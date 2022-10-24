«С именем Нино Ломджария связаны только положительные эмоции»

В парламенте продолжается процесс отбора кандидатов на пост Народного защитника Грузии. Срок полномочий действующего омбудсмена – Нино Ломджария – истекает 8 декабря текущего года. Своим мнением о том, насколько эффективной была ее работа на этом посту, с «Эхом Кавказа» поделились пользователи социальных сетей.

– Как бы вы оценили работу Народного защитника Грузии?

Бачо: Насколько я знаю, Нино Ломджария была достаточно хорошим Народным защитником. Мне лично никогда не приходилось обращаться в офис омбудсмена за помощью, но у меня есть знакомые и близкие люди, которые это делали. Кроме того, информация о проделанной ею работе лежит в открытом доступе, да и часто слышу о ней в новостях, и можно сказать, что она отлично показала себя на этом посту. Она очень критично подходила ко многим вопросам, старалась максимально охватить все актуальные темы, о чем неоднократно говорили международные организации. Когда нарушались чьи-то права, она говорила об этом во всеуслышание, поэтому я достаточно положительно оцениваю ее работу.

Михаил: Сегодня в грузинской политике наблюдается серьезное противостояние, поляризация. Мне кажется, Нино Ломджария стала жертвой этой поляризации, каждый раз, когда она становилась на защиту какого-нибудь оппонента правящей партии, для «Грузинской мечты» она становилась членом «Национального движения». Хотя правда в том, что Ломджария действительно не проявляла такую активность в вопросе защиты прав рядовых граждан, в основном это касается только политических лиц. Я думаю, у нее были какие-то политические планы. Омбудсмен должен больше внимания уделять проблемам рядовых граждан, и я надеюсь, что будущий Народный защитник учтет эти моменты и будет правильно вести свою деятельность.

Мари: Я достаточно положительно оценила бы работу Нино Ломджария. Несмотря на критику и нападки властей, она всегда открыто говорило о проблемах, существующих в сфере прав человека. В период ее нахождения на этом посту она опубликовала десятки докладов по семейному насилию, обращалась с рекомендациями к правительству, и ей действительно удалось как-то повлиять на ситуацию. Очень жаль, что наши власти предпочли проигнорировать многие ее рекомендации, а не попытаться улучшить положение, они не воспринимали всерьез позицию Народного защитника.

Ника: Я считаю, что Нино Ломджария – очень сильный Народный защитник, и она хорошо выполняла все функции и обязанности, возложенные на нее. Она защищала права людей независимо от их политической принадлежности, религиозных взглядов, даже если все государство шло против них. Не боялась делать этого, несмотря на давление со стороны властей, всегда указывала на недостатки и добилась того, что правительству пришлось прислушаться ко многим ее рекомендациям. Она поведала всему миру о преступлениях, совершенных правящей партией, об их методах наказания оппонентов, о попытках прибрать к рукам судебную систему. По 10-балльной шкале она поработала на все 10 балов. Она заслужила аплодисменты, по моему мнению.

Татьяна: Мне никогда не приходилось обращаться по какому-либо поводу в эту организацию, но скажу, что очень много слышала… и в прессе, и по телевидению обсуждалась ее работа и все очень высоко ее оценивали. Она человек очень принципиальный и высказывала много критических замечаний по разным поводам. Она заслуживает уважения, и ее работа должна быть оценена положительно.

Тато: О Нино Ломджария я не скажу многого, но то, что я знаю о ней, что слышал из новостей, – только хорошее. Среди самых запомнившихся моментов – это освобождение детей, проживавших в Ниноцминдском пансионате от гнета местных воспитателей. Я очень ценю, что она сделала для этих несовершеннолетних, поэтому с этим человеком связаны только положительные эмоции.

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