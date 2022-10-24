Алиев и Гарибашвили посетили выставку «Наследие Карабахского ханства»

Азербайджан в 2022–2023 годах планирует вложить дополнительные инвестиции в развитие железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию.

«Объем перевозок крупногабаритных грузов между Азербайджаном и Грузией в этом году увеличился на 75%. Мы хотим довести пропускную способность ж/д БТК до 5 млн тонн грузов в год. С этой целью в этом и в следующем году Азербайджаном будут вложены дополнительные инвестиции. Все средства уже готовы. Мы уже дали старт этому процессу, поскольку в мире есть большая потребность в транспортных путях, проходящих через Каспийское море. Грузию и Азербайджан и через соседние государства», – сказал Алиев, выступая с заявлением для СМИ вместе с премьером Грузии в Шато Мухрани – усадьбе князей Багратион-Мухранских.

Алиев добавил, что как с геополитической точки зрения, так и в целом новые транспортные пути отвечают интересам всех стран, через которые они проходят.

«В этой связи увеличение пропускной способности ж/д Баку-Тбилиси-Карс до 5 млн тонн в год, а также увеличение грузопотока из Центральной Азии и в целом из Азии в западном направлении и обратно с использованием грузинских портов диктует новую реальность и мы должны быть к этому готовы», – сказал Алиев.

Он также сообщил, что Азербайджан планирует увеличить мощности Бакинского международного морского торгового порта с 15 млн тонн в год до 25 млн тонн в год.

«Все соответствующие указания уже даны, средства будут выделены. Работа в транспортной сфере между Азербайджаном и Грузией должна вестись в координации, поскольку наши проекты должны быть завершены одновременно. Чтобы быть транзитной страной, надо непременно иметь хорошие отношения с соседями, поскольку, не имея хороших отношений с соседями, ни одна страна не сможет стать надежным транзитным государством. Наши же дружеские, братские, партнерские отношения с Грузией создают нам такие возможности», – отметил Алиев.

Алиев также сообщил, что объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев 2022 года приблизился к отметке в $1 млрд.