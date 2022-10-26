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Уроженца Каспи могут экстрадировать из России в Цхинвали
35-летнего уроженца грузинского города Каспи могут экстрадировать из России в Цхинвали. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Мужчина подозревается в совершении кражи в селе Икоти Ахалгорского района. По информации МВД, преступление было совершено в сентябре 2020 года.
Задержали мужчину на территории поселка городского типа Красная Поляна в Краснодарском крае, где он, как утверждается, вел скрытный образ жизни. В пресс-релизе не указано гражданство задержанного.
«Разыскиваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для его экстрадиции на территорию Южной Осетии», – говорится в сообщении.
Другие новости дня
Ксения Собчак уехала из России, где её могли задержать
Российский журналист и медиаменеджер, бывшая кандидат на пост президента на выборах 2018 года Ксения Собчак, могла быть задержана следствием 26 октября, но сумела уехать из страны. Об этом сообщают ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники.
Отъезд журналистки подтверждает со ссылкой на источник государственное агентство РИА "Новости". Утверждается, что телеведущая выехала в ночь на 26 октября в Литву через Минск. Сама она ничего на момент публикации новости не комментировала.
Утром в доме Собчак в элитном посёлке в Подмосковье начался обыск. Утверждалось, что он связан с уголовным делом против её коммерческого директора Кирилла Суханова, который был задержан накануне. В среду стало известно о задержании по тому же делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, известного участника московской светской жизни.
Газета "Коммерсантъ" утверждает со ссылкой на неназванные источники, что материалы в отношении Суханова могли быть переданы полиции из следственного управления СКР, которое расследует уголовное дело против журналистки Александры Баязитовой, владельца Telegram-каналов Ольги Архаровой и специалиста по пиару Инны Чуриловой, обвиняемых в вымогательстве у топ-менеджера военного Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию компрометирующих его данных.
"База" утверждает, что инициатором дела против Романовского выступил директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко. Против него и его жены Тины Канделаки в июне были введены санкции США из-за войны в Украине. Заявление в полицию, настаивает издание, лично написал друг Владимира Путина и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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Путин, Алиев и Пашинян, предположительно, встретятся в Сочи 31 октября
Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении готовится, о дате и месте встречи будут сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится», – сказал в беседе с журналистами Песков.
Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправится в Сочи.
На вопрос Радио Азатутюн, встретится ли Пашинян с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикер парламента ответил: «Да, встретится».
Сам Пашинян также подтвердил, что получил приглашение от президента России принять участие в трехсторонней встрече в Сочи 31 октября и дал согласие на участие в саммите.
- В понедельник МИД РФ сообщил, что Путин пригласил президента Азербайджана и премьер-министра Армении в РФ на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений.
- Предыдущие переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Сочи в ноябре 2021 года.
США передали Украине первые два комплекса ПВО NASAMS
США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Новейшую систему противовоздушной обороны средней дальности уже разворачивают на позициях. Об этом заявил Грег Хайес, генеральный директор Raytheon Technologies, которая производит этот тип вооружения.
О том, что Вашингтон передаст Киеву два ракетных комплекса NASAMS, стало известно 11 октября. Контракт на поставку ЗРК Украине на сумму в 182 миллиона долларов был заключён в конце августа.
По словам Хайеса, американские власти одобрили поставку Киеву двух систем ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. Он отметил, что переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за администрацией президента США.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS средней дальности предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Этот тип ЗРК считается одним из самых эффективных в мире. Их используют для защиты воздушного пространства Вашингтона. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США намерены поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 12 октября, что в рамках военной помощи США в Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Он также подтвердил, что Украина получила от Германии немецкую систему противовоздушной обороны ) IRIS-T.
25 октября после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставке Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.
США и ЕС ускорили поставки средств противовоздушной обороны Украине после массированных ракетных обстрелов и атак дронов со стороны России начиная с 10 октября.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал войну в Украине джихадом
В результате удара вооруженных сил Украины по зданию школы в Херсонской области, где размещался штаб российских войск, погибли около 40 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, не менее ста человек ранены. Об этом вчера сообщили украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы.
Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке уточнил, что удар был нанесен по школе в селе Каиры, и в результате были убиты до 30 человек.
