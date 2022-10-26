На круглом столе в Сухуме, посвященном улучшению пород крупного рогатого скота в Абхазии, речь шла о программе осеменения коров, которую реализует в Абхазии Центр развития сельского хозяйства и села в рамках Совместной программы Европейского союза и ПРООН по развитию сельских территорий. Суть проблемы в том, что местное поголовье скота вырождается из-за инбридинга. Уже сегодня производительность скота катастрофически низкая, если не принимать срочные меры, Абхазия может лишиться своего многочисленного стада.

Центр развития сельского хозяйства и села (CARD) уже три года работает в Абхазии в рамках Совместной программы Европейского союза и ПРООН. Одно из направлений деятельности центра – улучшение местных пород крупного рогатого скота путем осеменения.

В Сухуме прошел круглый стол, на котором специалисты обсудили возможности и проблемы этого направления.

Получить теленка-гибрида от лучшего быка в своей породе

О целях и задачах круглого стола рассказал Заур Гулия, директор Центра развития сельского хозяйства и села:

«Мы постарались собрать людей, которым эта тема известна и близка, у кого есть опыт, которым он мог бы поделиться с окружающими. Задача была - послушать друг друга, почерпнуть что-то новое. Сегодня мы послушали про то, что, оказывается, искусственное осеменение – это не суперсовременная какая-то методика, оказывается, что есть уже и эмбриональное осеменение коров, которое в разы продуктивнее. Конечно, это пока теория и чуть-чуть от нас далеко, но тем не менее знать такие вещи нужно. И сегодня были у нас представители ветеринарной службы, тот человек, который огромный опыт в этом имеет. Вот, собственно, для этого мы это все сделали, чтобы компетентные люди могли друг другу рассказать о своем видении, о своем опыте. В целом, как показал круглый стол, тема такая, что она особых возражений ни у кого не вызвала, то есть действительно искусственное осеменение крупного рогатого скота – это тот самый локомотив, который может улучшить в целом ситуацию по коровам в Абхазии».

Заур Гулия заверил, что работу в этой сфере Центр не прекращает, и в следующем году будет также оплачивать осеменение абхазских коров:

«Мы даем людям возможность бесплатно получить такую услугу, более 120 процедур мы уже произвели. Есть недоверие у людей, многим кажется, ну, почему многие тысячелетия это происходило естественным путем, а сейчас, оказывается, надо прибегать к таким методикам. И надо им объяснять, что это семя, которое вживляется, будет от лучшего быка, возможно, в своей породе, мирового чемпиона, который стоит баснословных денег. А у тебя вдруг оказывается такая возможность его использовать и получить дома теленка-гибрида, который будет и жизнеспособный, и устойчивый к болезням, и в то же время будет показывать гораздо лучшие показатели, чем остальные абхазские коровы по удою, по мясу и по ряду других показателей. Просто это все требует времени, и поэтому хотелось, чтобы усилий было больше, в том числе, мы говорили, что ветеринарная служба тоже готовится к тому, чтобы стартануть с таким проектом, и это было бы здорово. Чем больше возможности для людей получать такую услугу, тем больше информированности и тем больше тех, кто получит услуги, а это все в большом масштабе дает эффект».

Фермеру остается два литра молока или голодный теленок

Илья Андрейченко, ветеринар-осеменатор Центра развития сельского хозяйства и села, на данный момент он единственный в Абхазии человек, который проводит работу по улучшению пород абхазского крупного рогатого скота.

Он рассказал о том, что представляет собой абхазское стадо, и назвал самую острую его проблему:

«Упадок животноводческой культуры привел к системному инбридингу в частном секторе. Если простым языком говорить, везде, где угодно, ходят быки любого качества, вполне способные оставлять потомство. А поскольку люди содержат родственный скот – корова, дочка этой коровы, внучка этой коровы, сын этой коровы и так далее, естественно, они все перемешиваются в близкородственном ключе. Это сразу же уничтожает продуктивность в первую очередь и здоровье животного во вторую. Животное становится меньше, дольше растет, больше болеет, меньше дает молока. Все невзгоды, которые только могут быть, на это существо обрушиваются. Это важнейший момент, я думаю, самый критичный для Абхазии, – это системный инбридинг. Если его не преодолеть, то коровы просто перестанут существовать здесь, и мы будем вечером их загонять в спичечный коробок на ночь».

По словам Ильи Андрейченко, производительность коров настолько низкая, что один теленок потребляет почти весь суточный надой коровы:

«Я веду две деятельности по поводу крупного рогатого скота. Я занимаюсь собственно организацией искусственного осеменения, мы ездим по всей республике, нас поддерживают и оплачивают эти процедуры ребята из CARD, это очень ценно и это продвигает всю эту систему в республике, это очень удобно для людей и позволяет программе хорошо развиваться. Она работает уже несколько лет, и я думаю, что дальше будет только лучше.

– Какие у вас есть возможности повлиять на эту ситуацию?

– Мои возможности смехотворные чисто физически, потому что поголовье скота в Абхазии огромно, от 200 до 250 тысяч голов крупного рогатого скота. Это примерно столько же, сколько людей в Абхазии живет. Естественно, для того, чтобы сдвинуть с места дела в таком огромном поголовье, нужны большие усилия. Один-два осеменатора – это капля в море этого скота. Даже если мы будем работать не покладая рук, то результат по Абхазии в среднем мы увидим через какие-то заоблачные времена. Сейчас получается около 250-300 процедур в год. В принципе, это, конечно, очень мало.

– Скажите, пожалуйста, Илья, сколько в среднем дает абхазская корова молока и мяса?

– Если абхазская корова дает шесть литров молока, то уже считается, что она нормальная. Я вам для сравнения скажу, что для того, чтобы любой теленок вырос нормальным, ему надо четыре литра молока в день. И что остается фермеру? Ему остается либо два литра, либо голодный теленок. А чаще всего и то, и другое.

– А по мясу?

– А по мясу еще все печальнее. Не растет наш скот вообще. 130 килограммов мяса за трехлетнего быка – это считается совсем не плохим результатом. Качество этого мяса оставляет желать лучшего, потому что трехлетний бык – это уже старое животное по современным меркам».

Помимо осеменения коров Илья Андрейченко у себя дома организовал племрепродуктор, он размножает племенной скот для породы. Спрос на приличную скотину в Абхазии огромен, говорит он, а предложения нет вообще. Возможность своего хозяйства Илья оценивает в 25 телят в год.

Кормовая база на нуле

Главный зоотехник рыбной отрасли и животноводства Министерства сельского хозяйства Светлана Сымсым считает, что кормовая база в Абхазии на нуле и тридцать лет уже никто о ней не вспоминает и никто ею не занимается, кормов нет.

Между тем производительность крупного рогатого скота на 55-60% зависит от генетики и на 40-45% от фенотипа – это кормление, содержание и уход.

По ее словам, в России не заинтересованы в том, чтобы в Абхазии развивалось животноводство, они хотят, чтобы закупали молочную и мясную продукцию у них. Восемь месяцев, говорит главный зоотехник, они добивались, чтобы разрешили завезти в Абхазию небольшое поголовье скота (80-100 коров), с большим трудом завезли несколько коров из Татарстана с помощью частной фирмы, но все животные оказались больные.

Светлана Сымсым напомнила, что 30 тысяч гектаров земли переведены из категории сельских угодий в залежи и заросли бурьяном. Никто не сеет ни кормовую кукурузу, ни овес, ни люцерну, ни сою, ни бобовые. Во времена Советского Союза только под люцерну засевали 12 тысяч гектаров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях