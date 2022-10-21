Цена электроэнергии в Абхазии – одна из самых низких, а может быть, и самая низкая в мире. Вкупе с крайне низким процентом собираемости оплаты среди физических лиц это не дает возможности РУП «Черноморэнерго» обновлять обветшавшую за десятилетия энергосистему республики. Примечательно, что в ходе бурных дебатов между властью и политической оппозицией по вопросам энергетики в прошлом и позапрошлом годах, в частности, в парламенте, последняя не оспаривала необходимость постепенного повышения энерготарифов.

То, что правительство Абхазии планирует приступить к поэтапному повышению энерготарифов, оно анонсировало еще прошлым летом, но, когда нынешней весной этот план с датами и цифрами был публично озвучен, в соцсетях тем не менее поднялась волна возмущения. Вместе с тем большинство наблюдателей склонялось к мысли, что на этот раз, в отличие от ситуации десятилетней давности, до протестных митингов на площади перед Абхаздрамтеатром дело не дойдет, но вот «явочным порядком», то есть снижением и так низкого уровня собираемости платежей, население может отреагировать.

С 1 июля этого года физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, должны платить по тарифу не 40, а 90 копеек за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики и они потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт-час, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек. Для зимнего периода (ноябрь – март) и летнего (апрель – октябрь) социальная норма разная.

С этой даты, знаменующей начало второго полугодия, прошло уже почти четыре месяца, так что можно уже подвести некоторые итоги того, что дало повышение тарифов. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником «Энергосбыта» «Черноморэнерго» Алхасом Чанба, и вот что он рассказал о собираемости оплаты среди физических лиц:

«Ситуация… как вам сказать… практически остается на стабильно низком уровне. Да, пока, можно сказать, идет такой период адаптации к новому тарифу. Тяжело привыкнуть, потому что счета приходят же совсем другие: раньше это было 40 копеек, как вам известно, сейчас это уже 90 копеек за киловатт-час, в два с лишним раза больше. Это что касается физических лиц. Что касается юридических, там ситуация как была удовлетворительной, даже можно сказать – хорошей, такой и остается. Ну, понятно, что очень много недовольства наши люди выражают (физические лица), хотя надо учесть, что тариф в 90 копеек – это более чем щадящий тариф. Потому что, если взять российские тарифы, например, близлежащий к нам регион – Краснодарский край… вот мы недавно с коллегами общались… у них есть регионы, где тариф составляет 5,2 рубля за киловатт-час для физических лиц».

Ну, а каковы все же цифры? Сравнение собираемости платежей до и после повышения тарифов затрудняет то, что у многих потребителей долги и они оплачивают потребленную электроэнергию с задержкой. Но, в любом случае, можно сравнивать собранное в прошлом и текущем годах. Чанба говорит про прошлый год:

«Общегодовой сбор был 396 миллионов рублей. В процентном соотношении – 41,7 процента от потребленного. Нынче пока у нас результат по истечении девяти месяцев – 38,5 процента. Общий сбор по Республике Абхазия. В рублях это 371 миллион рублей уже собран».

Несложный подсчет показывает, что если в последнем, четвертом квартале года сохранится та же динамика собираемости, то за год будет собрано около 495 миллионов рублей или почти на сто миллионов рублей больше, чем в прошлом. Иными словами, процент собираемости нынче стал чуть ниже, но в денежном выражении будет, по-видимому, собрано на четверть больше.

Сегодня часть населения вносит платежи через контролеров, которые обходят квартиры и дома, часть сами приходят в отделения «Энергосбыта», но все больше людей хотело бы это делать с помощью современных гаджетов. Алхас Чанба в связи с этим сказал:

«И сегодня можно это делать, например, через электронный кошелек – приложение к оператору сотовой связи «А-Мобайл». Но мы разработали специальное приложение для оплаты счетов за электроэнергию «Квартплата.Онлайн». Уже установлено. Мы сейчас в тестовом режиме пользуемся им, в частности, сотрудники «Черноморэнерго». Я думаю, в течение месяца мы его запустим для общего пользования для наших граждан. Это будет очень удобно. И, надеюсь, это тоже будет способствовать повышению собираемости, потому что очень многим неудобно отрываться от дел, приехать в отделение «Энергосбыта», заплатить деньги за свет, это не у каждого получается».

Недавно начальник Сухумского управления электрическими сетями (СУЭС) Тимур Джинджолия сказал в СМИ, что отключения электроэнергии за неуплату дают положительный эффект. В Сухуме установлено 1700 штук новых приборов учета электроэнергии, которые можно отключать дистанционно в случае неуплаты. Порог отключения – долг в две тысячи рублей. В местах установки приборов электроучета люди начали экономить, до 30 процентов сократилось потребление электричества, что существенно улучшит качество бесперебойной подачи электроэнергии. Алхас Чанба подтвердил:

«На днях буквально мы запросили статистику по тем участкам, где были установлены новые приборы учета. И вот на этих участках сбор у нас составляет более 90 процентов, даже 98 процентов, если я не ошибаюсь.

– Это в Сухуме или еще в городах каких-то?

– Это пока реализуется только в Сухуме. К сожалению, нет такого объема приборов учета, чтобы всю республику покрыть. Для всей республики нам нужно минимум 70 тысяч приборов учета».

Программа их приобретения и установки рассчитана на пять лет – с 2022-го по 2026 год. За это время планируется установить счетчики практически всем абонентам.

В той же столице всего 24 тысячи абонентов. Одна интернет-пользовательница выразила в соцсетях недовольство: «Когда же остальные 22 300 абонентов будут платить? У нас счетчики стоят с 2014 года, неужели за восемь лет нельзя было обеспечить ими всю страну? При этом повышают оплату, т.е. мы расплачиваемся за всю страну? Абхазия – это не только города, вообще-то есть села…» Ей возразили, что там, где новых счетчиков нет, люди тоже платят, хотя и не все. Конечно, как и раньше, пока абоненты делятся на добросовестных плательщиков и неплательщиков. Надо упорно работать над сокращением числа последних. Но какую альтернативу она предлагает – «во имя справедливости» взять и всем отказаться платить?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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