По данным телеграм-канала оппозиционного чеченского движения 1ADAT, это бойцы так называемого "Нефтеполка" – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Опубликовано видео, в которое смонтированы фотографии некоторых, предположительно, погибших, а также аудиозапись, в которой один из выживших утверждает, что удар был нанесен американской ракетой HIMARS.
Также оппозиционные чеченские каналы публикуют скриншоты сообщений в социальных сетях и в мессенджерах об ударе по штабу и о погибших, подтвердить их подлинность не представляется возможным.
В среду по информации Генштаба ВСУ, в результате ударов артиллерии в населенном пункте Новоивановка Луганской области был уничтожен российский склад боеприпасов и убиты более 10 бойцов из Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на эти сообщения двумя голосовыми обращениями в своем телеграм-канале. В первом, он призвал называть "спецоперацию" в Украине войной, потому что, по его мнению, боевые действия уже идут на территории России. Он также выразил недовольство "слабыми ответами" армии на обстрелы российских регионов, предложив "стирать с земли" украинские города.
При этом Кадыров ничего не говорил о гибели чеченских военных.
Через несколько часов во втором голосовом сообщении Кадыров назвал вторжение в Украину "войной между сатанизмом и христианами-мусульманами" и призвал их объединиться. Это – джихад, сказал глава Чечни и добавил, что "чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать". Он также предложил отправить на войну в Украину 300-400 тысяч жителей республики - это примерно четверть её населения.
Один из командиров воюющего за Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве заградительных отрядов, сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.
Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию. В ходе боевых действий данные сложно поддаются проверке.
В Абхазии семь организаций вышли из союза русских соотечественников
Из Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии вышли семь организаций. Они объявили, что выражают вотум недоверия председателю союза Олегу Юрченко, назвав его деятельность «некомпетентной и деструктивной».
Организации, подписавшие заявление, утверждают, что все важные обсуждения в Координационном союзе за прошедший год сводились к бессмысленным спорам; систематически нарушались правила голосования по разным вопросам; превышались должностные полномочия, отсутствовала прозрачность и открытость и т.д.
Согласно опубликованному заявлению, в Координационном союзе планируется принятие нового Этического кодекса. Организации, недовольные деятельностью союза, считают, что документ «противоречит здравому смыслу». Они предлагали внести в текст кодекса «положение о защите русских и их имущества». Однако это предложение, уверяют они, руководитель союза воспринял «деструктивно».
О выходе из КСОРС объявили: ОО «Центр правозащиты российских граждан» в Абхазии; благотворительный фонд «Поддержка»; ОО «Союз граждан России»; ОО «Гулрыпш. Русское содружество»; благотворительный фонд «Россия-Абхазия»; ОО «Русская община «Надежда»; культурный фонд «Платформа».
Согласно информации, опубликованной на сайте КСОРС, до раскола в союз входили 22 организации русских соотечественников. А руководитель «Центра правозащиты российских граждан» в Абхазии Елена Жилинская, объявившая о выходе их союза, занимает должность заместителя председателя КСОРС.
Сколько россиян, прибывших в Грузию, остаются в стране? Данные МВД
Более 100 тысяч россиян, прибывших в Грузию с начала текущего года, остаются в стране. Об этом свидетельствуют данные МВД Грузии.
Ведомство ответило на депутатский запрос члена правящей партии «Грузинская мечта» Левана Карумидзе. Ответ опубликован на сайте законодательного органа. Кроме россиян, в документе речь идет о гражданах Украины и Беларуси.
Отмечается, что прибыли в Грузию в период с 1 января по 30 сентября текущего года, и остаются в стране по состоянию на 3 октября:
- граждан РФ – 112 733;
- граждан Украины – 25 779;
- граждан Беларуси – 13 151.
По информации МВД, статистическая погрешность данных составляет +–2.4%.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, население страны по состоянию на 1 января 2022 года составляло 3 миллиона 688 тысяч человек. Таким образом, число россиян, остающихся в стране, составляет около трех процентов от общего числа населения.
- Ранее МВД Грузии опубликовало статистику, согласно которой границу Грузии в сентябре текущего года пересекли 222 274 россиянина. В ней не было указано, сколько граждан России покинули Грузию в сентябре.
- Отметим, что в текущем году «первая волна» миграции россиян в Грузию началась 24 февраля – после начала российского вторжения в Украину; вторая – после объявления «частичной военной мобилизации» 21 сентября.
