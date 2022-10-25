Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Украине. Впервые с начала войны. Политик прибыл в Киев, несмотря на довольно сложные отношения с президентом Зеленским. При этом Европа обсуждает долгосрочную помощь Украине на фоне энергетического кризиса, в котором страна оказалась из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре. Сама Москва продолжает пугать Запад «грязной бомбой», обвиняя Киев в подготовке к ее использованию.

Президент Германии в украинском бомбоубежище – и это не пиар-акция. Прибывший в страну впервые с начала российского вторжения Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги, объявленной в Черниговской области, куда политик отправился для того, чтобы пообщаться с местными жителями. Подобный опыт, по мнению наблюдателей, может внести коррективы в весьма сложные отношения между Штайнмайером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Германского политика в Украине многие считали пророссийским, а несколько месяцев назад ему даже дали понять, что в Киеве его видеть не желают. Но тем не менее визит состоялся. Берлин четко дал понять, что в российско-украинском противостоянии Германия на стороне Украины.

Москва при этом меняет тактику. Как отмечают аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW), Россия снизила интенсивность ракетных ударов и атак дронов на украинскую инфраструктуру, переключившись на «информационную операцию» по обвинению Киева в подготовке взрыва т.н. грязной бомбы. Звонки российского министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова западным коллегам, а также соответствующий брифинг в Минобороны американские аналитики считают частью ядерного шантажа:

«Провокация преследует цель обвинить Россию в применении оружия массового поражения на украинском театре военных действий. Она вызовет во всем мире масштабную антироссийскую кампанию, направленную на подрыв доверия к Москве. По имеющейся у нас информации, двум украинским учреждениям поручено изготовить так называемую грязную бомбу. Сейчас работы находятся в завершающей стадии. Есть информация о контактах аппарата президента Украины с представителями Великобритании о перспективах получения технологий для производства ядерного оружия. Для этого Украина имеет соответствующую производственную базу и научный потенциал. Согласно планам киевского режима, подрыв такого устройства может быть замаскирован под самопроизвольный взрыв российского ядерного оружия малой мощности, заряженного высокообогащенным ураном. Посредством провокационного применения «грязной бомбы» Украина хочет напугать местное население, усилить исход беженцев и представить Российскую Федерацию ядерным террористом», – такую версию озвучил командующий войсками ядерной, биологической и химической защиты генерал Игорь Кириллов.

Эксперты Института изучения войны уверены, что «операция под чужим флагом» со стороны России в ближайшее время маловероятна, так как военные выгоды от взрыва подобной «грязной бомбы» для России невелики. И подобная риторика скорее направлена на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Передышка в боевых действиях, по мнению военных аналитиков, Москве сейчас остро необходима, так как возможности российской армии находятся на пределе. При этом отказ представителей Запада верить утверждениям российских генералов в Москве вызвал возмущение.

«Ну, такой подход далеко не серьезный. Я бы сказал, это неприемлемый подход, учитывая серьезность опасности, о которой мы говорим, оставляем это на совести людей, звонивших и делавших эти заявления, и еще раз подчеркнем огромный риск, если украинцы осуществят свои планы по «грязной бомбе», которые были задокументированы», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее подобная тактика Москвы имеет определенный успех, отмечают наблюдатели. Три десятка членов Палаты представителей Конгресса США, относящихся к левому крылу Демократической партии, написали открытое письмо президенту Джо Байдену с призывом не отказываться от возможности прямых переговоров с Россией в поисках «реалистичных рамок прекращения огня» и прекращения войны на условиях, приемлемых для Украины. По их мнению, Соединенные Штаты несут огромные расходы на поддержку Украины и войну пора заканчивать. В качестве же стимула к прекращению войны, считают эти конгрессмены, США могли бы предложить России смягчение санкций.

Примечательно, что ранее лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти также дал понять, что после ноябрьских выборов, если республиканцы получат в палате большинство, они будут выделять средства на поддержку Украины гораздо осторожнее.

Впрочем, нынешний лидер большинства, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси продолжает настаивать на том, что Запад должен стоять до конца:

«Использование изнасилований, похищений людей и других зверств – похищение детей в качестве оружия войны – вне цивилизованного человеческого поведения. Нападение на гражданскую инфраструктуру – военное преступление. Последняя атака Путина – эскалация войны, которую он начал и которую ведет. Мы все здесь обязались стоять с Украиной и с украинским народом за признание их мужества в Крыму и других территориях, которые Путин пытался незаконно аннексировать, и по всей стране – до победы. И это то, что мы будет делать, пока не будет одержана победа».

Киеву нужно до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС готов предоставлять около 1,5 млрд евро в месяц – то есть поддержка Украины обойдется Европе порядка 18 млрд евро в 2023 году. Фон дер Ляйен призвала США, другие страны и международные финансовые организации помочь с остальным финансированием:

«Украине нужна быстрая реабилитация прямо сейчас, пока мы говорим. Тем более что Россия осуществляет целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру с очень четкой целью – отрезать мужчин, женщин и детей от воды, электричества и отопления с приближением зимы. Это явные террористические акты, Россия пытается парализовать Украину. Но мы этого не допустим».

Пока же министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые в данный момент находятся за границей, не возвращаться домой до весны. Это нужно, чтобы нагрузка на электросеть страны не увеличивалась. На фоне ударов России по электростанциям украинские власти были вынуждены ввести ограничения потребления электроэнергии.

Но в Киеве уверены: в итоге победа будет за Украиной. Выступая в рамках Крымской платформы, президент Владимир Зеленский призвал расширить этот формат с целью деоккупации всех территорий, которыми Россия шантажирует соседние государства:

«Мы должны сделать этот наш формат, формат Крымской платформы, стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены: от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий».

В Сухуми, к слову, заявление Зеленского уже назвали откровенной провокацией. Официальный Тбилиси по традиции и вовсе его проигнорировал.

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