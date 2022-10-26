Президент Южной Осетии Алан Гаглоев распорядился создать комиссию для организации похорон Алана Чочиева – лидера национального движения «Адамон Ныхас» и одного из идеологов независимости республики. Его дочь Анна распространила через соцсети сообщение о решении семьи не хоронить Чочиева в пантеоне для заслуженных граждан в Цхинвале. Он будет погребен без излишней помпезности на городском кладбище Згудер.

Похороны Алана Чочиева пройдут в пятницу, 28 октября. Его дочь Анна написала об этом на своей странице в Facebook:

«Меня спрашивают, будет ли отец погребен в пантеоне? Я отвечаю – не будет. Он был лидером из народа, и будет верным решением похоронить его на кладбище Згудер так же скромно, как он жил, – без излишней помпезности. Тем более что сам факт разделения усопших на более именитых и менее заслуженных несвойственен осетинам. Это веяния нового времени. Многие уважаемые и действительно заслуженные люди также упокоились на кладбище Згудер».

Всякий раз, когда встает вопрос о погребении заслуженного в республике человека, возникает и другой: зачем южным осетинам вдруг понадобился пантеон? В 2017 году он был создан по распоряжению Анатолия Бибилова на западной окраине Цхинвала в дубовой роще.

Первым, кто нашел последнее пристанище на престижном кладбище, стал народный писатель Осетии Нафи Джусойты. Тогда же в республике говорили, что народный писатель не желал никаких почестей, он просил похоронить его в родном селе рядом с матерью, но якобы тогдашние власти настояли на пантеоне. Эта история оставила осадок в сердцах его почитателей. С тех пор в югоосетинском обществе появились разногласия – нужна южным осетинам эта новая традиция или нет. Политолог Вячеслав Гобозов считает, что не нужна:

«Пантеоны или обособленные захоронения не являются для нас естественными, поэтому вполне понятно, что семья Алана Чочиева решила похоронить своего отца так, как это принято в Осетии – на кладбище, рядом со своими родными.

– Почему об этом говорят? Это важно?

– Это очень важно. Ни к чему хорошему не приводит внедрение традиций, которые ничего общего не имеют с национальным менталитетом. Как показывает опыт, это порождает в обществе обиды, скандалы и прочие негативные моменты, которые не должны сопровождать такого рода мероприятия.

– Достоин покойный погребения в пантеоне или не достоин? Чем он хуже тех, кто там упокоен…

– Да и сама идея хоронить человека в зависимости от его заслуг в отдельном месте мне представляется не очень созидательной, неправильной. Безусловно, надо отдавать дань уважения людям, которые многое сделали для своего народа, для Осетии. К сожалению, зачастую мы слишком поздно оцениваем их, не всегда признаем их заслуги даже спустя много времени. Другое дело, что формы признания должны быть другими, более естественными для Осетии и осетин».

Блогер Алан Парастаев считает одинаково неудачными и идею с пантеоном, и отведенное под него место – на противоположной от кладбища окраине города, в безлюдном месте. На Пасху, когда люди приходят на могилы своих близких, они могли бы заодно посещать и место погребения уважаемых в республике людей. Это важно в местной традиции. Но на другой конец города поедут только самые близкие покоящихся в пантеоне. Вышло так, что их могилы как будто изолировали от общества – результат совершенно противоположный изначальному замыслу.

Если и создавать пантеон, считает блогер, то лучше бы разместить его рядом с городским кладбищем. Алан Парастаев предложил такой способ увековечивания памяти засуженных людей, не противоречащий местной традиции:

«В городе можно было организовать аллею, вдоль которой бы стояли не надгробия, а просто бюсты наших заслуженных людей. Это же нормально? У нас от советских времен осталась аллея героев Советского Союза, на которой установлены бюсты и Кочиеву, и Плиеву. Чем плохо сделать отельную аллею для заслуженных деятелей республики?»

По наблюдениям руководителя медиацентра «ИР» Ирины Гаглоевой, в югоосетинским обществе нет однозначного отношения к пантеону:

«Видимо, нужно время для того, чтобы принять это новое, а может быть, и не принять. Пока не совсем ясно, как сложится. Но и явных противников этому нововведению я не вижу, нет таких, чтобы сказали «ни в коем случае!» Видимо, пока эта история не совсем укладывается в местном сознании, и требуется больше времени… Я полагаю, эта традиция все же приживется, но нужно какое-то время.

– Много там уже похоронено?

– Человек десять. Все, пантеон у нас уже есть, и там покоятся уважаемые нами люди, светлая им память. И место это люди уже уважают. В моем понимании это так».

Эта история больше чем про пантеон. Она часть большого спора о том, насколько уместны новые веяния, которых становится тем больше, чем больше благополучных и амбициозных людей появляются в Южной Осетии или на том же Северном Кавказе. Они хотят более сложных и красивых ритуалов, особых знаков отличия. С ними не соглашаются приверженцы простых и мудрых традиций, которые, как считают они, не стоит трогать, если они не мешают развитию общества. Они усматривают в этих новациях попытку разделить общество на сословия и воспринимают их как угрозу хрупкому общественному согласию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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