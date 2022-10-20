В Тбилисском госуниверситете на фоне протестов выбрали и. о. ректора

Руководитель Научного фонда им. Руставели и бывший член Сакребуло (городского собрания) Тбилиси от правящей «Грузинской мечты» Джаба Самушия избран исполняющим обязанности ректора Тбилисского государственного университета. На эту должность была представлена только его кандидатура. Самушия получил 28 голосов из 30.

И. о. ректора избирается Академическим советом путем тайного голосования большинством голосов на срок не более шести месяцев, пишет СОВА.

Процесс избрания проходил на фоне протестов части студентов вуза. Они скандировали: «Свободу университету! Свободу студентам!». На месте были мобилизованы сотрудники службы безопасности.

Студенты считают процедуру избрания и.о. ректора нелегитимной и непрозрачной, не отражающей нужд учащихся и их волеизъявления. Они требуют изменения порядка голосования, утверждая, что Джаба Самушия был заранее отобран на должность и.о. ректора и его заранее поздравили с назначением. Среди требований студентов также – строительство общежития для учащихся ТГУ и субсидии на аренду жилья.

Прежний ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе заявил о своей отставке 7 октября.