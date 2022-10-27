Сегодня состоялось заседание сессии абхазского парламента. Самыми острыми были два вопроса, связанные с землей на Пицунде. Но не с госдачей «Пицунда», страсти вокруг которой бушуют уже полгода, а с проектом российского бизнесмена Александра Ткачева.

В ходе заседания депутаты приняли в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в закон РА «О республиканском бюджете Республики Абхазия на 2022 год».

Депутаты внесли изменения в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». Изменения в него вносятся поэтапно, и на этот раз касались образовательного ценза депутатов. В соответствии с принятым изменением, депутатом парламента может быть избран гражданин Республики Абхазия, достигший на день выборов 25-летнего возраста, имеющий высшее образование. (Подразумевается, как уточнили в ходе заседания, и неполное высшее.)

Парламентарии внесли также изменения в часть 2-ю Гражданского кодекса РА. Они касаются приобретения нежилых помещений в собственность с целью дальнейшего проживания в них. Представляя законопроект, депутат Дмитрий Маршания сказал:

«В соответствии с действующим законодательством для проживания граждан предназначены исключительно жилые помещения. Для предупреждения возможности использования в этих целях нежилых помещений предлагается дополнить статью 546 нормой, запрещающей приобретать нежилые помещения в собственность с целью дальнейшего в них проживания. К сожалению, в обход законных норм иностранные граждане приобретают нежилые помещения и потом проживают в них. Наша законодательная инициатива связана, в том числе, и с этим». Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба отметил, что комитет поддерживает принятие законопроекта в первом чтении.

Депутаты парламента внесли в первом чтении изменения в закон «О рекламе». Они предусматривают нормы, запрещающие рекламу торговых марок и брендов, производящих табачную продукцию, а также торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции.

В заключительной части заседания пять законопроектов представил депутат Тимур Бейя. Первые два не вызвали вопросов – они касались дачи согласия кабинету министров на перевод земельного участка в 0,6 гектара из категории «земли сельскохозяйственного назначения в категорию «земли населенных пунктов» в селе Баышира для строительства жилого дома гражданину Б. Адлейба и такого же перевода участка такой же площадью в поселке городского типа Гулрыпш гражданину Г. Кобахия. А вот третий – предоставление в селе Кындыг значительно большей площади, 20 гектаров, ООО «Жемчужина-2020» для санаторно-курортного комплекса, – вызвал немало вопросов. Выяснилось, что это совместное предприятие, где 90 процентов финансирования принадлежит белорусской стороне, а 190 процентов – абхазской. Как сказал депутат Кан Кварчия, «я поддержу этот законопроект, потому что он будет способствовать экономическому подъему восточной Абхазии».

Но два самых важных и вызвавших больше всего прений вопроса с тем же докладчиком парламентарии оставили, что называется, на закуску. Их объединили в один. Это была дача согласия кабмину на перевод земельного участка площадью 16,5 га в городе Пицунде из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения» для последующего предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Москва Резорт» для строительства санаторно-курортного объекта». Также дано согласие правительству на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Москва Резорт» земельного участка площадью 4,12 га в городе Пицунде для строительства санаторно-курортного объекта». Напомним, что в конце декабря прошлого года в конференц-зале кабмина Абхазии состоялась презентация этого очень серьезного проекта, нацеленного на круглогодичный отдых туристов, который осуществляет крупный российский бизнесмен, в прошлом губернатор Краснодарского края и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Осуществление строительства пятизвездочного отеля «Москва Резорт» должно обойтись в 20 миллиардов рублей.

Депутат Адгур Харазия высказался за принятие законопроекта, отметив:

«Я за то, чтобы отдавать всю прибрежную зону, лишь бы могли строить. Но если в этом присутствует хоть малейшее нарушение прав человека, это неправильно».

Даут Хутаба сказал:

«К нам приходит большой бизнес, если он увидит, что нам не нужен хоть один человек, что мы не защищаем его права, то это плохо для нас в первую очередь. Я не буду голосовать против, но хотел бы, чтобы мы приняли постановления в первом чтении».

