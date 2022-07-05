Год после погрома

В годовщину событий 5 июля члены коалиции защиты СМИ провели акцию у прокуратуры Грузии. По их мнению, многие из тех, кто был причастен к насилию, так и не привлечены к ответственности, а главные организаторы событий так и не названы. Ситуация с безопасностью журналистов остается тревожной, предупреждают представители гражданского сектора.

Напомним, год назад, 5 июля, радикальные ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд». Участники гомофобной акции нападали на палатки оппозиционеров у здания парламента, громили офисы неправительственных организаций, в которых укрывались активисты и сторонники ЛГБТ-сообщества, избивали сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, травмы разной степени тяжести получили 55 человек, среди которых 53 были журналистами. Позже, 11 июля, после избиения скончался оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Всего были задержаны восемь человек, уголовные дела были возбуждены по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».

Спустя год, 4 июля, Тбилисский городской суд в качестве наказания избрал штраф в размере 5 000 лари каждому из трех лиц, участвовавших в нападении на офис организации «Тбилиси прайд», против них были выдвинуты обвинения в участии в групповом насилии и преследовании. Они были освобождены из заключения в декабре 2021 года после выплаты указанной суммы в виде залога и фактически не понесли никакого наказания.

В годовщину этих событий «Ассоциация молодых юристов» представила результаты продолжающегося расследования. На брифинге председатель организации Ника Симонишвили перечислил факты, подтверждающие неэффективность расследования «дела 5 июля». В отношении выявленных 30 человек наказание не было пропорциональным, но этим проблемы не исчерпываются, заявил правозащитник:

«Мы помним поддержку со стороны премьер-министра и других высокопоставленных политических чиновников государства, которые дали зеленый свет насильственным группировкам. Мы видим проблемы с неэффективностью расследования – помимо этих 30 человек осталось много насильников, которые не были выявлены и не были наказаны. Участие организаторов митинга также не доказано, так как государственные и следственные органы не предприняли никаких эффективных шагов, хотя есть много видеодоказательств. Эти люди: Зура Махарадзе, Ираклий Мартыненко, Шота Мартыненко, Георгий Кардава, Константин Моргошия, Александр и Гурам Палавандишвили, а также Спиридон Цкипуришвили. Мы призываем юридические органы возбудить против них уголовные дела».

Позднее офис Народного защитника Грузии подготовил конституционный иск, в котором говорится о запрете партии «Консервативное движение», которая была создана на основе «Альт-Инфо». Как заявила на брифинге Нино Ломджария, даже по прошествии года после насильственных событий 5 июля прокуратура не возбудила ни одного уголовного дело в отношении организаторов группового насилия:

«Согласно правовой оценке Народного защитника, публичные видеоматериалы, на которых зафиксированы организация и руководство насилием 5 июля 2021 года, достигают уровня обоснованного подозрения, так что даже лидер («Альт-Инфо») Зураб Махарадзе может быть привлечен к уголовной ответственности по обвинению в организации группового насилия. Однако даже через год после событий 5 июля прокуратура не возбудила уголовное дело в отношении кого-либо. Более того, организаторы противоправных действий зарегистрировали политическую партию. Многие из их предыдущих и последующих заявлений содержат признаки свержения конституционного строя, призывы к разжиганию разного рода беспорядков, к насилию и пропаганде войны. Именно по этой причине мы подготовили конституционный иск о запрете указанной политической партии».

Напомним, утром 5 июля Гарибашвили во время заседания правительства выступил с заявлением, которое многие расценили как поощрение насилия. Гарибашвили тогда заявил, что за организаторами Марша достоинства стоят экс-президент Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция, а большинство населения страны выступает против проведения акции.

Между тем, несмотря на все заверения властей, ситуация с безопасностью представителей СМИ вновь остается тревожной. В связи с годовщиной события Совет хартии журналисткой этики распространил заявление, в котором говорится:

«5 июля 2021 года власти не обеспечили защиту представителей СМИ. Кроме того, эти дела не были расследованы должным образом, и организаторы митинга против Марша достоинства, личности которых известны общественности, не были привлечены к ответственности. Следует отметить, что члены правительства продолжают выступать с агрессивной риторикой в отношении представителей СМИ, и десятки случаев нападений на СМИ все еще расследуются. Такой подход еще больше поощряет насилие в отношении масс-медиа. Свобода и безопасность СМИ необходимы для евроатлантической интеграции нашей страны. Хартия считает, что ситуация с безопасностью журналистов вызывает тревогу, и призывает правительство немедленно предпринять эффективные шаги для улучшения медиа-среды».

Представители «Грузинской мечты» отвергают обвинения и предлагают правозащитникам активно сотрудничать со следствием. Депутат от фракции Гурам Мачарашвили говорит, что журналистам и НПО не мешало бы представить конкретные факты.

«У вас есть все возможности, если обнаружите в процессе что-то неправильное, неадекватное, незаконное, вы можете исследовать вопрос, привести конкретные факты и, исходя из этого, делать комментарии. В целом ставить вопрос так: почему задержано 20 человек, а не 100, считаю неправильным. Соответственно, если вы, например, назовете имя и фамилию подозреваемого и представите доказательства, инициировав вопрос о допросе этого лица, ведомство будет обязано быть координатором в этом процессе, они обязательно вам ответят», – обнадежил депутат правящей партии.

Ближе к вечеру стало известно, что в годовщину событий 2021 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу «Демократической инициативы Грузии» (GDI) по делу «Тбилиси прайд».

Дело касается гомофобного насилия, нападений и угроз в адрес ЛГБТК+ сообщества и активистов 5 июля 2021 года. «Суд принял дело по всем статьям, а это означает, что правительство Грузии обязано ответить на вопросы, заданные судом по всем проблемам, затронутым в жалобе, до 13 октября 2022 года», – говорится в заявлении организации.