В пятницу, 28 октября, в Цхинвале простились с лидером национально движения «Адамон Ныхас» и идеологом независимости Южной Осетии Аланом Чочиевым. В последние годы он жил в Германии, где скончался на 76-м году жизни в конце августа этого года. О роли Алана Чочиева в новейшей истории республики и чем он им запомнился, «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала.

Игорь: Для меня лично Алан Резоевич Чочиев является самым видным и главным политическим деятелем новейшей истории Осетии. Все наследие, которое он нам оставил, все возможности – это бесценно. Для меня он один из выдающихся. Я выделяю его как политика в те сложные времена. Как историк он тоже внес серьезный вклад, и все это надо пока осмыслить, чтобы создавать завтрашний день. Он и все его наследие – это бесценно.

Элина: Я знаю о деятельности Алана Чочиева в основном из рассказов старших. Он был основоположником независимой Южной Осетии, был значимой фигурой в политической жизни. Человек с нелегкой судьбой. С его именем связано очень многое в истории нашей республики. С именем этого человека ассоциируются наш современный флаг, независимая Южная Осетия и борьба за справедливость. Я бы очень хотела, чтобы молодое поколение знало о своих героях больше.

Лариса: В любой войне, в любой неразберихе и трудной ситуации впереди должен быть человек, который может повести за собой народ. Для меня Алан Чочиев – это олицетворение лидера. Говоришь Алан Чочиев – подразумеваешь лидер нации. Я помню тот «Адамон Ныхас», помню, как они сидели в кинотеатре «Чермен», был холодный зал, все в шубах и пальто. Они говорили о свободе, независимости Южной Осетии. Я не могу понять, почему за столько лет имя Алана Резоевича не реабилитировано.

Александр: Он был куратором нашего курса, когда я учился в институте, и нам с ним было очень интересно. По возможности мы каждые выходные ходили куда-то в поход, посещали интересные исторические места, церкви, крепости. С ним было очень интересно. Это человек, который в свое время взвалил на себя огромную ответственность, возглавил «Адамон Ныхас». Я помню, что он не собирался возглавлять эту организацию, но его уговорили, он взял на себя эту ответственность. На тот момент не было другого такого человека, который бы смог возглавить организацию и четко сформулировать чаяния нашего народа, которые были в то непростое время. Я думаю, если бы не было той организации на тот момент, которая объединила людей вокруг себя, возможно, история Южной Осетии пошла бы немного по-другому. Воевать – это одно, а вопросы идеологии, за которые отвечала тогда эта организация, – это совсем другое. В идеологии все должно быть четко, чтобы люди, которые берутся за оружие, понимали, за что воюют.

Лана: Алан Чочиев – это очень интересный и очень яркий луч в истории Осетии, в ее политической и научной истории. Я бы выделила эти два вектора вместе. Для меня, например, научный вектор является более важным и интересным. Алана Чочиева я знаю с детских лет. Он работал в университете, и он с моей матерью были коллегами. Он ассоциировался с каким-то мягким, обволакивающим облаком, было такое внутреннее ощущение. Это мои детские впечатления. А сегодня мы должны понять все, что он открыл для нашей науки, для наших ученых.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях