В ДТП на западе Польши, предположительно, погибли три гражданина Грузии

Взрыву гранаты в центре Тбилиси мог предшествовать конфликт бенефициаров программы метадоновой заместительной терапии, сообщают СМИ.

Взрыв произошел сегодня около полудня на улице Лагидзе. Три человека пострадали и были госпитализированы, поврежден автомобиль, пишет агентство «Новости-Грузия».

Центр заместительной терапии находится недалеко от места происшествия. Местные жители говорят, что потасовки происходят здесь регулярно. Сегодня взрыву также предшествовала ссора нескольких мужчин.

Журналистам удалось связаться с родственниками одного из пострадавших. Они утверждают, что мужчина никогда не посещал метадоновую терапию, не знаком с другими пострадавшими и оказался на месте случайно, когда шел в продуктовый магазин.

Мужчина получил травмы конечностей и позвоночника. Родственники говорят, что, скорее всего, ему потребуется операция. Что касается остальных участников инцидента, по словам врачей, опасных для жизни травм у них нет.

Следствие начато по фактам хранения-ношения незаконного огнестрельного оружия и попытки убийства двух или более человек. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.