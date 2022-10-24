Почему 16-летний Арсен и 21-летний Тигран покончили жизнь самоубийством? После этой трагедии, наряду с сочувствием и соболезнованиями, в социальных сетях усилился язык вражды, вновь подчеркнувший крайне дискриминационное отношение многих людей в Армении к ЛГБТ-сообществу.

Как пишет Радио Азатутюн, об обстоятельствах гибели молодых парней известно немногое. Следственный комитет лишь сообщил, что возбуждено дело по факту суицидальных наклонностей.

Перед тем, как пойти на самоубийство, ребята опубликовали совместные фотографии. 16-летний Арсен написал: «Happy End. Решения поделиться фотографиями и все наши совместные действия были приняты нами обоими».

Фотографии молниеносно разлетелись по соцсетям, и в то время, как общественные организации, занимающиеся защитой ЛГБТ-сообщества, заявляют, что гомофобия унесла еще две жизни в Армении, не все считают смерть двух молодых людей трагедией. Есть те, которые даже пишут, что общество таким образом «очищается», и радуются гибели представителей ЛГБТ-сообщества.

«Это одно из самых явных проявлений гомофобии»

Друзья 16-летнего юноши, группа представителей ЛГБТ-сообщества 22 октября собрались в одном из ереванских парков и зажгли свечи в его память. Они рассказывали, что Арсен был добрым, улыбчивым юношей, зрелым и уравновешенным, и что им и в голову не приходило, что он пойдет на такой шаг.

«Я был потрясен и не мог прийти в себя, и по сей день все это для меня невероятно», — сказал один из друзей.

«С одной стороны, они говорят о Боге, с другой — оскорбляют»

Собравшиеся были возмущены дискриминационным отношением к этим двум парням и представителям ЛГБТ-сообщества в целом.

«Это одно из самых явных проявлений гомофобии, которое, к сожалению, очень плохо закончилось», — сказал один из собравшихся.

Знакомые Арсена утверждали, что перед тем, как покончить с собой, молодой человек сбежал из дома, так как у него в семье были проблемы. По их словам, они мало что знают о Тигране, который недавно приехал в Армению из России.

ЛГБТ-активист Саргис, который не захотел появляться перед камерой, а также попросил изменить голос, подчеркнул, что подобных трагедий можно было бы избежать, если бы общество и семьи принимали людей такими, какие они есть.

«Очень грустно, что все так закончилось, но хотелось бы, чтобы это хотя бы стало уроком для остальных родителей, чтобы они просто могли сесть и поговорить со своими детьми, понять точку зрения своих детей. Несмотря на то, что Арсену было всего лет 15-16, он был достаточно зрелым для своего возраста», — отметил Саргис.

«С одной стороны, они говорят о Боге, с другой — оскорбляют», — отметил ЛГБТ-активист, вспоминая комментарии, которые он читал об этой ужасающей истории.

«Когда пишут, что «общество очищается», это просто у меня в уме не укладывается. Как может человек, существо разумное, спокойно говорить о смерти, говорить о том, что если двое молодых людей покончили жизнь самоубийством, то это нормально, что это является очищением общества?» — добавил он.

«Я работаю в правозащитной организации более трех лет и видела намного больше подобных случаев, чем вы можете себе представить, начиная от насилия, изнасилования и до самоубийства», — отметила ЛГБТ-активистка Аня Айрапетян, заверив, что основной причиной плохого обращения с людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией и нетерпимости является недостаток информации.

«Люди, не понимая, что значит быть представителем ЛГБТ-сообщества, быть частью сексуального меньшинства, особенно в нашей маленькой стране, считают это некой национально-деструктивной деятельностью, между тем, быть геем — явление естественное», — отметила Айрапетян.

«Общество дискриминирует тех, кто отличается»

По словам правозащитницы Зары Ованнисян, произошедшее и реакции на это показывают, что общество не терпит и дискриминирует тех, кто отличается от других, и даже не пытается выслушать и понять этих людей.

«Даже если этот человек делится с нами, пытается быть понятым, быть услышанным, мы закрываем глаза и не пытаемся понять тех, кто отличается», — отметила Ованнисян.

Правозащитница подчеркнула, что власти, несмотря на призывы правозащитников и имеющие место вопиющие случаи, не хотят создавать механизмы для защиты ЛГБТ-сообщества.

Она напоминает, что представители гражданского общества предложили принять комплексное антидискриминационное законодательство, чтобы люди в таких ситуациях имели возможность заявить и получить поддержку государства.

«У нас в стране ужасные дискриминационные антигендерные движения, и все это является основанием как для того, чтобы эти движения стали достаточно агрессивными в стране, так и для того, чтобы эта власть была достаточно бесхребетной и беспринципной с точки зрения защиты прав человека, потому что они с самого начала давали обещания, что ситуация с правами человека в стране должна улучшиться, но мы не видим ощутимых отличий и результатов», — заявила Ованнисян.

Спустя несколько дней после трагедии, пока люди активно обсуждают случившееся и ищут виновных, у друзей и знакомых одного из покончивших жизнь самоубийством юноши есть одно пожелание: чтобы таких трагедий больше не повторялось.

Радио Азатутюн