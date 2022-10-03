Как заверяет МВД Грузии, число граждан РФ, пересекающих границу на КПП «Казбеги – Верхний Ларс», вернулось к тем показателям, которые наблюдались до объявления в России частичной мобилизации, – примерно шесть тысяч человек в день. При этом МВД Грузии не уточняет, сколько граждан РФ остается в стране.

В Казбеги все спокойно. Замминистра МВД Александр Дарахвелидзе утром сообщил, что на КПП «Казбеги – Верхний Ларс» больше нет автомобильных очередей и вообще наплыва граждан РФ, желающих попасть в Грузию, и все вернулось к обычным показателям, которые наблюдались до объявления 21 сентября в России частичной мобилизации – примерно шесть тысяч человек, пересекающих границу, в день:

«Важной новостью представляется то обстоятельство, что за последние дни значительно сократилось число въезжающих граждан России в Грузию. Оно вернулось к прежнему показателю и варьируется на уровне шести тысяч. В то же время выросло число россиян, выезжающих из Грузии. МВД, СГБ и все ведомства, ответственные за контроль границы, проводят по отношению к каждому визитеру все мероприятия, предусмотренные законом. Происходит проверка документов каждого въезжающего (в Грузию) лица, собеседование. И если лицо не удовлетворяет требованиям, предусмотренным грузинским законодательством, или же есть информация об определенных опасностях, – таким лицам отказывают во въезде».

Еще накануне в эфире «Рустави 2» замминистра МВД Дарахвелидзе отметил, что россияне используют Грузию как транзитную территорию, чтобы попасть в третьи страны. Точное число граждан РФ, остающихся в стране на более долгий срок, чиновник не уточнил. Он лишь заострил внимание на том, что ситуация под контролем и не стоит опасаться чего-либо.

По информации МВД Грузии, с 17 по 29 сентября в страну въехали около 100 тысяч граждан России, более 77 тысяч россиян за тот же период выехали из страны.

Между тем, если интенсивность перехода и снизилась, то, скорее, из-за мер, предпринятых российской стороной. Запрещен пеший переход границы. Также запрещено пересекать границу на велосипедах и самокатах, которыми многие россияне пользовались на прошлой неделе, чтобы обойти многокилометровые очереди. В Северную Осетию был ограничен въезд на автомобилях из других регионов.

Возможно, остановил многих россиян, желающих избежать мобилизации, и тот факт, что у КПП с российской стороны организовали мобильный призывной пункт. Более 180 человек, пытавшихся выехать в Грузию, получили повестки прямо на КПП «Верхний Ларс», сообщали в воскресенье российские СМИ со ссылкой на военный комиссариат Северной Осетии.

Сегодня оппозиция уже не призывала к введению визового режима для граждан РФ. Но вопросы остались, отмечает политолог Центра стратегического анализа Вано Мачавариани. По его мнению, грузинская власть еще раз показала, что у нее по этому вопросу нет никакой политики. С учетом того, что за прошлую неделю в Грузию въехали около 100 тысяч россиян, страна, по мнению политолога, чудом избежала, в том числе, и гуманитарного кризиса:

«В ЕС решили, что, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, российским туристам не должно быть места в Европе. Финляндия из-за наплыва россиян после объявления мобилизации заявила, что не будет пропускать россиян. А мы от власти ничего такого не видим. Кроме каких-то абсурдных интерпретаций о том, что, принимая россиян, мы помогаем Украине. Эти люди не поедут туда воевать. Но не стоит забывать, что эти люди боеспособны, у них есть какие-то военные профессии. Нет никакой гарантии, что в какой-то момент российские власти не воспользуются ими как, к примеру, диверсионными группами. Очень много вопросов, а ответов на них нет».

Вано Мачавариани задается вопросом, почему грузинские власти не начали сотрудничать с западными странами, с той же Германией или США, которые объявили готовность предоставить убежище тем россиянам, которые не хотят воевать против Украины.

Неправильным считают многие наблюдатели и то, что грузинские власти рассматривают граждан РФ, бегущих от мобилизации, как туристов, в то время когда многие из них попадают в категорию беженцев. Нет понимания, как инфраструктура страны сможет принять еще один такой поток и как все это отразится в социальной плоскости, на трудовом рынке, на ценах.

Опасения никуда не делись, отмечает Шорена Лорткипанидзе, специалист по международным отношениям, представитель исследовательского центра «Гражданский совет по вопросам обороны и безопасности»:

«То, что в обществе есть опасения, это естественно. Мы видим, какой беспощадный и непрогнозируемый режим в России. Предугадать, какой шаг предпримет наш северный сосед, очень трудно. Но минимальные шаги для того, чтобы в обществе было ощущение безопасности, можно предпринять. Власти запоздали с обнародованием той же статистики о пересечении российско-грузинской границы. Конечно, знание чисел не уменьшает опасность, но прозрачность, информированность общества в этом вопросе создает ощущение, что этот процесс как-то контролируется. Доступность статистики позволят населению Грузии иметь определенное представление, с чем и с какими масштабами оно имеет дело».

По мнению Шорены Лорткипанидзе, власти не спешат начать дискуссию, анализировать, давать ответы на вопросы, которые остро возникли после того, как число россиян, желающих надолго осесть в Грузии, с каждым днем увеличивается – это касается выдачи вида на жительство, приобретения недвижимости и, конечно же, безвизового режима без ограничений.

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