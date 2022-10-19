Путин ввёл военное положение на аннексированных территориях Украины

Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации заявил, что подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. Соответствующий документ уже опубликован. В нем указано, что военное положение вступит в силу в полночь.

Таким образом, военное положение будет введено на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Их Россия аннексировала 30 сентября.

«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации («ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума», – заявил Путин.

Теперь Совет Федерации должен будет рассмотреть и одобрить указ Путина в кратчайшие сроки. Ранее было объявлено, что заседание СФ продлили на два часа.

Кроме того, правительство по поручению Путина создаст специальный координационный совет во главе с премьером Михаилом Мишустиным для «координации работы по повышению безопасности».

В приграничных с Украиной регионах (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в аннексированных Крыму и Севастополе Путин ввел «средний уровень реагирования».

Средний уровень реагирования означает:

усиление охраны общественного порядка, государственных и специальных объектов,

особый режим работы объектов, которые обеспечивают работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,

временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением стационарных или временных жилых помещений,

введение особого режима въезда на территорию и выезда из нее,

ограничение свободы передвижения по ней,

ограничение движение транспорта и его досмотр.

Закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.