Директор и инспектор компании «Мшенэксперт», проводившей заключительную проверку на объекте, - по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека.
- Частные электросварщики Г.Г. и В.Г. – по обвинению в нарушении правил безопасности на объектах электроэнергии, что повлекло смерть человека».
По информации ведомства, в фонтане была нарушена изоляция кабеля, а отчет о проверке безопасности был подделан. В документе утверждалось, что проделанные на месте работы соответствовали действующим в стране нормам.
Следствие по делу продолжается. В МВД Грузии не исключают, что круг обвиняемых расширится.
Ранее директор «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе заявлял, что причиной происшествия, которое обернулось смертью 13-летней Мариты Мепаришвили, могло стать «какое-то заранее спланированное действие».
Утром 13 октября троих школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал «жесткое реагирование» на случившееся. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват». С требованием отставки Каладзе в Тбилиси прошло несколько акций.
Югоосетинский парламент проголосовал за присоединение к договору ЕАЭС
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня единогласно одобрили законопроект «О присоединении к договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».
Ранее эксперты в разговоре с «Эхом Кавказа» заявляли, что документ предполагает существенное повышение пошлин. Они говорили, что такой шаг нецелесообразен и даже вреден для югоосетинской экономики, однако отказаться от него уже невозможно – Цхинвали связан договорными обязательствами с Москвой.
Вопрос на рассмотрение депутатов вынес заместитель председателя профильного комитета парламента по малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров, передает агентство «Рес».
«Принятие закона позволит таможенным органам республики при поддержке Российской Федерации создать основу для применения современных средств автоматизации для проведения таможенных операций, программных средств и технологий в области таможенного дела», – сказал Квезеров.
Депутат Давид Санакоев поинтересовался, повлечёт ли за собой принятие этого договора изменения в перевозке товаров через таможню юридическими и частными лицами и увеличение тарифов.
Министр экономического развития Дзамболат Тадтаев пояснил, что ведомством прорабатываются необходимые поправки и ведется работа по ставкам единого таможенного союза. Он добавил, что поправки и доработки будут представлены депутатам для изучения.
Спикер парламента Алан Алборов призвал главу Минэкономразвития тесно сотрудничать с профильным комитетом по данному вопросу для детальной проработки документа.
- Договор о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией, предусматривающий интеграцию югоосетинских таможенных органов с таможенными органами РФ, был подписан в Москве 18 марта 2015 года. Соглашение об интеграции таможенных органов было заключено 25 апреля 2016 года.
В Эстонии депутаты признали Россию «государством-спонсором терроризма»
Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма". За соответствующую резолюцию во вторник проголосовали 88 депутатов однопалатного парламента (Рейгикогу). Воздержавшихся или проголосовавших против не было, отмечает РБК.
В документе говорится о безоговорочном осуждении как самого факта нападения на Украину, так и ключевых его событий - ударов по гражданским объектам, гибели мирных жителей и аннексии территорий после так называемых референдумов в сепаратистских республиках и на оккупированных территориях. В документе также содержится требование исключить Россию из Совета безопасности ООН.
"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире", - сказано в резолюции. В ней также говорится о необходимости "дать совместный отпор" и содержится призыв к международному сообществу принимать аналогичные декларации.
В то же время несколько поправок к итоговому документу эстонского парламента были отклонены - среди них призыв к странам НАТО и ЕС о немедленном отзыве из Москвы своих послов и закрытие всех диппредставительств, призыв не позволять россиянам получать убежища в странах ЕС, а также призыв к эстонскому правительству полностью закрыть границы с Россией и выйти из всех пограничных соглашений.
Ранее аналогичную резолюцию принял парламент Латвии, напоминает Русская служба "Би-би-си".
- Россия не раз категорически отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. А по итогам прошедших 23-27 сентября на оккупированных территориях Украины так называемых референдумов о присоединении к России в Москве заявили о подавляющей поддержки со стороны проголосовавших жителей.
- Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесёт ответственность за попытку аннексии.
Верховная Рада Украины признала Чечню оккупированной Россией территорией
Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали 287 депутатов из 351, а 64 депутата воздержались.
Решение Рады прокомментировал для Кавказ.Реалии один из авторов этого проекта депутат Алексей Гончаренко:
«Как глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ», я продвигал этот вопрос. Надеюсь, другие страны также будут признавать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Мы наконец-то на международном уровне ставим вопрос о том, что Чечня является оккупированной территорией».
Также собеседник добавил, что сейчас идет работа со всеми «международными организациями и государствами» по поддержке признания суверенитета Ичкерии и освобождению «народов, которые Россия оккупировала и периодически совершает их геноцид».
Премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев в комментарии для редакции назвал это событие историческим для чеченцев и для всех «угнетаемых Кремлем народов».
