Россия продолжает убеждать мировое сообщество, что Украина готовится использовать «грязную бомбу», одновременно показательно демонстрируя свои возможности в применении ядерного оружия. Но на Западе заняли жесткую позицию, называя обвинения Москвы ложью, а ее риторику – опасной.

Очередное, уже второе за этот год бряцание ядерным оружием – Россия провела учения по нанесению массированного удара стратегическими силами сдерживания. За пусками из ситуационного центра наблюдал лично российский президент Владимир Путин. По полигону Кура на Камчатке из Плесецка был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», ее аналог морского базирования «Синева» стартовал с подводной лодки из акватории Баренцева моря. А два самолета дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет.

Понаблюдав за ходом работы ядерной триады и заслушав доклады о поражении условных целей от министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, Владимир Путин отправился на встречу с главами делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ, где вновь заявил, что западные страны «накачивают вооружением» Украину и игнорируют опасную риторику Киева, который якобы «желает заполучить ядерное оружие». Вспомнил глава Кремля и о «грязной бомбе», в намерении использовать которую Москва все последние дни не устает уверять мировое сообщество:

«Наглядно видно подлинное отношение Штатов к своим сателлитам. Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу».

При этом учения стратегических ядерных сил под названием «Гром», о которых Москва уведомила Вашингтон, можно было бы назвать плановой проверкой боеготовности, если бы не российская агрессия в отношении Украины. Предыдущие такие маневры прошли 19 февраля – всего за пять дней до вторжения. А сам Владимир Путин в последнее время не раз давал понять, что Россия готова применить все имеющиеся в ее распоряжении средства, недвусмысленно намекая на ядерное оружие и подчеркивая, что «это не блеф».

Но в этот раз глава Кремля получил довольно четкий ответ. В Вашингтоне не верят российским заверениям об украинской «грязной бомбе», но предостерегают Москву от подобных провокаций. Американский коллега Путина Джо Байден был хоть и лаконичен, но предельно жесток:

«Позвольте мне сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую вам, что это операция под чужим флагом, не знаю, но это было бы серьезной, серьезной ошибкой».

Несмотря на непрекращающиеся попытки министра обороны России Сергея Шойгу убедить представителей мирового сообщества в своей правоте, пока нарратив Кремля относительно ядерной опасности, якобы исходящей от Украины, не находит поддержки. Не видя «понимания» на Западе, Шойгу попытался достучаться до своих китайского и индийского коллег. Но теперь ему уже публично оппонируют на Западе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямо назвал утверждения России ложью.

«Сейчас Россия ложно утверждает, что Украина готовится применить радиационную грязную бомбу на своей территории. Союзники по НАТО отвергают это откровенно ложное обвинение. Россия часто обвиняет других в том, что они намерены сделать сами. Мы уже видели эту модель от Сирии до Украины. Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает. Ядерная риторика президента Путина опасна, безрассудна и безответственна. Любое применение ядерного оружия в Украине коренным образом изменит характер конфликта. Президент Путин, Россия знают, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести, и они также знают, что будут серьезные последствия».

Впрочем, в России открыто заявляют, что миру стоит готовиться к новой эскалации. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале пожелал всем мира и пообещал уничтожить и сжечь все во имя большого джихада:

«Мы этих шайтанов не будем брать в плен. Будем сжигать их. Не остановимся нигде. Наша территория – не Запорожье, не Херсон. Наша территория – Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина – это наша территория, российская. Клянусь именем Всевышнего – это большой джихад. И мы не остановимся».

И Рамзан Кадыров в этом не одинок. К слову, американский Институт изучения войны (ISW) в своем последнем аналитическом отчете обращает внимание на продолжающийся неприкрытый конфликт между президентом Путиным и силовиками, критикующими его действия в Украине. Эксперты делают вывод, что определенные представители силовых структур имеют влияние в российской политике, а не слепо подчиняются Путину. Особое внимание ISW также уделяет личности Евгения Пригожина, который, по мнению экспертов, поставил Путина в зависимость от созданной им структуры ЧВК Вагнера и бросает вызов монополии Кремля в информационном пространстве.

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