В Южной Осетии вновь задержали пятерых фигурантов «дела Джабиева»
Сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне задержали пять фигурантов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева. Об этом агентству «Рес» рассказал начальник следственного управления ведомства Алан Плиев.
Как сообщалось ранее, в сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
В Генпрокуратуре сейчас говорят, что фигуранты дела Джабиева были задержаны по вновь открывшимся обстоятельствам, «с ними проводятся первичные следственные действия». Ранее они находились под подпиской о невыезде, а под стражей находились лишь двое обвиняемых – Ацамаз Наниев и Алан Багаев.
Плиев говорит, что подозреваемым была предъявлена неверная квалификация по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).
«Сейчас речь идет о переквалификации пункта «в» части 3 статьи 286, – превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность с применением насилия в отношении потерпевшего», – отметил Плиев.
Следователь добавил, что в течение нескольких дней прокуратура даст более подробную информацию по данному делу.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
«Вёрстка» рассказала о массовом бегстве российских чиновников от мобилизации
Российские чиновники оказались среди беженцев, покидающих страну после объявления мобилизации. До трети чиновников из московской мэрии выехали за границу после смерти мобилизованного коллеги. Уезжают сотрудники подведомственных правительству организаций и правительства. Об этом пишет издание "Вёрстка".
Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчинённым городу, её не обещали вовсе, утверждает издание. "Бегут так, что пятки сверкают, — говорит один из анонимных собеседников "Вёрстки". — До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".
Это привело к затруднениям в работе столичных ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали, пишет издание.
В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули страну,.
Журналистам стало известно об отъезде сотрудников Минпросвещения, министерства цифрового развития, Центробанка. В подведомственных организациях бегство стало массовым, утверждается в расследовании. Сотрудник подведомственного учреждения министерства транспорта рассказал журналистам, что несколько отделов "просто целиком снялись и поехали". В одном из учреждений Минздрава массово уволились охранники-мужчины.
После товарищеского матча сборной России по футболу в Бишкеке в городе остались 10 человек из аппарата Российского футбольного союза, рассказывает "Вёрстка". Они просто не стали садиться на обратный рейс в Москву 24 сентября.
Один из чиновников сказал изданию, что перестал верить заявлениям властей после объявления мобилизации. "Власть как будто не держит обещания и обманывает даже тех, кто, как я, готов её слушать", — сказал он.
Навальный получил премию США за гражданское мужество
Нью-йоркский фонд Train Foundation заочно вручил премию за гражданское мужество российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Церемония прошла в Нью-Йоркском университете. При вручении награды Train Foundation упомянул работу Навального во имя свободы и прозрачности в России.
Награду Навального принял его соратник Леонид Волков. Он сказал, что Навальный каждый день доказывает свою храбрость, отбывая наказание в российской тюрьме.
На церемонии также выступил артист балета, хореограф и актёр Михаил Барышников. По его словам, миссия Навального состоит в том, чтобы "отстаивать более демократическое видение России".
Барышников, бежавший в Канаду в 1974 году во время гастролей с советским государственным балетом, а затем переехавший в США, сказал, что Навальный "безумно храбр" в борьбе с "другой жестокой авторитарной Россией".
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В марте 2022 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Навальный и его сторонники считают дело политическим, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
- На прошлой неделе Навальный сообщил, что против него возбудили ещё одно уголовное дело – о призывах к терроризму и экстремизму. По словам оппозиционера, в общей сложности ему может грозить до 30 лет тюрьму.
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«Мерседес» ушёл с российского рынка и продал свой завод в Подмосковье
Российская "дочка" немецкого автоконцерна Mercedes-Benz продала свой завод по сборке легковых автомобилей в Подмосковье холдингу "Автодом" и вышла из российского бизнеса. Об этом пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости". На заводе в Есипово, вероятно, начнется выпуск китайских автомобилей.
26 октября Mercedes-Benz официально подтвердил уход из России.
Концерн оценивал свои активы в России в два миллиарда евро. Однако эксперты, опрошенные "Коммерсантом", ссылаются на практику продажи заводов за один рубль в нынешних условиях. Собеседники "Ведомостей" допускают, что сделка может предполагать опцион, в рамках которого немеций автоконцерн сможет вернуться к владению заводом в Московской области в течение определенного времени.
