Сегодня правящая «Грузинская мечта» инициировала в парламенте создание новой структуры – антикоррупционного бюро. Законопроект предусматривает создание независимого агентства, целью которого будет координация борьбы с этим злом. В оппозиции восприняли предложение с известной долей скепсиса, там заявляют, что факт, что глава бюро будет назначаться премьером, говорит о фасадной природе данной структуры.

По замыслу авторов законопроекта основной задачей антикоррупционного бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Оно будет координировать деятельность различных организационных звеньев и должностных лиц. Ведомство будет подотчетно парламенту и межведомственному совету по противодействию коррупции. Об этом в парламенте заявил председатель юридического комитета Анри Оханашвили.

«В целях выполнения четвертого пункта рекомендаций Еврокомиссии мы инициируем пакет законодательных изменений по усилению антикоррупционной деятельности. Как известно, была создана рабочая группа, которая разработала указанный пакет. Согласно законопроекту, глава бюро будет представлять ежегодный отчет в парламент, а периодические отчеты – в Межведомственный совет по борьбе с коррупцией. Кандидатуры на пост руководителя антикоррупционного бюро будут отобраны на основе открытого конкурса специальной комиссией, созданной с участием государственных органов и представителей гражданского общества, и будут представлены премьер-министру для назначения. Далее премьер выберет и назначит главу бюро по борьбе с коррупцией из выдвинутых кандидатов», – сказал Оханашвили.

По всей видимости, именно последний пункт станет камнем преткновения между властью и оппозицией. На вопрос журналиста, почему большинство доверило выбор главы бюро премьер-министру, когда оппозиция требовала, чтобы его избрал парламент, Оханашвили ответил, что премьер-министр имеет «полную легитимность» назначить одного из кандидатов, отобранных на пост главы бюро в результате «открытого» и «прозрачного» конкурса.

В оппозиции считают, что новое детище большинства станет очередной структурой для трудоустройства партактива «Грузинской мечты». По словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, глава ведомства всегда будет послушным как исполнительной власти, так и парламентскому большинству.

«Когда премьер-министр назначает руководителя ведомства, это означает, что он будет исполнять его директивы и проталкивать интересы назначенца. У нас есть собственная законодательная инициатива, которая обеспечивает максимальную независимость этого ведомства. Его глава будет назначаться парламентом при высоком кворуме, что гарантирует невозможность вмешательства в его деятельность. Никто не зачтет нам в исполнение рекомендации тот факт, что в документе фигурирует название ведомства. Тут главное не создать просто что-нибудь, а создать такое агентство, которое будет фактически самостоятельным и будет реально выполнять эту функцию», – заявил Роман Гоциридзе.

Впрочем, не все в оппозиции согласны с «Нацдвижением». По словам лидера «Граждан» Левана Иоселиани, избрание главы антикоррупционного бюро парламентом при высоком кворуме не во всех случаях является панацеей:

«В целом создание антикоррупционное бюро – это не только инициатива большинства, оппозиция уже давно этим занимается. Одно говорить о необходимости создания такой структуры, а другое, будет ли у него на самом деле функция надзора за госорганами и изменится ли ситуация к лучшему? Выборы с высоким кворумом не являются решением во всех случаях, потому что мы видим, какие решения принимаются после выборов с высоким кворумом: когда необходимо большинству, этот кворум сводится к временному решению, и в итоге мы получаем ситуацию, как например, в случае с избранием главы ЦИК, которого мы утверждаем каждые шесть месяцев, но ничего не меняется. Следовательно, в данном случае решение состоит в том, чтобы создать структуру на основе компромисса».

Юрист, член политсовета «Лело» Анна Нацвлишвили также считает, что принятие документа в таком виде будет воспринято в ЕС как формальная галочка вместо выполнения рекомендации:

«То, что представлено сегодня, не гарантирует выполнения одного из главных предварительных условий Европейского союза. Я задаю риторический вопрос: для чего необходимы законодательные изменения, если это не приведет нас в ЕС? Что касается вопроса в отношении назначения премьером, то тут невозможно быть объективным, даже если я буду занимать этот пост. В нашей модели главу агентства необходимо будет избрать с высоким политическим консенсусом, а не так, когда назначение или отстранение главы агентства является исключительной прерогативой премьер-министра, что автоматически означает, что этот руководитель не сможет бороться с коррупцией, если этого не захочет премьер, или, наоборот, глава агентства будет сводить счеты с политическими оппонентами по поручению премьера».

Политолог Гия Хухашвили был краток:

«Если мы хотим создать реально работающее антикоррупционное бюро, выбор его руководителя должен быть прерогативой политической оппозиции в целом. Назначение главы антикоррупционного бюро премьер-министром является конфликтом интересов и, следовательно, пародией – никто не будет назначать того, кто должен тебя арестовать».

В ближайшее время парламент приступит к комитетским слушаниям по этому пакету законодательных изменений, после чего будет направлен на утверждение парламенту.

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