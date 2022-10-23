Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьера Италии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост главы правительства Италии. Гарибашвили выразил надежду на дальнейшее укрепление грузино-итальянских отношений как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

«Грузия надеется на постоянную поддержку Италии на евроатлантическом пути», - написал премьер-министр в Twitter.

Правительство Италии во главе с лидером партии «Братья Италии» Джорджей Мелони приступило к исполнению обязанностей на этой неделе, сообщает агентство «Новости-Грузия». Мелони во главе партии «Братья Италии» победила в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах. С момента принятия присяги в минувшую субботу правительство считается действующим.

В новое правительство вошли три партии: кроме «Братьев Италии», это «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!», которую официально возглавляет Антонио Таяни, а неофициально - экс-премьер Сильвио Берлускони.

Сальвини и Таяни стали вице-премьерами. Таяни, кроме того, занял пост министра иностранных дел, а Сальвини - министра инфраструктуры.

Главой МВД стал Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия «Братья Италии»), министром обороны - Гуидо Крозетто («Братья Италии»).

Министерство экономики возглавил представитель «Лиги» Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо («Братья Италии»), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии «Вперед, Италия!».