"Мерседес" стал третьим крупным производителем легковых автомобилей, уходящим из России. В начале марта на фоне войны в Украине немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию. Ранее российский рынок покинули французская компания "Рено" и японская "Ниссан", передав свои активы государству.
Вчера стало известно, что корейский автопроизводитель Kia – второй самый популярный автомобильный бренд в России после АвтоВАЗа, может остановить продажи на российском рынке из-за «невозможности поставлять в Россию автомобили в принципе». Об этом заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, сообщает РБК.
В загородном доме Собчак в Подмосковье проходит обыск
В загородном доме журналистки Ксении Собчак в престижном подмосковном посёлке "Горки-8" проходит обыск. Об этом сообщают ТАСС и телеграм-канал "112".
По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, обыски проводят по делу о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет, добавил он.
Кирилл Суханов был задержан вчера вечером в Москве. По данным Varlamov News, коммерческого директора "Oсторожно Media" задержали в ресторане во время встречи с клиентом, который хотел купить подставной "блок на негатив" (запрет на упоминания в новостях в негативном ключе). Суханова заподозрили в мошенничестве. Другие детали неизвестны.
Собчак расценила задежание Суханова как очередное давление на журналистику в стране. "К нам не за что докопаться, и это их бесит", — написала она в телеграм-канале.
Ксения Собчак управляет проектом "Осторожно, Media", в который входит сеть новостных телеграм-каналов, студия подкастов, а также соцсети самой журналистки. Журналистка с детства знакома с Владимиром Путиным и была кандидатом на пост президента на выборах 2018 года.
Летом в Москве и Санкт-Петербурге были арестованы администраторы нескольких телеграм-каналов с десятками и сотнями тысяч заявленных подписчиков. Их обвиняют в мошенничестве и вымогательстве в том числе за обещание блокировать негативные новости о рекламодателях.
Байден: применение Россией ядерного оружия станет «серьёзной ошибкой»
Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет "невероятно серьёзной ошибкой". Ранее Москва выступила с утверждением, что Украина готовится подорвать так называемую грязную бомбу на своей собственной территории.
По словам Байдена, он потратил много времени, обдумывая российские заявления, звучащие с прошлой недели. Соединённые Штаты и другие страны, которые оказывают поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, сразу же отвергли утверждения российских властей.
"Я пока не могу гарантировать вам, что речь идёт об операции под ложным флагом. Мы не знаем. Но это было бы серьёзной ошибкой", - сказал Байден во вторник журналистам по поводу возможности использования ядерного оружия российскими военными.
Киев и его союзники подозревают, что Россия могла выступить с заявлением, сама готовясь к атаке под чужим флагом, в ходе которой будет применена грязная бомба. Это взрывное устройство, содержащее радиоактивное вещество. Впоследствии, как не исключают союзники, Москва возложит ответственность за атаку на Украину, и использует ситуацию как оправдание для того, чтобы пустить в ход обычное ядерное оружие.
Министр обороны России Сергей Шойгу, обращаясь 23 октября к главам военных ведомств нескольких стран НАТО, включая Великобританию, Францию и Соединённые Штаты, не представил никаких доказательств в пользу российской версии дальнейшего развития событий.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил в общении с журналистами, что недоверие Вашингтона к российскому предупреждению является "непозволительным подходом с учётом серьёзности той опасности, о которой мы говорим". Также 25 октября Москва уведомила о своих подозрениях относительно грязной бомбы в Украине Совет безопасности ООН.
Источники Foreign Policy: Россия вербует афганцев для войны в Украине
Россия пытается вербовать бывших афганских коммандос для войны в Украине, пишет американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на свои источники.
По данным журнала, бывшие военнослужащие Корпуса коммандос, наиболее боеспособного подразделения афганской национальной армии, подготовленного американскими и британскими инструкторами, находящиеся в Афганистане, получают сообщения от российских вербовщиков, сулящих щедрое вознаграждение за участие в войне в Украине. От чьего имени действуют вербовщики неизвестно, но источники журнала предполагают, что за этими попытками стоит "ЧВК Вагнера". Как рассказал один из собеседников журнала, 35-летний бывший капитан коммандос, он помог нескольким бывшим сослуживцам связаться с вербовщиком, который организовал их перелет в Тегеран, откуда они улетели в Россию.
