Товарооборот Грузии с Россией увеличился на 50%

Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50% — это следует из отчета Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»).

За девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами — на 73%, до 1,24 млрд долларов.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», увеличение товарооборота с Россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов. Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила в России нефти и нефтепродуктов на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 млн долларов. Таким образом, Россия стала для Грузии самым крупным импортером нефтепродуктов.

Импорт других товаров также увеличился, в том числе импорт российской муки, российского угля (кокса) и маргарина.

Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в Россию до 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Если в прошлом году в Россию было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортированных автомобилей составляет 3,2 тысячи.