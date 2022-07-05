В Грузии открылся летний политический рынок

«Грузинская мечта» и оппозиция обвиняют друг друга в политических спекуляциях вокруг рекомендаций Брюсселя, которые он дал Грузии для получения статуса кандидата в ЕС. Сегодня лидер парламентской фракции «Нацдвижение» Хатия Деканоидзе предложила власти предпринять шаги, которые, по ее словам, продемонстрировали бы ее европейские устремления. Среди них, в частности, отправка Михаила Саакашвили на лечение за границу.

В политической торговле обвинила сегодня Хатия Деканоидзе, лидер фракции «Нацдвижение», «Грузинскую мечту». Она поставила под сомнение искреннее желание власти выполнить до конца года 12 пунктов европейских перспектив, гарантирующих Грузии статус кандидата на вхождение в ЕС. В противном случае, считает оппозиционер, «Грузинская мечта» не стала бы планировать создание разных рабочих групп по этим вопросам, а предприняла бы конкретные шаги:

«Вчерашние заявления Кобахидзе говорят о том, что он конституционные поправки к избирательной системе превратил в предмет торга. Кроме этого, проявлением политической воли для деполяризации стала бы отправка Михаила Саакашвили на лечение за границу и освобождение гендиректора ТВ «Мтавари» Ники Гварамия. И третье - принятие всех законопроектов, инициированных в парламенте, в частности, создание антикоррупционного бюро, и выполнение других пунктов из соглашения Мишеля. Потому у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что Кобахидзе, большинство «Грузинской мечты» или же какой-нибудь представитель Бидзины Иванишвили собираются выполнять эти обязательства».

В «Нацдвижении», помимо «Грузинской мечты», обвинили в политической торговле и своих коллег из оппозиционных «Граждан» и «Гирчи». В этих партиях считают, что не стоит пренебрегать предложенным правящей силой планом и следует начать вместе с ними работу, чтобы таким образом контролировать власть, и та на самом деле выполнила бы брюссельские рекомендации. Лидер «Гирчи», депутат Яго Хвичия сегодня посоветовал «Нацдвижению» также принять участие в этих политических торгах:

«В отличие от других, мы торгуемся открыто, не ведем переговоры за спиной. Потому мы не только сами торгуемся, но и призываем «Нацдвижение» сделать предметом торга тему освобождения Михаила Саакашвили. И весь это период, эти шесть месяцев использовать для политических торгов, чтобы европейцы увидели, что мы политики. Не надо за спиной шептаться, пусть открыто включатся в процесс».

В «Гирчи» не скрывают, что хотят добиться от «Грузинской мечты» максимального снижения избирательного барьера. Законопроект с конституционными поправками в первом чтении по этому поводу принят еще в сентябре прошлого года. В нем речь идет о снижении избирательного барьера от 5 до 2%. Однако «Грузинская мечта» позже передумала, усомнившись в целесообразности такого низкого барьера.

На призывы парламентской оппозиции вернуться к этому законопроекту накануне спикер парламента Шалва Папуашвили ответил фразой почти из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова:

«Сначала деполяризация, а потом снижение избирательного барьера, а не наоборот».

Ему поручено возглавить рабочую группу по первому пункту из 12 условий ЕС - о деполяризации. В четверг 7 июля, как сообщил Папуашвили, под его руководством состоится встреча с представителями оппозиции и НПО по этому вопросу. Однако остается неизвестным, попадут ли в число приглашенных те НПО, которые «забраковали» план действия правящей партии и предложили альтернативный план по выполнению 12 условий ЕС в гораздо более сжатые сроки.

К тому же и сегодня представители правящей партии обвиняли «энпэошников» в том, что те, прикрываясь ширмой гражданского сектора, стали заниматься политикой, и посоветовали им зарегистрироваться как партии.

В НПО с такой критикой не согласны. Говорит бывший омбудсмен, глава Института исследования демократии Уча Нануашвили:

«Гражданское общество многообразно. Часть его может быть политизирована. Но это их право. У всех есть право быть политически активными. Парламент не вправе устанавливать ограничения каким-либо НПО. Это общество свободно. Каждый вправе сам решать, быть более активным или пассивным, иметь какие-либо симпатии к политическим группам».

Еще один правозащитник, глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили напомнил властям, что его организация часто критикует и оппозицию, и такие обвинения в ответ на альтернативный план неуместен. Он не исключил, что в случае приглашения будет участвовать в рабочих группах «Грузинской мечты».

В «Грузинской мечте» в ответ на призывы оппозиции назначить внеочередную парламентскую сессию для принятия уже инициированных законопроектов с учетом брюссельских рекомендаций сослались на регламент, отметив, что такие вопросы также нужно согласовывать и что оставшееся до начала осенней сессии время нужно работать в предложенных ею рабочих группах. Из слов депутата Тамар Талиашвили следует, что в «Грузинской мечте» согласны лишь со своей политической повесткой:

«Мы предлагаем объединиться в выполнении этих 12 пунктов для достижения статуса кандидата. Тот, кто противится этой повестке дня, должен знать, что выбирает сепаратизм и объявляет саботаж единственной реалистичной повестке дня».

О необходимости вовлеченности в этот процесс всех политических сил и гражданского сектора говорится как в самих 12 пунктах европейских перспектив Грузии, так и в заявлениях европарламентариев, послов США и ЕС. Часть парламентской оппозиции сегодня провели консультации с представителями НПО. Повлияют ли они на решение о сотрудничестве с правящей партией, пока не известно.