О каком же конкретном человеке тут шла речь? Депутат Кан Кварчия еще в начале заседания, во время обсуждения повестки дня, которое в общей сложности продолжалось почти час, предлагал отложить эти два вопроса, пока они не разобрались с обращением жителя Пицунды по фамилии Цкуа, но депутаты его не поддержали. При этом не раз звучало, что участок земли, на пользование которым Цкуа претендует, находится рядом, но в те площади, которые планируется предоставить «Москва Резорт», не входят. И в ходе обсуждения двух последних вопросов Кан Кварчия выступал минут десять. Вот несколько фрагментов из его выступления:

«Я не просто так разговариваю. Вчера был здесь житель города Пицунды, очень такой мягкий, очень, как мне показалось, положительный человек, ветеран войны. Он и с Даутом (Хутаба) разговаривал, как я знаю.

– Чтобы мы полное понимание имели: кто этот человек?

– Я извиняюсь. Даур Цкуа такой. Еще раз говорю: ветеран войны. Вот он мне предоставил первичные материалы на полтора гектара земли. Почему тут в данном случае идет о нем речь? Там, где 16, 5 гектара, – там оно есть или нет? Там в данном случае его нет, но нет, потому что это одна и та же фирма, фирма «Москва Резорт». Здесь вопрос другой. Если мы хотим, чтобы эта фирма «Москва Резорт» зашла нормально, мы же тоже должны создать ситуацию нормальную. Если там что-то недоделано, что-то недоговорено, что-то недописано, что-то где-то упущено… Слушайте, мы не против, давайте исправим эти моменты и потом примем. Этот парень говорит: «Меня наняли как тракториста почистить там территорию, якобы которую уже взяли…» Которую купили – кстати, это не мои слова, а слова были самого Ткачева, который сказал, что он все это купил. Это не я сказал, не я придумал. Он сказал, что он все эти земли купил. У кого купил - это другой вопрос. Значит, он чистит. Подъезжают и говорят: «Вон там тоже почисти». «Как это там чистить? Это моя земля». «Это не твоя. Какая твоя земля?» И вот так вот с этого все пошло. То есть это все тоже под фирму «Москва Резорт». Вот это что по Дауру этому Цкуа. Вот у него есть первичные материалы, то, о чем говорил Даут. Это не вчерашний разговор, это в 19-м году. И вот здесь, на его заявлении написано просто «отложить». Не отказать, а отложить, то есть рассмотреть завтра, послезавтра. Значит, этот вопрос не отменен, он имеет юридическую силу. Может, не полную, но она идет по иерархии принятия вопроса. Но его хотят подвинуть, обидеть и так далее. Он приходил со своей проблемой в администрацию президента. Ему пообещали, что все вопросы будут решать. Какое решение – это мне неинтересно, но сказали, что удовлетворят его прошение. И он мне говорит такую вещь, что после того, как он вышел из этого здания, в течение 20-30 минут в городе каким-то образом… может, это, конечно, совпадение… но его арестовывают и водворяют в СИЗО. Без суда и следствия. И через четыре дня также без суда и следствия выпускают и говорят: «Извини. Вот так получилось. У нас тут с тобой есть проблема». Я не верю в совпадение, хотя и может быть совпадение. Но очень странно все складывается.

– Это недавно было.

– Да, это недавно было, полтора-два месяца назад. Вчера тут были депутаты, я специально из коридора их позвал, чтобы они это услышали. Просто такое ощущение, что парня кто-то хочет запугать, кто хочет обмануть. Я почему говорю? Если мы реально хотим помочь «Москва Резорт»… Мы не против. Просто надо решить вопросы, которые нерешенные».

Тимур Бейя попросил проголосовать «за», отметив, что нельзя терять такой проект:

«Терять такой проект лично я не советую. Сейчас просто осуществляется перевод земли из категории в категорию. Завтра эти бумаги попадут в кабмин, в администрацию города. А мы имеем право и должны проследить, чтобы никак не ущемлялись интересы этого гражданина Цкуа. Будем рядом с ним стоять».

За принятие постановлений о предоставлении ООО «Москва Резорт» двух земельных участков проголосовали 26 депутатов, против – пятеро.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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