В Афганистане сейчас могут находиться от 20 до 30 тысяч бывших коммандос, которым не удалось эвакуироваться в западные страны. Многие из них вынуждены скрываться от талибов. Далеко не все из них готовы воевать на стороне России, которую они рассматривают как врага, но, как говорят собеседники издания, отчаянная ситуация, в которой они оказались, может вынудить несколько тысяч человек пойти на такой шаг.
Афганские военные, брошенные, по сути, своими западными партнерами после их ухода из Афганистана, могли бы стать естественными союзниками Украины, если бы им была предоставлена такая возможность, отмечает издание.
Россия известила США о начале учений стратегических ядерных сил
Во вторник Россия официально уведомила Соединенные Штаты о проведении учений стратегических ядерных сил "Гром", в ходе которых будут произведены запуски баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Об этом сообщили представители Пентагона и Госдепартамента.
Учения, которые проводятся ежегодно, привлекают в этом году особое внимание, поскольку они проходят на фоне российского вторжения в Украину. "Сообщая об учениях, Россия выполняет свои обязательства по контролю за вооружениями", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Эти извещения уменьшают риск неверной оценки происходящего", отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Предыдущие подобные маневры закончились за считанные дни до российского вторжения в Украину. О дате проведения учений не было объявлено заранее. По словам, американских представителей, они ожидали официального российского извещения о начале учений в течение нескольких недель. Ещё в начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союз НАТО будет внимательно следить за испытаниями и "сохранять бдительность в свете "завуалированных ядерных угроз и опасной ядерной риторики, исходящей от российской стороны".
В свою очередь в Бельгии сейчас проходят ежегодные учения NATO Steadfast Noon, в ходе которых лётчики из 14 стран-членов НАТО в течение двух недель проводят учебные операции с использованием нестратегического ядерного оружия.
Маргарита Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению
Власти Армении запретили въезд в страну главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Причину такого решения армянских властей она не назвала.
По словам Симоньян, въезд в Армению также запретили депутату Госдумы России Константину Затулину, который, как написала главный редактор RT, «много лет яростно поддерживал Армению».
Ранее Константин Затулин также сообщал, что получил письмо о «нежелательности» его приезда в Армению.
В письме, в частности, отмечается, что публичные высказывания Затулина последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между двумя государствами.
Затулин назвал это решение оскорбительным, отметив, что оно стало для него неожиданностью.
По данным армянских СМИ, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично «обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны» в Нагорном Карабахе.
Осенью 2020 года после 44 дней противостояния Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов.
Президент ФРГ в ходе визита в Украину вел переговоры, сидя в бомбоубежище
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи в Киеве выступили за расширение партнерств между городами обеих стран. Подобные связи вносят «решающий вклад в построение и укрепление нашей общей Европы», говорится в обращении двух лидеров. Они также отметили, что такие связи посылают четкий сигнал Москве о том, что война их страны не разделит, а «еще больше сблизит как немцев, украинцев и как европейцев».
Прибывший во вторник с заранее не объявленным визитом в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также встретился в Киеве с мэром Виталием Кличко.
Как передает dpa, Кличко показал германскому политику последствия недавних российских обстрелов украинской столицы, сказав, что удары пришлись, в частности, на жилой дом в центре города и детскую игровую площадку. «Тут нет военных», - подчеркнул Виталий Кличко.
Россия не раз отрицала обвинения в намеренных атаках против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в ходе вторжения в Украину.
Кличко также рассказал президенту ФРГ о последствиях ракетных атак по энергетической инфраструктуре, отметив, что многим украинцам будет непросто согреться в своих домах предстоящей зимой.
Ранее 25 октября Франк-Вальтер Штайнмайер провел переговоры с рядом украинских официальных лиц, сидя в бомбоубежище города Корюковка, в Черниговской области. В укрытие ему пришлось спуститься сразу по прибытии в этот город. В бомбоубежище президент Германии провел полтора часа.
В Украину Штайнмайер приехал на поезде. Среди прочего он заявил, что Берлин продолжит поддержку Украине - экономическую, политическую и военную, и призвал своих сограждан не забывать о страданиях и разрушениях, причиненных Украине и ее народу войной.
Это первый визит президента Германии в Украину после начала российского вторжения в конце февраля. Изначально он собирался приехать еще в середине апреля - вместе с лидерами Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Однако, тогда его попросили этого не делать. Штайнмайера критиковали за тесные связи с Россией и неспособность в бытность министром иностранных дел должным образом отреагировать на обеспокоенность стран Восточной Европы по поводу угрозы российской агрессии.
