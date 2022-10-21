18 октября Верховная Рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали 287 депутатов из 351. Против не голосовал никто, 64 депутата воздержались. В интервью «Эху Кавказа» председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Ахмед Закаев назвал решение украинского парламента «торжеством справедливости».

Мы можем рассчитывать на помощь других государств и других стран, которые сегодня, признав оккупацию нашей страны, должны способствовать тому, чтобы мы сумели ее деоккупировать и восстановить нашу независимость

– Это действительно очень важное событие в истории чеченского народа. Это исторический момент. Можно сказать, что это – торжество справедливости. Справедливость восторжествовала. Чеченская Республика Ичкерия была признана еще в 1997 году 57 странами и государствами ОБСЕ, включая Украину (в январе 1997 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направила на выборы президента ЧРИ десятки наблюдателей – ред.). Но все эти годы обязательно подчеркивалось, что мы непризнанные. Однако постановлением парламента (Украины) они недвусмысленно заявили о том, что Чеченская Республика Ичкерия находится под российской оккупацией. Они в очередной раз подтвердили то, что было заявлено в 1997 году, т.е. признана независимость Чеченской Республики Ичкерия. Это очень важный фактор как с моральной, так и с практической стороны. Моральная сторона – чеченцы действительно благодарны украинскому народу и украинскому парламенту. А с практической стороны это позволяет нам привлекать международные силы и заявлять о том, что мы сегодня можем и вправе использовать любые методы для достижения наших целей, для деоккупации нашей страны. И мы можем рассчитывать на помощь других государств и других стран, которые сегодня, признав оккупацию нашей страны, должны способствовать тому, чтобы мы сумели ее деоккупировать и восстановить нашу независимость.

– Ожидаете ли вы, что и другие страны, к примеру, государства Балтии и Восточной Европы также выступят в вашу поддержку?

Если сегодня стоит вопрос о признании России государством – спонсором терроризма, то такое государство не может претендовать или предъявлять претензии нашей стране и нашему государству

– Я не хочу конкретизировать страны, но по всем этим странам мы продолжим работу. Будем проводить ту же работу, какую проводили здесь – с депутатами, с руководством. Если сегодня стоит вопрос о признании России государством – спонсором терроризма, то такое государство не может претендовать или предъявлять претензии нашей стране и нашему государству. Никаких территориальных претензий у них к нам не должно быть. То, что произошло в Украине, подтверждает, что суверенитет и независимость нашей страны был подкреплен именно теми нормативными актами, которые были приняты еще в 90-е годы. И наш статус был подтвержден и международными институтами, и самой Россией.

– Какую реакцию Грузии можно ждать в ответ на решение Украинской Рады? Мы видим, что грузинское правительство старается не раздражать российские власти?

Сегодня Грузия находится совершенно под российским влиянием, – это очевидные факты. Поэтому мы особенно резких политических заявлений в поддержку нашей независимости не ожидаем

– Я думаю, что Грузия уже в 1992 году, признав независимость нашей страны, нашего государства уже внесла свою лепту в историю наших взаимоотношений (в марте 1992 года свергнутый президент Грузии Звиад Гамсахурдия подписал указ о признании государственной независимости Чеченской Республики – ред.). То, что сегодня Грузия находится совершенно под российским влиянием, – это очевидные факты. Поэтому мы особенно резких политических заявлений в поддержку нашей независимости не ожидаем от правительства Грузии.

– Многие считают, что Россию ждет распад в случае поражения в войне с Украиной и уже видят предпосылки для этого. Судьба независимости Чечни, на ваш взгляд, также решается сейчас на украинском фронте?

– Мы не ставим под сомнение независимость Чеченской Республики, как бы ситуация не складывалась. Победа украинского народа будет означать трансформацию России и российского государства в другое государственное образование. Если этого не произойдет, никакой победы быть не может. Поэтому я всецело рассчитываю на то, что именно в этом будет заключаться победа. Российская империя в его сегодняшнем виде представляет угрозу безопасности для всего человечества. Все должны добиваться того, чтобы Украина победила и Россия трансформировалась в какое-то другое государственное образование.

– Чеченцы воюют в Украине с обеих сторон. В чем, на ваш взгляд, главное отличие между ними?

– На стороне Украины воюют свободные чеченцы, а на стороне России воюют российские военнослужащие, независимо от их этнического происхождения. В этой армии воюют и чеченцы, и ингуши, и дагестанцы. Я не хочу обособлять чеченцев, которые находятся в этих структурах. Это российская армия и российские силовики, российские военные преступники, которые совершают преступления в Украине. У них нет ни нации, ни национальной принадлежности, ни религиозной. Это – рашисты, русисты, которые сегодня ведут преступную войну в Украине. И есть чеченцы, которые наравне с украинцами отстаивают общечеловеческие ценности, борются за свободу и независимость этого государства, которое является залогом независимости и чеченского государства. Сегодня здесь, в Украине возрождается чеченская армия, которая в последующем освободит и деоккупирует нашу страну.

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