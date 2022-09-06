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Политика

12 друзей Иванишвили

Бидзина Иванишвили (коллаж)

Дебаты первого дня осенней сессии парламента Грузии оказались весьма жаркими. Оппозиция пригрозила властям неминуемыми санкциями в отношении учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. В свою очередь, фракция власти обвинила оппонентов и власти Украины в попытке открыть второй фронт.

На первом пленарном заседании депутаты традиционно выступили с политическими заявлениями. Открыло полемику «Нацдвижение». Лидер фракции Хатия Деканоидзе напомнила большинству, что недалек тот день, когда верхушка правящей партии и их окружение подпадут под санкции Запада.

Напомним, накануне группа международных экспертов, приглашенных Украиной, составила рекомендательный список из 15 человек, в их числе 12 представителей Грузии из окружения Бидзины Иванишвили.

Причина – поддержка войны, развязанной в Украине Россией. В рабочую группу по санкциям входят Джон Хербст – бывший посол США в Украине, а также Дэвид Крамер, высокопоставленные чиновники украинского правительства и представители неправительственных организаций. Имена были размещены на сайте Министерства иностранных дел Украины и Агентства по борьбе с коррупцией.

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12 друзей Иванишвили
by Эхо Кавказа

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Среди включенных в список:

  • Александр Иванишвили, брат Бидзины Иванишвили;
  • Двоюродный брат Бидзины Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили;
  • Сын Учи Мамацашвили, бизнесмен Тите Мамацашвили;
  • Кетеван Хараидзе, бизнесмен и жена Александра Иванишвили;
  • Ираклий Рухадзе, владелец телекомпании «Имеди»;
  • Российский бизнесмен Давид Хидашели;
  • Сулхан Папашвили, бизнесмен, глава Спецслужбы государственной охраны Грузии в 1998-2003 годах;
  • Леван Васадзе, бизнесмен, основатель партии «Эри»;
  • Бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе;
  • Бизнесмен Вано Чхартишвили и др.

«Лично я сделаю все, чтобы расширить этот список за счет людей, которые препятствуют победе Украины и идут против воли граждан Грузии. Я лично работаю над этими санкциями, конечно, вместе со многими людьми, и эта информация, которую вы читаете на сайте украинского Агентства по борьбе с коррупцией, – это российские друзья и компаньоны Бидзины Иванишвили. Любой, кто способствует усилению российского влияния, безусловно, должен быть подвергнут санкциям. Я считаю устранение и импичмент Бидзины Иванишвили спасением для страны», – заявила Деканоидзе, занимающая пост начальника Национальной полиции Украины в 2015-2016 годах.

Ответная реакция получилась не менее острой. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе посоветовал властям Украины искать преступников в своих рядах.

«Антикоррупционное агентство Украины должно заниматься коррупцией, которая есть сегодня в Украине, вместо этого они занимаются чем-то другим. Судя по всему, им наплевать на коррупцию в собственной стране, которую покрывают высокопоставленные чиновники. Арахамия долгое время заявлял, что они собираются это сделать – Елена Хоштария (партия «Дроа») недавно выставила список, и точно такой же список продублировало Антикоррупционное ведомство Украины. У нас есть свои соображения относительно того, как происходит эта координация, но не это важно. Все видят, что Арахамия, Данилов и Подоляк советуют нам вступить в войну, открыть второй фронт (против России), а с другой стороны, пытаются шантажировать Бидзину Иванишвили санкциями», – подытожил политик.

Со своей стороны, один из лидеров «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе попытался взглянуть на проблему с другого угла: появление в списке Бидзины Иванишвили равнозначно борьбе с демократией, уверен депутат:

«Бидзина Иванишвили является человеком, который через демократические выборы сменил правительство «Национального движения» и сделал все, чтобы в стране были демократические выборы, нормальные государственные институты, многопартийный парламент, свободные СМИ и Грузия получила безвизовый режим, соглашение о свободной торговле и об ассоциации с ЕС. Человека нельзя подвергать санкциям за продвижение демократии. Если кто-то рассматривает введение таких санкций, то это противоречит международным принципам, защитником которых является Грузия».

На острую полемику между властью и оппозицией отреагировала посол США в Грузии Келли Дегнан: говоря о требовании украинской стороны наказать Иванишвили и его окружение, дипломат отметила, что санкции являются важным и эффективным инструментом воздействия. Однако тут же подчеркнула, что «политика США заключается в том, чтобы не говорить о санкциях заранее, пока они не будут задействованы».

Ближе к вечеру дискуссия о санкциях неожиданно продолжилась заявлением известного бизнесмена Вано Чхартишвили. Тот, обнаружив себя в списке Антикоррупционного ведомства Украины, пригрозил подать в суд. Как утверждается в документе украинского ведомства, «Вано Чхартишвили имеет тесные связи с Бидзиной Иванишвили, который лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в обходе санкций в отношении РФ». В связи с этим бизнесмен намерен обратиться в Лондонский арбитражный суд для защиты деловой репутации.

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