СМИ: Грузия, Молдова и Украина приглашены на встречу глав МИД стран НАТО в Бухаресте
По данным румынских СМИ, Грузия, Молдова и Украина приглашены на встречу министров иностранных дел стран НАТО, запланированную в Бухаресте.
Саммит пройдет в столице Румынии 29 и 30 ноября. Это будет первая встреча такого уровня, которую НАТО проведет после саммита 2008 года в Бухаресте.
На встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО также приглашены Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина.
На форуме планируется обсудить выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, текущую войну в Украине, энергетическую безопасность и отношения с партнерами.
В России возбуждено первое с начала войны дело об оскорблении украинцев
В Омске против местного жителя Николая Карнышова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку.
В предъявленном Карнышову обвинении сказано, что он разместил пост в социальной сети «ВКонтакте» с негативной оценкой «группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к национальности «украинцы». Как сообщают Сибирь.Реалии, сам пост уже удален, его содержание не раскрывается.
В прошлом году Николая Карнышова уже штрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление по национальному признаку, а в сентябре текущего года суд в Омске приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, признав виновным в возбуждении ненависти к женщинам - также из-за поста во «ВКонтакте».
В октябре Карнышов был внесен в реестр экстремистов и террористов.
Уголовное дело против Николая Карнышова - первое с начала войны, связанное с возбуждением ненависти к украинцам, при том, что многие представители российской власти, прокремлевские журналисты и блогеры регулярно позволяют себе подобные высказывания. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущий Владимир Соловьев публично призывали «стирать с лица земли» украинские города, а директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский призвал в эфире «топить» и «сжигать» украинских детей.
На вручение Нобелевских премий не пригласят послов России и Беларуси
Нобелевский фонд решил не приглашать на церемонию вручения наград в Стокгольме 10 декабря послов России и Беларуси. В сообщении организации говорится, что решение принято из-за войны в Украине.
Ежегодно приглашение на мероприятие получают, в том числе, главы всех работающих в Швеции дипмиссий.
Помимо российского и белорусского послов в присутствии на церемонии в этом году отказано лидеру ультраправой партии Йимми Окессону, отмечает «Медуза».
В нынешнем году представители России и Беларуси оказались в числе лауреатов Нобелевской премии мира. Ими стали российское правозащитное общество «Мемориал», ликвидированное Верховным судом, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, который уже больше года находится в СИЗО, а также украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».
В Украине в результате удара по штабу кадыровцев предположительно погибли около 40 человек
В результате удара вооруженных сил Украины по школе, в которой размещался штаб кадыровцев, погибли около 40 человек, ранены до 100 человек. Об этом сообщают украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы, в официальной сводке ВСУ информации нет.
В телеграм-канале «УНИАН» опубликовано видео с выжившими после удара бойцами, это предположительно произошло в селе Каиры Херсонской области
Украинский телеграм-канал «Ищи своих» сообщает, что погибли 40 человек, еще 60 получили ранения. Позднее оппозиционный чеченский телеграмм-канал Niyso заявил, что ранены могут быть 100 человек.
По данным телеграм-канала оппозиционного чеченского движения 1ADAT, это бойцы так называемого «Нефтеполка» – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Опубликовано видео, в которое смонтированы фотографии некоторых предположительно погибших, а также аудиозапись, в которой один из выживших утверждает, что удар был нанесен ракетой «Хаймарс».
Также оппозиционные чеченские каналы публикуют скриншоты сообщений в социальных сетях и в мессенджерах об ударе по штабу и о погибших, подтвердить их подлинность и достоверность не представляется возможным.
- Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально - с военными почестями похоронили только девять уроженцев республики.
- Один из командиров защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что чеченская Росгвардия в основном используется в качестве «заградотрядов», сдерживая отступающих с поля боя военнослужащих подразделений Минобороны, и для зачистки после армейских операций населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии.
Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев
Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена на шесть месяцев, заявил на брифинге сегодня, 25 октября, министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Министр сообщил, что на сегодняшний день в Грузии 500 семей из Украины получают помощь для оплаты аренды квартир – по 300 лари на семью (это чуть больше 100 долларов). Кроме того, более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь - 45 лари на человека.
«Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля – Агентство по делам переселенцев.
У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также предоставляем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев», - цитирует Азарашвили агентство «Новости-Грузия».
Министр также привел статистику, согласно которым после июля правительство Грузии профинансировали социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир примерно на 1 миллион 800 тысяч лари. По словам министра, правительство заплатило за временное жилье приехавших из Украины в Грузию граждан до 200 тысяч лари. Кроме того, до 800 тысяч лари было заплачено за медицинские услуги, которые беженцам из Украины оказывали разные клиники в Грузии.
По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25 990 граждан Украины, из них 6 980 - дети.
- Правительство Грузии летом объявило о прекращении программы бесплатного расселения беженцев, и взамен пообещало выдавать по 300 лари на семью и 45 лари на человека. Как выяснилось, эту помощь получила только пятая часть беженцев из Украины. Согласно данным посольства на начало октября, денежную помощь от правительства Грузии для оплаты съемного жилья получило 2745 семей украинских беженцев или 5361 человек.
Власти Украины призвали уехавших жителей перезимовать за границей
Украинцам, которые уехали из-за войны за границу, не стоит до весны возвращаться на родину, – заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Это необходимо, чтобы не увеличивать нагрузку на электросеть.
«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Если есть возможность – останьтесь перезимовать за границей», – сказала Верещук.
Ранее украинцев призвали использовать меньше электроэнергии в вечерние часы пик, то есть с 17:00 до 22:00. В некоторых регионах ввели веерное отключение электроэнергии, частично отключают и уличное освещение.
- Начиная с 10 октября Россия систематически наносит удары по электростанциям и другой критической инфраструктуре в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате была разрушена уже треть всего украинского энергетического сектора. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина утратила примерно 4 тысячи мегаватт энергетического потенциала.
- С начала российского вторжения Украину покинули более 7,6 млн человек. Позднее, по данным ООН, не менее 3 млн вернулись в страну. Кроме того, в рамках самой Украины около 7 млн человек находятся в статусе перемещенных лиц.
Зеленский предложил создать платформы для деоккупации Абхазии и Приднестровья
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом парламентском саммите Крымской платформы, предложил создать аналогичные форматы для деоккупации Абхазии и Приднестровья.
«Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены: от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий (Курильские острова – ред.)», – заявил Зеленский.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что Владимир Зеленский «демонстрирует плохое знание истории, занимается откровенными провокациями».
«Любые попытки искусственно втянуть Республику Абхазия в какие-либо форматы, предполагающие изменение политического статуса нашей республики, абсолютно бесперспективны. Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне», – сказал Ардзинба, комментируя слова украинского лидера.
- Парламентский саммит Крымской платформы проходит в Хорватии. В нем принимает участие и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
- Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев в будущем будет «спасать грузин». В правительстве Грузии заявление Арестовича о «проецировании силы» назвали «криминальным».
Константина Затулина объявили персоной нон грата в Армении
Приезд заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Армению считается нежелательным. Об этом Затулин написал в своем телеграм-канале, опубликовав адресованное ему письмо из Национального собрания Армении.
В письме, в частности, отмечается: «По поручению руководства Национального собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим в дальнейшем Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным».
Пресс-секретарь председателя Национального собрания Армении Цовинар Хачатрян подтвердила Радио Азатутюн, что подобное письмо из Национального собрания было послано Затулину. Какие заявления российского депутата наносят ущерб развитию отношений между Арменией и Россие, не сообщается.
Константин Затулин назвал решение Еревана оскорбительным шагом, отметив, что это стало для него неожиданностью. Накануне политик направил вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну письмо с просьбой о содействии в посещении 29 октября вместе с представителями «Лазаревского клуба» города Джермук и его окрестностей «с целью ознакомлении со складывающейся ситуацией».
«Само по себе оно [решение] симптоматично и свидетельствует о новом курсе властей Армении. У меня, конечно, много друзей в Армении, но маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики, таких поверьте хватает, но это никак не депутаты Госдумы и я в частности», – написал Затулин.
- Константина Затулина ранее неоднократно критиковали в Баку, Тбилиси, Сухуми и других городах. К примеру, в августе он заявил, что решение вопроса покупки россиянами недвижимости тормозится из-за «остаточных страхов» в абхазском обществе. Слова российского депутата вызвали бурную реакцию в Абхазии.
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