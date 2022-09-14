В Сухуме обсуждают заявление главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о возможном проведении в стране референдума об открытии «второго фронта» против России. Политик пообещал, что власти «будут действовать так, как скажет народ». Что это значит? А как же многочисленные заверения официального Тбилиси, что силового решения проблемы восстановления территориальной целостности Грузии не будет? На этом фоне многие абхазские наблюдатели призывают общество переключиться с обсуждения судьбы госдачи в Пицунде на реальные угрозы безопасности.

В Абхазии не могли не обратить внимание на появившуюся и облетевшую многие СМИ вчера вечером информацию о том, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге предложил провести в стране референдум, чтобы выяснить отношение народа к «открытию второго фронта против России», то есть силовому возвращению территорий Абхазии и Южной Осетии.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Пирвели» заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и «освободить свои территории – Абхазию и Цхинвальский регион», поскольку, по его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине. Это уже далеко не первый подобный призыв от представителей официального Киева за последние месяцы. Грузинские власти каждый раз воспринимали это отрицательно, но сейчас впервые реакция была уже несколько иной. «Наверное, это послание и к обществу. Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ принимает решение в связи с этим – они согласны с чиновниками правительства Украины или с нами», – заявил Кобахидзе.

Похоже, это первый случай в мировой истории, когда власть страны (вряд ли Кобахидзе сделал это заявление лишь от себя) предлагает провести плебисцит о начале войны. То есть если всенародное голосование в Грузии по этому вопросу действительно состоится, власти, вопреки их постоянным уверениям последних лет («Военный вариант тут исключается! Мы вернем наших абхазских и осетинских братьев только миром, убеждением!»), готовы будут предложить населению альтернативный выбор. А он заключается в следующем, если называть вещи своими именами: согласен ли грузинский народ пожертвовать какой-то частью своего молодого поколения (войны без жертв не бывает) ради частичного уничтожения, частичного изгнания абхазского и осетинского населения (тот, кто заверяет, что они легко покорятся, скорее всего, просто лукавит).

Конечно, в грузинском обществе, как и в любом, есть определенный процент радикалов, мечтающих о драке, но наблюдатели склоняются к мысли, что правящая верхушка в сегодняшней Грузии, не желающая вновь наступать на военные грабли, рассчитывает, что большинство населения страны рассуждает, как и она, иначе власть не стала бы рисковать с предложением о референдуме.

Многие интернет-комментаторы в абхазском сегменте соцсетей считают, что плебисцит на эту тему Тбилиси проводить не будет, что это такая игра грузинских властей…

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с общественно-политическим деятелем, Героем Абхазии Асланом Кобахия. Его реакцию было нетрудно предугадать, ибо как раз накануне он с тревогой писал на своей странице в «Фейсбуке» о проблемах национальной безопасности – еще не зная о предложении Кобахидзе, а откликаясь на вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией, унесшие с обеих сторон десятки жизней. Это и есть уже, на его взгляд, открытие второго фронта против России на Кавказе: Азербайджан жестко потребовал от Армении признать Карабах азербайджанским и готов штурмом брать Ереван, и это все происходит, «когда Россия испытывает, мягко говоря, большие трудности на Украине». А что, между тем, задается он вопросом, происходит в Абхазии? «Не хочу, никогда не вернусь в эту безобразную политику. Но смотреть спокойно, что происходит вокруг нас, значит, быть сумасшедшим человеком. Вот уже какой месяц власть и общество решают вопрос пицундской дачи…»

Аслан Кобахия считает, что заявление Ираклия Кобахидзе свидетельствует о том, что эта тема в Грузии обсуждается и прорабатывается:

«Это говорит о том, что данная тема там обсуждается. Не только на уровне пожеланий украинских властей или грузинской оппозиции. В Черноморском бассейне идет открытое противостояние России и блока НАТО. Это говорит о том, что тема прорабатывается, и к этому надо быть всегда готовым. Я всем этим грузинским байкам, про мир и дружбу, не верю.

– Мне кажется, что умонастроения на этот счет в Грузии будут зависеть от ситуации на «первом фронте», то есть на Украине, как дела у российской армии… Если дела у нее будут хуже, тогда и идея «второго фронта» будет обретать сторонников.

– Однозначно. Вот Россия забуксовала на каком-то этапе, и я вижу среди нашего населения какие-то немножко панические настроения. Точнее, упаднические. У меня никаких упаднических настроений нет, просто пожар войны разгорается с удвоенной, утроенной силой там. Но наши восточные соседи, которые обожглись в 2008 году, прекрасно понимают, что Грузия – это не Украина. И у России с Абхазией есть стратегический договор о взаимной помощи. Это не Нагорный Карабах, пусть губу не раскатывают наши восточные соседи. Но мы, абхазы, должны быть жестко готовы к любым событиям, а не заниматься внутренними склоками, госдачами всякими, которые уже несколько месяцев будоражат все наше общество. Надо строго и четко понимать, кто что должен делать, если, не дай бог, наступит такой кризисный день, вот чем надо заниматься».

Что касается проблемы госдачи «Пицунда» как таковой, то тут мнение Кобахия следующее:

«Огромная территория у Российской Федерации, но если уж они в Абхазии хотели иметь что-то, то это можно было сделать по-другому в совершенно спокойной обстановке. Не надо было его подписывать, пока не проговорили внутри у себя. Все эти вопросы можно было до подписания снять. Так бывало у нас не раз. В базовом документе о стратегическом партнерстве 2014 года первоначальный проект какой был? Ужасный для нас. Его нельзя было подписывать. На 85-90 процентов там все изменено. Когда скрытно это делается, выходит вот так… Никто же не против соглашения, но надо его делать так, чтобы было понятно и левым, и правым. Но то, что произошло, уже произошло. Но у нас на носу совершенно другие дела и угрозы, а мы продолжаем заниматься дачей».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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