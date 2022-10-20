У Тбилисского государственного университета новый и.о. ректора – экс-депутат тбилисского городского собрания от «Грузинской мечты» Джаба Самушия. Его избрание сегодня проходило на фоне акций студентов, которые считают, что выбирать человека, который займет высший академический пост в вузе, должны тысячи студентов и профессоров, а не 33 члена Академического совета, служащего интересам правящей партии.

Заседание Академического совета Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили проходило за закрытыми дверями в течение нескольких часов. На повестке дня был лишь один вопрос – избрание исполняющего обязанности ректора. Как и ожидалось, голосование прошло быстро и без помех, ведь выбор у Академического совета был невелик: на должность и.о. ректора был представлен лишь один кандидат – доктор исторических наук Джаба Самушия.

«В состав совета входят 33 члена, в голосовании приняли участие 30 из них. Комиссия признала два бюллетеня недействительными, остальные 28 голосов были отданы профессору Джабе Самушия. Соответственно, он назначен на пост и.о. ректора», – заявил председатель совета Каха Лория по завершении голосования, чем вызвал новую волну негодования у студентов университета.

Активная и критически настроенная часть учащихся не первый год говорит о том, что подобный метод избрания ректоров для нее неприемлем, в процессе должны принимать участие и студенты, и другие представители вуза, считают они. С требованием изменения правил голосования в последние дни они провели несколько акций, и сегодня Академическому совету пришлось принимать решение под выкрики: «Позор!» и «Свободу университету!» Так десятки студентов опротестовали решение совета, говорит один из них Саба Керкадзе:

«Таким образом, мы еще раз разоблачили те процессы, которые проходят в университете. Мы показали всем, что сегодня проводились нелегитимные выборы, организованные советом, который мы также не признаем. Был только один кандидат, и они попытались представить все как демократический процесс, будто в этих условиях был выбор и возможность утвердить кандидата, который был бы приемлем для студентов и научного сообщества. Я уточню, у нас проблема не с конкретными персонами, будь кандидатом Гия Шарвашидзе (экс-ректор ТГУ), Джаба Самушия или кто-то другой – это не вопрос фундаментальной важности. Проблема в системе! Ректора должен избирать не совет, а студенты и профессора, которых около 1500 в университете».

Академический совет – нелегитимный орган, который принимает решения, служащие интересам правящей партии Грузии, считают студенты. Именно такое решение, по их мнению, было принято и сегодня в отношении лояльного к правительству Джабы Самушия. Новоизбранный и.о. ректора ТГУ был депутатом тбилисского городского собрания от «Грузинской мечты», с 2010 по 2014 год он занимал пост зампредседателя столичного сакребуло. Джаба Самушия с 2018 года является профессором гуманитарного факультета ТГУ.

Он единственный кандидат, подавший заявку на участие в выборах и.о. ректора университета. Соответствующий конкурс был объявлен в ТГУ 10 октября, поскольку несколькими днями ранее тогдашний ректор Георгий Шарвашидзе подал в отставку по собственному желанию. Он проработал на этом посту шесть лет, а после известия о его уходе близкие Самушия сразу же стали открыто поздравлять его с назначением на новую должность в социальных сетях, утверждают учащиеся вуза. И это во многом объясняет тот факт, почему в конкурсе не видели смысла участвовать другие профессора ТГУ, говорит студентка Мариам Герсамия.

«Необходимо, чтобы была конкурентная среда и много кандидатов. Но почему произошло так, что в университете, в котором работают профессора очень высокого ранга и отличные менеджеры, никто не захотел участвовать в выборах? Я думаю, это для них связано с дискомфортом, «головной болью». Многие думают, какие у них шансы против представленного министерством или даже правительством кандидата, и понимают, что никаких шансов нет», – сказала Мариам Герсамия в интервью телекомпании «Пирвели».

И эта практика должна быть пресечена, заявляют студенты, поэтому с требованием изменить правила голосования они планируют провести масштабную акцию 24 октября.

Между тем участники сегодняшнего митинга сообщили, что сам Джаба Самушия выразил желание лично встретиться с ними. Учащиеся вуза готовы выслушать нелегитимного, по их мнению, и.о. ректора, однако отказываться от требований не намерены. Что касается следующих выборов, по действующим правилам они пройдут через полгода, когда завершится срок полномочий и.о. ректора.

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