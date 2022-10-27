Из-за сильного дождя в Батуми затопило несколько улиц

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что ведомство работает над созданием управления кибербезопасности при поддержке Великобритании и других союзников. Министр отметил, что оборонный бюджет Грузии увеличивается на 260 миллионов лари (93 миллиона долларов) в следующем году.

В интервью Общественному вещателю Бурчуладзе сказал, что в последнем квартале текущего года бюджет Министерства обороны увеличился почти на 10% или на 80 миллионов лари, и эти средства будут распределяться пропорционально по всем направлениям. Со следующего года бюджет оборонного ведомства увеличится на 260 миллионов лари, и сохранение этой тенденции, по его словам, «будет очень хорошим результатом».

Согласно проекту госбюджета, для Министерства обороны предусмотрен 1 миллиард 260 миллионов лари, что превышает утвержденный план 2022 года на 257,6 млн лари.

Работы по созданию инфраструктуры для нового управления кибербезопасности начнутся в 2023 году, для этого будут использованы как 5 миллионов лари (1,8 миллиона долларов), выделенные на эти цели из бюджета, так и дополнительные средства в виде грантов.

Увеличение оборонного бюджета позволит ведомству «запустить новые проекты и предпринять дальнейшие шаги по популяризации вооруженных сил» среди молодого поколения, отметил Бурчуладзе. Министр подчеркнул, что ведомство работает над новой моделью резервных сил, следуя указаниям премьер-министра Ираклия Гарибашвили - сделать военную службу «более привлекательной» для граждан страны.

«Мы приложили большие усилия для модернизации резервной и призывной системы. При этом мы использовали опыт стран Балтии, а также Финляндии и Швейцарии. Надеюсь, в скором времени мы внесем в законодательный орган документ, который будет работать как ориентир на ближайшие 10-20 лет», - сказал Буруладзе.

Отвечая на заявления части оппозиции, которая утверждает, что условия в армии ухудшились, министр сказал, что «это трудно себе представить, но определенные силы выступают против продвижения и укрепления наших вооруженных сил». Бурчуладзе считает, что власти обеспечили «лучшие, чем когда-либо» условия в вооруженных силах.

На прошлой неделе премьер-министр Грузии обсудил с официальными лицами новый оборонный кодекс страны, документ, предусматривающий модернизацию системы призыва и резерва, а также дальнейшие шаги по улучшению социальных условий для военнослужащих. Кодекс планируется представить на утверждение в парламент к концу этого года, также установит новый подход в системе управления министерства, проложив путь к «совершенно новой, гибкой системе» воинского призыва, сообщала администрация правительства.