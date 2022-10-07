Народный защитник Нино Ломджария представила парламенту годовой отчет. Представители «Грузинской мечты» основательно подготовились к встрече, выдвинув множество претензий к омбудсмену.

Еще до начала заседания лидер фракции «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе заявил, что большинство поставит вопрос о том, насколько правильно омбудсмен использовала свои полномочия.

«В сфере защиты прав человека Грузия значительно улучшила стандарты и ситуацию с правами человека, на это указывают несколько важных фактов и аргументов. Первый из них – на 60% уменьшилось количество жалоб на Грузию в Страсбургском суде. Нам будет интересно услышать отчет омбудсмена, за эти годы она имела все возможности защищать права каждого человека, защищать права каждого заключенного. Сегодня мы посмотрим, как она использовала этот мандат», – пригрозил Арчил Талаквадзе.

Как отметила в своем докладе Нино Ломджария, в 2021 году ситуация с правами человека в Грузии не улучшилась, а, напротив, ухудшилась.

Говоря о соблюдении права на свободу собраний, Нино Ломджария назвала действия и реакцию государства во время собраний агрессивно настроенных ультраправых групп «слишком мягкими» и в доказательство этого привела события 5 июля 2021 года, когда ранения получили 50 журналистов. По оценке омбудсмена, властям не только не удалось предотвратить насилие в отношении журналистов и гражданских активистов, но и заявления отдельных лиц правительства даже способствовали эскалации насилия.

В то же время, как подчеркнула омбудсмен, в стране происходит поощрение сил российской и антидемократической направленности, что значительно сужает демократическое развитие страны:

«Наблюдается тенденция к тому, что пространство свободы самовыражения еще больше сужается. Журналистам, гражданским активистам и правозащитникам приходится работать в опасной и враждебной среде. В 2021 году участились случаи физических нападений на представителей критически настроенных СМИ, в том числе в предвыборный период; циничное и пренебрежительное отношение политических деятелей к журналистам, особенно представителям критически настроенных СМИ; частое препятствование в участии в мероприятиях государственных органов и заявления, направленные на их дискредитацию, стали обычной практикой».

По словам Нино Ломджария, настораживают факты слежки со стороны спецслужб, подтверждением чему может служить самая массовая утечка информации из СГБ, которая доказывает, что людей незаконно прослушивали в масштабах всей страны.

«Это повышает угрозу тотального контроля со стороны государства», – заключила омбудсмен.

После доклада депутаты «Грузинской мечты» в своих вопросах в основном касались беспристрастности Нино Ломджария, ее поддержки экс-президента Михаила Саакашвили и отношения к грузинскому патриархату. Омбудсмену, заявившему, что в течение последнего года она и ее офис постоянно подвергались нападкам со стороны правящей партии, члены «Грузинской мечты» в ответ припомнили о ее усилиях в защите прав бывшего президента Михаила Саакашвили, а также конституционный иск против ГПЦ и критические заявления в адрес премьер-министра Грузии и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе.

Нино Цилосани попыталась показать трансформацию омбудсмена за пять лет. По утверждению депутата, сегодня общественность воспринимает Ломджария не как Народного защитника, а как защитника Саакашвили.

«2017 год – ваши слова: «Для меня очень эмоциональный момент избрания Народным защитником в свете состоявшихся дискуссий. Было много критических позиций, поэтому очень радует поддержка со стороны этого большинства»; 2022 год – «Я не считаю Кобахидзе серьезной политической фигурой. Он не имеет признания на Западе». Кто дал вам право возмущаться или ставить под сомнение легитимность избранного народом лидера политической силы, председателя, и, вообще, у меня к вам вопрос: легитимность вашего собственного народа вам важнее легитимности Запада, когда народ голосует за нашу команду и самого Ираклия Кобахидзе?! Вы превратили институт Народного защитника в выражение своих личных политических предпочтений, и люди запомнили вас не как Народного защитника, а как защитника Саакашвили. Количество ваших визитов к экс-президенту, виновному в многочисленных преступлениях, можно сравнить с количеством ваших посещений других людей в тюрьмах?!» – спросила Нино Цилосани.

Примечательно, что выступления практически всех представителей большинства содержали стереотипные претензии к омбудсмену.

Однотипность вопросов возмутила представителя «Нацдвижения» Анну Цитлидзе.

«По всей видимости, в закрытый чат «Грузинской мечты» упали два поручения. Первое – Народный защитник пытается посеять смуту в стране, и второе – он борется с ГПЦ. Займитесь наконец делом, господа», – обратилась депутат к представителям большинства.

У представителя партии «Лело» Анны Нацвлишвили возникли вопросы к принципиальности большинства:

«Спасибо, что привели большинство в форму. Они уже давно не были мобилизованы, обучены и дрессированы. Они не смеют задавать такие вопросы и делать острые замечания, когда выступают министры, которые несут прямую ответственность за детский голод в этой стране. Они не осмеливаются на такие острые вопросы и замечания, когда есть представители правоохранительных органов, которые наблюдают за ними и шантажируют. Они не осмеливаются повышать голос против сотрудников правоохранительных органов, а не граждан, требующих защиты своих прав. Они не могут задавать такие вопросы главе СГБ. Они делают это здесь, потому что вас каким-то образом привлекают к ответственности за то, что вы делаете правильно. Вторая и не менее плохая цель, которой руководствуется большинство, состоит в том, чтобы указать пальцем на будущего Народного и показать, что «вот что с вами произойдет, если вы не будете паинькой и продолжите служить государственным защитником». Это и есть истинная цель сегодняшнего маскарада».

Это последний доклад Нино Ломджария на этом посту – срок полномочий в качестве Народного защитника истекает 8 декабря 2022 года. Парламент должен проголосовать за нового Народного защитника до 1 декабря.

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