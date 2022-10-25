С 1 июля в Абхазии почти в два раза повысились тарифы на электроэнергию. «Эхо Кавказа» поинтересовались у жителей Абхазии, платили ли они по новым тарифам и сколько.

– Вы платили за электроэнергию по новым тарифам, если да, то приблизительно какая сумма у вас получилась?

Даниил Горельников: По новым тарифам мы начали платить за электроэнергию. Нам объяснили: если мы платим по сегодняшнему тарифу, это будет 90 копеек за киловатт/час. Если мы не переступаем границу, определенную для потребления, то тариф будет 70 копеек за киловатт/час. Это мы узнаем в начале ноября. Пока мы заплатили за последний месяц две с лишним тысячи рублей. Единственный минус, что не работает сайт РУП «Черноморэнерго», на котором ты можешь найти свой ID и по которому можешь проконтролировать свое потребление электроэнергии. А так, это небольшие суммы. Я считаю, что если все будут платить, то это будет хорошо. Но на сегодняшний день 140В сети и 160В, друзья, но это не то, за что мы должны платить. Хотя бы должно быть 200-210В, 220В, я боюсь сказать.

Светлана Джопуа: В год семь тысяч, семь тысяч пятьсот рублей платила раньше, по старым тарифам. Но сейчас я заплатила пять тысяч рублей по старому тарифу первые три месяца, а дальше по новому тарифу. А потом, что останется в конце года, заплачу. По новому тарифу уже начали платить. У нас все соседи по новому тарифу платят, конечно, недовольные, но что делать. Мне стыдно не платить, конечно, нам всем не нравится, что тарифы высокие, а что делать?

– Пять тысяч рублей вы за сколько месяцев заплатили?

Светлана Джопуа: Пять тысяч рублей заплатила за четыре месяца, почему именно такая сумма, я не знаю. У нас счетчики висят на улице.

Георгий: Да, мне пришлось заплатить по новым тарифам. В среднем раньше выходило триста рублей, сейчас около шестисот рублей в месяц.

– Это в летний период, а в зимой сколько вы приблизительно платили?

Георгий: Зимой раньше я платил, как сейчас летом, пятьсот-шестьсот рулей максимум. С учетом того, что активно пользуемся электроэнергией, это связано с отоплением в основном. Получается, свыше одной тысячи рублей. Я работаю в образовательной сфере, то есть бюджетный работник. Люди готовы платить за услуги соответствующие деньги, но мне непонятно, когда мы платим больше, качество электроэнергии остается тем же. Вот это основная претензия 90% людей, с кем я общался.

Константин Андреевич Тужба, президент Федерации шахмат Абхазии: У меня нет счетчика, я не знаю, сколько я расходую электроэнергию, к сожалению, потому что счетчик сгорел, был пожар, даже МЧС вызывали, потому что слабая электроэнергия приводит к таким последствиям. Теперь я просто ежемесячно плачу две тысячи рублей, много или мало, но ежемесячно плачу две тысячи рублей. Жду, когда установят счетчики, подал заявку, новые счетчики установят.

– Две тысячи рублей – это вы сами установили такой тариф или вам приблизительно посчитали, сколько вы раньше платили?

Константин Тужба: Я сам установил.

Марина Кварчия: Я платила по прежнему тарифу, выходило приблизительно пятьсот-шестьсот рублей в месяц.

– По новому тарифу вы платили или еще пока нет?

Марина Кварчия: По новому тарифу я не платила, и я, честно, даже поражаюсь тому, что подняли тарифы, так как постоянно свет есть – воды нет, вода есть – света нет. Люди, конечно, недовольные, потому что постоянно отсутствует свет. Я вообще удивляюсь, почему подняли тарифы на электроэнергию. Не стоило им этого делать, люди не будут платить деньги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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