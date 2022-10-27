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Обзор абхазской прессы

Ингурский мост (архивное фото)

Газета «Независимая Республика» пишет, что недавно из магазинов Абхазии изъяли консервы, на этикетках которых было изображение карты Грузии (единой с Абхазией) и их флаг. Расследованием занялись компетентные органы. Главный редактор издания Юрий Кураскуа напоминает, что 10-15 лет назад через границу по р. Ингур в оба конца стало возможно провести любой товар – от продуктов питания до мебели и бытовой техники.

«Все это происходит и сейчас. Причем занимались этим, в частности, и наши граждане, которые сегодня любят поучать общество, как любить страну. Перемещение товаров через Ингур – это большие деньги для деловых людей, занимающихся этими делами, и для отдельных чиновников, которые смотрят на это сквозь пальцы – за определенную сумму. Раз идет доход в личный карман (в государственный бюджет поступают крохи), то эта лазейка будет работать и впредь. Стоит ли удивляться, что на наших прилавках появляются «вражеские» консервы, вино и т.д. Для нас что открытие, что на рынках республики торгуют зеленью, овощами, фруктами из Грузии? Все об этом знают, покупают и молчат. А тут консервы! В 2010 году газета «Республика Абхазия» выявила банки с кислым молоком. На наклейках фото улыбающегося певца Сосо Павлиашвили с рекомендациями к употреблению именно этого продукта. На вопрос редакции работники оптовых баз ответили, что не заметили это фото и больше так делать не будут. Кстати, руководителями оптовых складов были ветераны нашей войны. Но деньги перевесили что-то в их понимании. Они прямо сказали, что большую партию продукции кислого молока им предложили по бросовой цене. Решили заработать в два-три раза больше, отпуская товар по высокой наценке».

Издание уточняет, что граница по реке Ингур открыта, контролируется нежестко, либерально, не по-государственному.

«Наши люди перестали стесняться говорить, что ездили, достали, купили за Ингуром. Мы забыли предвоенные годы, военный и послевоенный периоды, что с нашей республикой делала Грузия. Она изменилась? Конечно. Постоянно ищет пути, как вовлечь нас в единое пространство и «приучить» не видеть в ней врага, который через разные товары и другие методы проталкивает идею «мы вместе». Жаль, что каждое приходящее руководство нашей республики смотрит на проблему с границей по р. Ингур глазами только «сегодняшнего дня». В народе обычно говорят про такие явления – как идет, пусть так и идет. Такое отношение неправильное. До сих пор не можем сформировать систему, которая будет работать в интересах республики с точки зрения экономики и безопасности. А мы говорим – консервы», – пишет Юрий Кураскуа.

* * *

Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook прокомментировал заявление министра просвещения и языковой политики Инала Габлия о том, что школы Абхазии готовы ввести Священное писание в учебную программу.

«Действующий министр образования это проблема нашего образования. Человек, не имеющий элементарного представления об отличиях научного мировоззрения от религиозного и их роли в формировании человеческой личности, не видящий разницы между светским государством и церковью, человек, проповедующий тихую экспансию и монополизацию одной конфессии в многоконфессиональной общественной среде. Не имею ничего против богословия, но пусть оно останется за пределами храма науки и системы просвещения в стране вместе с нашим министром. «Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю, дайте Богу то, что принадлежит Богу…».

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Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook высказал мнение о сложившейся общественно-политической ситуации в стране.

«Пока власть смотрит с опасениями на оппозицию, но скорее ей надо опасаться в плане дестабилизации ситуации и потери собственной власти части собственных назначенцев. Они обеспечат противодействие населения властям и соединения всех тех, кто не доволен отсутствием реформ, попранием законов, да и просто самодурством и демагогией. Горстка людей на государственной службе под патронажем руководства думают, что дружба с высоким начальством или родство гарантируют им уверенность в том, что все схвачено и ничего не изменится. Они обязательно обеспечат выступления против властей. Я критиковал и прошлую власть и призывал не признавать итоги выборов и т.д. Но если бы я знал, что нынешняя власть будет действовать так, как сейчас, ей-богу, я бы не стал так поступать. Ошибки прошлые власти делали тоже, но никогда еще серия провалов и пустых обещаний не делалась так самоуверенно и напыщенно, как сейчас», – написал Астамур Какалия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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