«Мы были в курсе этого, еще 15 октября помимо инициативы группы депутатов о признании независимости Ичкерии мы параллельно направили письма-обращения на имя председателя Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского. Буквально полчаса назад получили подтверждение того, что признан геноцид чеченского народа», – рассказал Закаев.
Он также уточнил, что работа по признанию независимости Чеченской Республики Ичкерия ведется и с рядом других правительств.
Принятое постановление осуждает геноцид чеченского народа и признает суверенитет временно оккупированной Россией в результате вооруженной агрессии Чеченской Республики Ичкерия.
Ни Кремль, ни в официальный Грозный решение украинского парламента на момент публикации новости не комментировали.
- Ранее, выступая на внеочередном заседании Совбеза ООН 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отрицании права «более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь» и политике «уничтожения этнического и религиозного разнообразия», которую проводит Россия.
- Все последние месяцы территорию Украины защищают в том числе чеченские добровольческие батальоны. В их рядах – покинувшие родину сторонники непризнанной Ичкерии. В мае с киевскими политиками встречался премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев, а депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил признать геноцид черкесов и независимость Ичкерии. При этом офис президента Зеленского публично не реагировал на предложения сотрудничества. Судя по карточкам, оба законопроекта еще не рассмотрены комитетами.
- Независимость Ичкерии не признало ни одно государство мира. В России риторику о праве народов на самоопределение Москва использовала, обосновывая признание независимости регионов Украины, об аннексии которых потом объявила.
Путин исключил «ДНР» и «ЛНР» из Концепции гуманитарной политики РФ
Президент России Владимир Путин внес изменения в Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом, утвержденную в сентябре текущего года.
В документе было указано, что приоритетом гуманитарной политики Москвы за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ и самопровозглашенными республиками – Абхазией, Южной Осетией, «ДНР» и «ЛНР».
Теперь из списка исключили «ДНР» и «ЛНР», которые Россия аннексировала по итогам не признанных международным сообществом псевдореферендумов.
Напомним, что в Концепции также указано, что при взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдовой «будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах».
Букеровскую премию получил автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака
Букеровскую премию за лучший роман на английском языке получил 47-летний автор из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Наградой отмечено его произведение "Семь лун Маали Алмейды".
Жюри премии сравнило роман Карунатилаки с "поездкой на американских горках сквозь жизнь и смерть" и высоко оценило его смелость и амбициозность. По сюжету главный герой умирает – и ему отведено лишь семь лун, чтобы попытаться связаться близкими и привести их к тайнику с фотографиями, которые изобличают жестокость гражданской войны на Шри-Ланке.
Награду на церемонии в Лондоне Карунатилаке вручила королева-консорт Камилла. Также писателю присудили денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 3,5 миллиона рублей).
Получив премию, Карунатилака обратился к народу Шри-Ланки на тамильском и сингальском языках: "Я пишу эти книги для вас… Давайте продолжим делиться такими историями".
Карунатилака стал вторым лауреатом Букеровской премии из Шри-Ланки. Первым был Майкл Ондатже, который получил награду в 1992 году за свой роман "Английский пациент".
- Букеровская премия за лучший роман на английском языке вручается с 1969 года. Роман британского писателя из Индии Салмана Рушди "Дети полуночи" дважды признавался читателями лучшим среди победителей Букеровской премии – к годовщинам премии в 1993 и 2008 годах. В 2018 году читатели выбрали роман "Английский пациент" Ондатже.
Несовершеннолетнюю дочь Сергея Шойгу могут лишить литовского гражданства
Мужа предполагаемой матери дочери российского министра обороны Сергея Шойгу могут лишить литовского гражданства. Он не уведомил государство о получении российского паспорта. Если это произойдёт, гражданства могут лишить и удочерённую им дочь министра. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
Ранее журналистское расследование установило, что литовец Адолфас Каминскас не позднее весны 2022 года получил гражданство России. Литовцы утрачивают гражданство страны, если получают паспорт другого государства и не имеют для этого особых обстоятельств.
Департамент миграции страны сообщил литовской национальной телерадиокомпании, что Каминскасу 17 октября отправлен запрос с призывом объяснить своё право на два гражданства одновременно. Если ответ не будет дан в срок, правительство с большой вероятностью отзовёт гражданство, сообщил представитель ведомства.
Одновременно будет решаться вопрос о гражданстве несовершеннолетних детей Каминскаса. В том числе — его падчерицы Дарьи. Она получила паспорт после удочерения три года назад.
Ранее журналисты назвали Дарью Каминскас дочерью российского министра обороны от его старой знакомой, Елены Каминскас. Шойгу этот материал не комментировал. Он женат единственным браком со студенческих времён. В его официальной биографии внебрачные дети не упоминаются.
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