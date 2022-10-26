Президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера по видеосвязи на первом парламентском саммите Крымской платформы, который проходил в хорватском Загребе, высказал предложение, которое не могло не вызвать негативной реакции в Абхазии – в данном случае идентичной как во властных структурах, так и во всем обществе. Зеленский сказал: «Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены: от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий (Курильские острова, как их называют в Японии, точнее, четыре острова этой гряды – ред.)».

Напомним, что «Международная Крымская платформа» – дипломатическая инициатива Украины и персонально Зеленского, в перспективе – постоянный международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня, что позволило бы способствовать восстановлению контроля Украины над Крымом... Учредительный саммит Крымской платформы прошел 23 августа 2021 года на Украине с участием представителей немалого числа западных стран. По его итогам была принята «Совместная декларация участников Международной Крымской платформы».

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отреагировал вчера же, сказав, что Владимир Зеленский «демонстрирует плохое знание истории, занимается откровенными провокациями».

«Любые попытки искусственно втянуть Республику Абхазия в какие-либо форматы, предполагающие изменение политического статуса нашей республики, абсолютно бесперспективны. Республика Абхазия твердо намерена идти по пути укрепления и развития собственной государственности, невзирая на любые провокации извне», – сказал Ардзинба.

В абхазском сегменте соцсетей появились саркастические комментарии к заявлению Зеленского:

«Лучше б он в кино снимался…»;

«Да уж, где Курилы, и где Абхазия с ее как минимум 1200-летней историей государственности? Когда Леон Второй стал царем Абхазии, отложившись от Византии? В 780 году. Как раз за век до того, как в 882-м князь Олег, придя из Новгорода, захватил Киев и создал Киевскую Русь. А мнение самих абхазов Зеленский спросил: когда они были порабощены – до 30 сентября 1993 года или после?»;

«То есть он решил поделиться накопленным опытом – чтоб теперь в Тбилиси ежегодно проводили «международную Абхазскую платформу», где гости из разных стран повторяли бы мантру – «Абхазы, вернитесь в Грузию»? А про Южную Осетию забыл? Или вообще о ней не слышал?»

Примечательно, что на днях, 21 октября, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев в будущем будет «спасать грузин». В правительстве Грузии заявление Арестовича о «проецировании силы» назвали «криминальным», а в Абхазии на него никак не отреагировали. Здесь же наоборот – абхазов предложение Зеленского задело, официальный же Тбилиси пока молчит, так как тут нет «втягивания в войну», но и радости выражать не стал, хотя предложение вроде ему на руку…

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем и блогером Тенгизом Джопуа, и вот что он сказал:

«Я думаю, что Зеленский в той ситуации, в которой он находится, пытается вовлечь в конфликт максимальное количество акторов. И он расширяет площадку конфликта, пытается расширить. Грузию вовлечь они очень долгое время пытались… Сейчас с Курильскими островами – вообще нонсенс. Какое отношение имеет Украина к теме Курильских островов, к отношениям Японии с Российской Федерацией? Но тоже хочет подключить. Ну, вот такая политика… Я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия».

Одна из интернет-комментаторов вчерашнего заявления Зеленского написала: «Не устаю удивляться наличию абхазов, симпатизирующих этому режиму». По этому поводу Джопуа, в свою очередь, удивился и сказал, что не знает ни одного абхаза в Абхазии, который симпатизировал бы режиму Зеленского, не надо путать таких с теми, кто против военного решения российско-украинских отношений:

«Вот я противник войны, но поддерживать Зеленского, этот режим националистический я не поддерживаю. Я считаю, что как политик он не созрел, и во многом благодаря его незрелым действиям ныне такая ситуация в его стране».

А вот что сказал режиссер и общественный деятель Ибрагим Чкадуа:

«Это очередная попытка киевского режима по периметру России создать, точнее, поддержать очаги напряженности. Что тут сказать? Для нас ничего нового, собственно говоря, просто в новом контексте проблему грузино-абхазских отношений хотят выставить и все. Надеясь какие-то дивиденды получить в случае неблагоприятного развития конфликта. Но другое дело, что для нас это лишний повод задуматься о том, насколько мы инициативны в этой сфере – международной. У нас, кроме Женевского формата, никаких других не осталось. А о том, как он идет, всем прекрасно известно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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