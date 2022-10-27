Министр просвещения Инал Габлия сообщил на днях, что «школы Абхазии готовы к внедрению в учебную программу нового предмета – Священного писания». С критикой этого нововведения выступили многочисленные представители общественности, а Министерство просвещения заявило, что глава ведомства всего лишь предложил обсудить эту тему, а для ее внедрения нужны квалифицированные кадры, учебное пособие и многое другое.

Заявление министра просвещения Инала Габлия о готовности школ внедрить в учебную программу Священное писание вызвало настоящий шквал критики в его адрес. Это предложение он высказал перед священнослужителями Абхазской православной церкви на церемонии зачисления нового потока студентов в Сухумское духовное училище.

«Это не требование времени. Это наш долг как православных людей, как людей, которые живут на священной земле, где проповедовали апостолы Иисуса Христа», – сказал министр.

Он также сообщил, что побывал недавно в Белоруссии и ознакомился с успешным опытом изучения Библии в школах. Но, видимо, молодой министр не учел, что не все то, что хорошо для Белоруссии, столь же полезно и для Абхазии.

Со всех сторон посыпались комментарии на это выступление, и возмущенные представители общественности подвергли жесткой критике позицию Инала Габлия.

Общественный деятель Тенгиз Джопуа считает, что именно действующий министр просвещения является проблемой абхазского образования. Он охарактеризовал его как «человека, не имеющего элементарного представления об отличиях научного мировоззрения от религиозного и его роли в формировании человеческой личности; не видящего разницы между светским государством и церковью; проповедующего тихую экспансию и монополию одной конфессии в многоконфессиональной общественной среде».

«Не имею ничего против богословия, – пишет Тенгиз Джопуа, – но пусть оно останется за пределами храма науки и системы просвещения в стране вместе с нашим министром».

Предприниматель Лили Дбар уверена, что в стране, где люди придерживаются самых разных верований, выделение одной религии может разрушить хрупкий гражданский мир:

«Мы живем в Абхазии спокойно, у нас мирно сосуществуют все конфессии, зачем нужно, чтобы какая-то одна религия превалировала? Тема религии настолько тонкая, она такая чувствительная, болезненная для любого человека, мне кажется. И когда здесь у нас, в Абхазии, такой хрупкий мир, нет, нам начинают что-то насаждать, зачем? Во-первых, надо изучать все религии для общего развития, потом, пожалуйста, пусть открывают какие-то воскресные школы. У нас в школах стекол нет, отопления нет, полным-полно проблем… Я понимаю, что Габлия может высказать свое мнение как Габлия. Но, когда министр говорит об этом, это все-таки публичный человек, и мне кажется, что нельзя такие вещи, не подумав, говорить. А если бы он сидел с мусульманами? Или посетил бы синагогу? Тоже были бы такие высказывания? Зачем выделять одну какую-то религию? Это неправильно».

Юрист и политолог, представитель молодежного движения #ҲараҲПицунда Александра Барганджия напомнила о законах, которым противоречит инициатива министра Инала Габлия:

«Шквал критики в адрес министра просвещения мне кажется вполне адекватным. И, учитывая тот факт, что это не первое заявление министра, которое вызвало общественный резонанс, призывы к его отставке тоже были вполне ожидаемы. Абхазия – это многонациональное и светское государство, и включение в школьную программу изучения Священного писания – это прямая дорога к созданию межрелигиозного конфликта, на мой взгляд. Даже если это всего лишь идея министра, как выразилось позже министерство, она все равно должна соответствовать законам Республики Абхазия. И, по всей видимости, стоит напомнить, что, в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной, и никто не может подвергаться принуждению к участию в обучении религии. Более того, обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия родителей запрещено. Государство должно обеспечивать светский характер образования в общеобразовательных учреждениях, а не наоборот».

По мнению Александры Барганджия, школьная программа нуждается в улучшении, но не за счет новых предметов, вызывающих споры в обществе:

«Духовное воспитание молодежи должно исходить в первую очередь из семьи. Я сама являюсь верующей православной христианкой, но я против того, чтобы в школьную программу был введен обязательный предмет изучение Библии, ведь для таких целей существуют воскресные школы, например. Как мне кажется, я думаю, с этим согласятся многие, в абхазской образовательной системе и так слишком много дыр и пробелов, особенно в области языка и истории Абхазии, на которых надо сосредоточить свое внимание вместо того, чтобы вводить в школьную программу новые и довольно спорные предметы».

Экс-кандидат в депутаты Адгур Лагвилава считает, что «детей надо учить законам, основам бизнеса и финансов, прививать им традиционные абхазские ценности – Апсуара». Он напоминает Иналу Габлия, что «Абхазия – светская страна и все религии равны, а для религиозного образования есть отдельные учебные заведения. В Белоруссии хорошее IT-образование, вот с чего надо брать пример. У детей должны быть знания и навыки, которые им помогут реализовать свой потенциал в будущем, а с религиозными убеждениями образованный человек разберется как-нибудь сам, без вашего вмешательства», – пишет Лагвилава.

На поднявшуюся волну критики в адрес министра просвещения ведомство отреагировало практически сразу, заявив следующее:

«В связи с распространением информации в социальных сетях о внедрении Священного писания в учебный план школ сообщаем, что такие изменения в учебный план пока не планируются и новый предмет в школах еще не проработан. В интервью министр просвещения и языковой политики Инал Габлия говорил о данной инициативе как о факультативе на примере Республики Беларусь, как о возможности ознакомления с морально-этическими нормами православия в школе, но до этого необходимо решить ряд актуальных вопросов. Это подготовка и подбор квалифицированных педагогов, разработка учебного пособия и многое другое. Данное высказывание министра не является решением, а лишь предложением к обсуждению темы, направленной на духовное воспитание молодежи. Также по инициативе министерства и работников системы образования не раз обсуждалась возможность в виде факультатива или классного часа изучение норм и традиций Апсуара. Решение данного вопроса также требует наличия соответствующих кадров и учебных материалов».

Звучали также призывы к министру Иналу Габлия подать в отставку.

Телеграм-канал «D News Абхазия» провел опрос, в котором приняли участие 493 пользователя. За отставку министра просвещения Инала Габлия было отдано 70% голосов, против – 11% и 19% принявших участие затруднились с ответом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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