Югоосетинские власти освободили задержанного днем ранее жителя села Бершуэти

Небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Россией Крыму, "непосредственно участвуя" в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, Иран направил сравнительно немного военных специалистов с целью помочь россиянам в запусках военных беспилотников. О том, что в Крыму находятся военнослужащие иранского корпуса стражей исламской революции, которые помогают эксплуатировать иранские дроны также заявило британское правительство.

"По имеющейся у нас информации, иранцы направили в Крым инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию техники, в то время как пилотируют беспилотники россияне", - сообщил Джон Кирби. Он добавил, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против Ирана и найти способы затруднить продажу такого вооружения России.

Необходимость посылки инструкторов скорее всего была вызвана проблемами, которые стали очевидными после первых попыток использования иранских дронов для нанесения воздушных ударов по целям в Украине. По данным американской разведки, начав их эксплуатацию в августе, россияне столкнулись с отказами оборудования, возможности дронов не соответствовали спецификациям, заявленным производителями. Скорее всего, причиной было отсутствие у россиян опыта эксплуатации этого вооружения.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили о том, что поставки Ираном беспилотников России производятся в нарушение резолюции Совета безопасности ООН 2015 года, согласно которой в обмен на ослабление режима санкций Тегеран брал обязательство не экспортировать определенные виды вооружений. США и союзники намерены вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН. Москва и Тегеран настаивают на том, что Россия не импортирует иранские беспилотники.