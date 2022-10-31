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В Абхазии в ДТП погибли два человека
На трассе Псоу–Ингури накануне произошла авария со смертельным исходом. По информации МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, автомобиль Nissan врезался в дерево на обочине.
Сигнал о ДТП поступил в МЧС в 20 часов 18 минут. На место происшествия выехали сотрудники спасательного и пожарного отделений, а также автомобиль скорой медицинской помощи.
К моменту приезда спасателей автомобиль был полностью объят пламенем. В результате аварии погибли два человека. Их тела доставили в морг сухумской республиканской больницы.
Ранее абхазское МВД опубликовало статистику, согласно которой в 2020 году в Абхазии было зафиксировано 282 ДТП, в 2021-м – 246, а за девять месяцев текущего года – 243. При этом в результате ДТП в 2020-м погибли 57 человек, в 2021-м – 42, в январе-сентябре 2022-го – 46.
Будучи кандидатом в президенты, Аслан Бжания обещал, что если за три года ситуация с ДТП не улучшится и смертность не уменьшится в два раза, то он добровольно подаст в отставку.
Другие новости дня
Рост ВВП Грузии в январе-сентябре составил 10.2%
Экономический рост Грузии в сентябре 2022-го, по сравнению с сентябрем прошлого года, составил 8,8%. Таковы предварительные данные Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).
По информации ведомства, в сентябре значительный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: транспорт и складирование, информация и коммуникация, строительство, гостиницы и рестораны, перерабатывающая и горнодобывающая промышленность. При этом в деятельности, связанной с недвижимостью, наблюдался спад.
По информации Грузстата, средний темп роста ВВП Грузии в январе-сентябре текущего года составляет 10.2%.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня вновь заявил, что у страны – «беспрецедентный экономический рост».
«Хочу напомнить, что на фоне текущих геополитических вызовов и напряженности мы сохраняем высокие темпы экономического роста в стране. За 9 месяцев экономический рост в Грузии составляет 10,2%. Это беспрецедентно в масштабах всей Европы. И по итогам года мы ожидаем двузначный экономический рост», – заявил Гарибашвили на заседании правительства.
Отметим, что двузначный экономический рост ожидается в текущем году и в Армении. Об этом заявил председатель Центрального банка страны Мартин Галстян. Он, в частности, рассказал, что рост человеческого капитала в ИТ-сфере составил 25%. «Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», – рассказал он.
Сбежавшие в Грузию сестры из Дагестана опасаются преследования родственников
Дагестанские сестры, бежавшие в Грузию из-за домашнего насилия, чувствуют себя в относительной безопасности. Однако, как сообщает кризисный центр SOS, оказывающий помощь девушкам, опасность все же существует, так как родные и близкие в Дагестане говорят, что найдут и вернут их.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», четверо девушек, проживавшие в селе Хаджалмахи в Дагестане, записали видеообращение, в котором выражают благодарность за помощь.
В Грузии находятся 20-летняя Хадижат Хизриева, ее 18-летняя родная сестра Патимат Хизриева, а также их двоюродная и троюродная сестры Аминат Газимагомедова (24 года) и Патимат Магомедова (19 лет).
По словам правозащитников, родственники регулярно прибегали к насилию в отношении сестер, в детстве они делали женское обрезание, а родители требовали, чтобы одна из них вышла замуж за двоюродного брата.
«Мы хотели бы поблагодарить всех, юристов, правозащитников, СМИ, которые обнародовали информацию о нас. В результате обнародования этой новости мы сейчас в Грузии, у нас все хорошо, в относительной безопасности, хотя, конечно же, опасность существует. Нас до сих пор ищут наши родственники, они обещали, что найдут нас и в Грузии, но я надеюсь, что все будет хорошо», – сказала Аминат Газимагомедова.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киеве и Харькове – взрывы
По всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий, объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и других украинских городах.
Корреспондент Би-би-си передаёт, что в Киеве было слышно "много взрывов". По его словам, после взрывов отключилось электричество, пропала связь. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в "результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения".
Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме о двух взрывах в городе. По его данным, обстрелам подвергся объект критической инфраструктуры. Харьковский метрополитен остановил работу.
Обстрел, по предварительной информации, российские войска вели из комплекса С-300. По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, ракеты запустили из Белгорода.
Сообщают о взрывах в Запорожской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В городе Запорожье начались отключения электричества из-за утреннего обстрела. По информации местных властей, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры.
Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область из ракетных систем залпового огня и артиллерии, а также атаковали регион с помощью дронов-камикадзе, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В городе Марганец в результате обстрела из "Градов" погибла женщина. Повреждено около 30 многоэтажных и частных домов, линии электропередач, сообщил Резниченко. В Каменском районе дроны-камикадзе повредили объект энергетической инфраструктуры.
Минобороны России пока не комментирует ракетные удары по украинской территории, до этого на протяжении недель Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуре Украины.
Ракетные удары по украинской инфраструктуре российские военные наносят с 10 октября. В Москве заявили об ответных шагах на взрыв на Крымском мосту, который, как утверждает президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны России назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесённый украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.
В Степанакерте прошел многотысячный митинг. Карабахский парламент обратился к РФ
Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики накануне обратился к России с просьбой «продолжить выполнение обязательств по обеспечению безопасности» народа Карабаха.
В заявлении, единогласно принятом на внеочередном заседании, карабахский парламент также предложил Москве ввести для этой цели «дополнительные политические и военные механизмы». В заявлении не уточняется, о каких именно механизмах идет речь.
