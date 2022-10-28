Сегодня на заседании правительства Абхазии обсуждался проект республиканского бюджета. Его дефицит министр финансов Владимир Делба назвал «некритическим», рост собственных доходов бюджета определил в 1 млрд рублей, а российская финансовая помощь в 2023 году сократится более чем на полмиллиарда рублей.

Кабинет министров рассмотрел и утвердил проект республиканского бюджета на 2023 год. Министр финансов и вице-премьер Владимир Делба рассказал об основных его параметрах:

«Доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 9,6 млрд рублей, в том числе собственные доходы 4,5 млрд рублей. Начиная с 2021 года уровень дохода в бюджете вырос на 1 млрд 800 млн рублей, это возросли собственные доходы. Расходы определены в 11,2 млрд рублей. Финансовая помощь Российской Федерации формируется в объеме 5,1 млрд рублей, и по сравнению с текущим периодом скорректирована в сторону уменьшения на 578 млн рублей. Несомненным лидером поступлений является налог на добавленную стоимость, в данном случае это налог на добавленную стоимость как на товары, реализуемые внутри республики, так и на товары, перемещаемые через таможенную территорию нашей страны».

Владимир Делба сообщил, что рост собственных доходов составляет примерно один млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 1,7 млрд рублей, но это не критический уровень, он достаточно безопасный, считает министр финансов. Источниками его финансирования будут внутренние заимствования, по договоренности с Национальным банком 800 млн рублей будут привлечены на обеспечение расходных обязательств государства.

Далее Владимир Делба рассказал о том, как будут расходоваться доходы бюджета. Так, более полутора миллиардов рублей будут направлены на поддержку местных бюджетов. На сельское хозяйство правительство выделит 100 млн рублей.

Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа сказал, что такая сумма выделяется уже третий год подряд, и проинформировал кабмин о результатах:

«Всего за два года был осуществлен 251 проект на 150 млн рублей, создали рабочие места на 320 человек на постоянной основе, в сезонное время они вовлекают еще больше. Освоено 82 гектара земель, которые не находились в обороте. Мы принципиально не принимаем проекты на землях, которые уже обрабатываются. Мы именно поддерживаем те территории, где заросли, которые запущены. По переработке сельскохозяйственной продукции были реализованы 29 проектов на сумму 59 млн рублей. Для крестьянских хозяйств приоритетом является малая техника, то есть небольшие территории (не более одного гектара) они обрабатывают, поэтому те проекты, в которых мы приобрели и передали им малогабаритную технику, хорошо работают».

Всего передано 35 единиц техники. Проекты контролирует и сопровождает правительственная комиссия, это, считает министр, обеспечивает их эффективность.

Премьер-министр Александр Анкваб призвал коллег обсуждать бюджет более активно. «Давайте сейчас, потом будет поздно», – сказал он. Но министры хранили молчание и на призыв не откликались. За них вступился Владимир Делба, он пояснил, что все предварительно согласовано и понимание достигнуто. Что на самом деле думают о бюджете министры, узнать не удалось.

Зашла речь о платных медицинских услугах, по факту они и так являются платными, много лет уже говорится о необходимости их легализовать, но дальше разговоров дело не идет.

Вот и на этот раз председатель Контрольной палаты Роберт Аршба напомнил, что в рамках закона о здравоохранении четко определяется, что должны быть платные и бесплатные медицинские услуги. «Будет ли это отражено в республиканском бюджете?» – поинтересовался он.

Владимир Делба пояснил, что «по этому вопросу были проведены совещания и консультации, об этом говорится практически на каждом заседании правительства и, несомненно, надо вовлекать платные медицинские услуги в легализованные отношения. Соответствующие поручения были даны Минздраву, и над этим ведется работа».

Премьер-министр Александр Анкваб резюмировал, что осталось только выработать подходы и приступить к легализации, но это «наталкивается на некоторое сопротивление медицинской общественности».

Разговор переключился на внедрение контрольно-кассовых аппаратов, которые надо устанавливать в медицинских учреждениях и на всех других объектах.

«Каков был бы рост бюджета, если бы в Абхазии повсеместно стояли кассовые аппараты?» – спросил Анкваб. Делба ответил, что он бы вырос многократно и надо начинать поэтапно внедрять эту технику.

К обсуждению привлекли Беслана Кубрава, председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации, он заявил, что разговоры о необходимости установить повсеместно контрольно-кассовые аппараты ведутся уже почти тридцать лет:

«Вы знаете, о кассовых аппаратах мы начали говорить и внедрять их, когда я был министром экономики. Это было в прошлом веке. Уже оскомина какая-то, мы должны этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. Я просил бы, чтобы какая-то программа, какой-то план внедрения должен быть на правительственном уровне, чтобы этот вопрос, в конце концов, решить. Это уже не цивилизованно, понимаете?! Если те кассовые аппараты, которые в сети не привязаны к фискальным органам, какой тогда в них смысл? Сами предприниматели контролируют своих продавцов и своих сотрудников».

После обсуждения вопроса внедрения контрольно-кассовой техники речь зашла о приборах учета электроэнергии. Александр Анкваб проинформировал, что самый высокий процент оплаты за потребление электроэнергии в Галском районе, он составляет 34%, в других районах Абхазии потребление электроэнергии оплачивают только 11-12-14% пользователей. Самый низкий процент в столице и в Сухумском районе.

В 2023 году, по данным источника из кабмина, в Абхазии начнется установка приборов учета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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