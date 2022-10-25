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Апсуаленг, трудоустройство людей с ОВЗ, сохранение наследия

Апсуаленг, трудоустройство людей с ОВЗ, сохранение наследия
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Апсуаленг, трудоустройство людей с ОВЗ, сохранение наследия

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В абхазской столице состоялась выставка «Будущее рождается сегодня», организованная Благотворительным фондом социально-культурных инициатив. На ней презентовали итоги трех общественных кампаний: популяризация абхазского языка, трудоустройство людей с ОВЗ и сохранение историко-культурного наследия.

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