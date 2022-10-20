Зеленский ввел санкции против родственников Бидзины Иванишвили

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли сегодня международный аэропорт в городе Зангилан на юго-западе Азербайджана.

Самолет с турецким президентом на борту приземлился в Зангиланском аэропорту. У трапа Эрдогана встречал Алиев. Главы государств перерезали красную ленту, им были вручены символические ключи от аэропорта.

Азербайджан вернул контроль над Зангиланским районом в ходе Второй Карабахской войны. В Баку заявляют, что по территории района будет проходить т.н. «Зангезурский транспортный коридор».

Аэропорт в Зангилане является восьмым международным аэропортом в Азербайджане. Ранее, в октябре 2021 года Алиев и Эрдоган открыли аэропорт в Физули – еще одном городе, перешедшем под контроль Баку.

Еще один аэропорт строится в Лачинском районе. Его планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.