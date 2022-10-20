Каллас навсегда

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Короче говоря, хакеры недавно взломали великого Икера Касильяса. Вратарю «Реала» и сборной Испании приписали каминг-аут, и с этого и начнем. История долгая, и не про футбол.

Масла в полыхнувший сюжет подлил Карлес Пуйоль, другая испанская легенда, барселонская. Он поддержал Касильяса безобидной, хоть не самой тонкой шуткой. И пришлось обоим извиняться перед не известным никому атлетом-геем, сделавшим реальный каминг-аут, и потому, видимо, принявшим шутку на свой счет…

Уже обычная история, и многое в ней не так. И со свободой выражения, и с самой концепцией. Мы считаем меньшинства частью нормы - тогда шутить на эту тему можно, или мы считаем их неприкосновенными - и шутить нельзя? Но сейчас не о самом споре. Речь о другом: вы замечали, как искусно гомофобы отстаивают свою гомофобию, повторяя доводы либералов? Вставая вроде бы с ними на защиту Касильяса и Пуйоля

Или BLM. Все было хорошо, пока в английской премьер-лиге коленопреклонение не стало обязательным. Да-да, - вдохновенно вступится за свободу выбора расист, - хватит уже потакать этому черному безумию…

То же и с санкциями против россиян. Все понятно про брезгливость человека, живущего недалеко от чумного барака. Про желание построить себе мир без тех, кто грозит приехать без виз, но на танке – и уже приезжал. Понятно желание и право не вдаваться в оттенки и интонации. Признать, что да, его мир к этим людям на этом сумрачном Востоке, может, и несправедлив. Но ведь первыми сделали этот мир еще менее справедливым они сами. И если кто-то должен ответить, то кто, если не они?

Но что-то во всем этом есть экстравагантное. Как призывы эстонского премьера Каи Каллас к россиянам не бежать из страны, а свергать Путина. Один из предшественников Каи Каллас на премьерском посту - ее отец Сийм Каллас. Он и в Советской армии дослужился до младшего сержанта, и КПСС отдал лучшую часть своей жизни. Чем, казалось бы, не повод в этой логике спросить, почему он не свергал Советскую власть изнутри? Есть также вопросы к вольному прочтению права на свободное передвижение – оно для россиян теперь не право, а привилегия.

Да-да, - одобряет мои сомнения русский мир, - а как же либеральные ценности?

Короче говоря, опять взломали. Не привыкать.