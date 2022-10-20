МВД Грузии: в сентябре в страну прибыло более 222 тысяч россиян

Границу Грузии в сентябре текущего года пересекли 222 274 россиянина. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте МВД Грузии. В ней не указано, сколько граждан России покинули Грузию в сентябре. Ранее в МВД сообщали, что 17–29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, а выехали в тот же период – более 77 тысяч.

По статистике также невозможно определить, сколько граждан РФ посетили Грузию с туристической целью. По данным Национальной администрации туризма, число международных визитов, совершенных россиянами в сентябре, составило 163 192.

Согласно статистике МВД, рост числа прибывших в Грузию россиян по сравнению с сентябрем 2021 года составил 511% – тогда, в активный период пандемии коронавируса в страну прибыли лишь 36 407 граждан России. До начала пандемии коронавируса, в сентябре 2019 года Грузию посетили 163 316 россиян – это на 59 тысяч меньше, чем в 2022-м.

Отметим, что в текущем году «первая волна» миграции россиян в Грузию началась 24 февраля – после начала российского вторжения в Украину; вторая – после объявления «частичной военной мобилизации» 21 сентября. Однако, по статистике МВД, больше всего граждан РФ пересекли грузинскую границу в августе – в самый активный туристический сезон.

Визиты россиян в Грузию в 2022 году, статистика МВД:

Январь 27 292

Февраль 26 702

Март 45 068

Апрель 48 797

Май 69 772

Июнь 135 457

Июль 236 734

Август 260 810

Сентябрь 222 274

Многокилометровые пробки образовались у российско-грузинской границы после объявления президентом России Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации». К концу сентября как российские, так и грузинские власти сообщили о стабилизации ситуации у «Верхнего Ларса».