Заявляя, что Нагорный Карабах никогда не был и никогда не будет в составе независимого Азербайджана, карабахские парламентарии также подчеркнули, что ни одно правительство в Армении не имеет права отказываться от миссии обеспечения безопасности народа Карабаха или рассматривать какой-либо документ, в котором существование суверенного Карабаха будет поставлено под сомнение.
«Республика Арцах [Нагорный Карабах – ред.] выступает за прочный мир и, следовательно, шаги к подписанию мирного договора, но власти Республики Армения должны подходить к признанию территориальной целостности Азербайджанской Республики с оговорками, учитывая тот факт, что азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован», – говорится в тексте заявления.
«Любой документ и предложение, ставящие под сомнение суверенитет Арцаха, право на самоопределение и факт его реализации, неприемлемы, поскольку не отражают исторические и правовые реалии», – заявили члены законодательного органа Нагорного Карабаха.
Параллельно с внеочередным заседанием парламента Карабаха на площади Возрождения в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) прошел многолюдный митинг с участием действующего и бывших президентов Карабаха.
Ранее в беседе с Радио Азатутюн глава правящей фракции «Свободная Родина – Объединенный гражданский блок» в карабахском парламенте Артур Арутюнян заявил, что предложения, представленные Россией по армяно-азербайджанскому мирному договору, приемлемы для Карабаха.
Отметим, что мероприятия в Нагорном Карабахе прошли накануне трехстороннего саммита лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, запланированного на понедельник, 31 октября.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать в Сочи документ, позволяющий продлить мандат российских миротворцев «на 10, 15 или 20 лет».
FT отследила партию украинского зерна, проданного Москвой под видом российского
Москва продала партию зерна из занятой российскими войсками Запорожской области под видом российского. Отследить груз удалось журналистам Financial Times. На примере одной поставки издание показывает, как зерно с Украины попадает на мировой рынок.
Партия из 2675 тонн зерна была сформирована Государственной зерновой компанией в оккупированном Мелитополе в августе. Компания была основана летом российскими властями региона, по официальной версии — для развития местного сельского хозяйства. Украинские бизнесмены обвиняют её в захвате принадлежавшего им зерна и скупке урожая по низким ценам под угрозой конфискации.
13 августа оккупационные власти Запорожья разрешили экспорт партии зерна через порт Бердянска. Через два дня зерно было погружено на сухогруз "Павел", ходящий под сирийским флагом. Оно выключило свой транспондер автоматической судоходной идентификационной системы AIS перед проходом через Керченский пролив в сторону Украины и включило его назад там же на пути назад. Это позволяет сделать вид, что сухогруз грузился в расположенном в проливе российском порту Кавказ, а не в Украине, пишет FT.
Для груза были подготовлены документы, подтверждающие эту версию. По ним происхождение пшеницы менялось с Запорожской области Украины на российский город Тольятти. Новый комплект документов был выдан в соответствии со всеми процедурами, убедилось FT. C этими документами груз прибыл в турецкий Самсун, оттуда в Синоп, после чего снова отключило транспондер. И включило его вновь через несколько недель, когда уже было разгружено и находилось на востоке Чёрного моря.
Как предполагают журналисты, груз был продан в турецком порту Хопа на границе с Грузией. Фотографию сухогруза "Павел" у местного элеватора разместил в фейсбуке один из портовых чиновников.
Суда с сирийским флагом часто заходят в находящиеся под российским контролем порты Украины, рассказывает FT. Формальный владелец груза заявил журналистам, что зерно было загружено в России, и прибыло в порт по железной дороге. Сухогруз "Павел" уже обвинялся украинскими СМИ в перевозке украинского зерна. Турция продолжает его принимать, как и другие суда, заподозренные в незаконной торговле.
- В начале октября агентство Associated Press отследило более 50 рейсов с зерном из занятых Россией районов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран, которые совершали около 30 судов. По оценке журналистов, Москва после начала войны продала украинского зерна на сумму не менее 530 миллионов долларов.
- Украина и Россия входят в пятёрку крупнейших экспортеров зерна в мире. В 2021 году Украина экспортировала зерновые на 12,4 миллиарда долларов. Война практически остановила морской вывоз продукции, в июле Москва согласилась разрешить вывоз продовольствия из украинских портов. 29 октября власти заявили об отказе выполнять условия сделки.
На выборах президента Бразилии победил бывший президент Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре на выборах главы государства действующего президента Жаира Болсонару. Результаты приводятся на сайте Высшего избирательного суда.
На момент публикации новости было подсчитано 99 процентов голосов. Лула да Силва набрал 50,8 процента. Болсонару – 49,2 процента. В абсолютных числах разница составила почти два миллиона голосов при явке около 80 процентов.
До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва быстро сократил отставание за счёт голосов, поданных за него в северо-восточных штатах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.
77-летний Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, он руководил Бразилией с 2003 по 2011 год, дважды победив на выборах президента после трёх неудачных попыток в 1989, 1994 и 1998 годах. В 2018 году он был осуждён за коррупцию, что не позволило ему баллотироваться на третий срок. В марте прошлого года приговор был отменён.
Бразилия – крупнейшая экономика Южной Америки, она, вместе с Россией, Китаем, Индией и ЮАР, состоит в международной экономической организации БРИКС, созданной при президентстве да Силвы. В мае в интервью журналу Time политик заявил, что не считает президента России Владимира Путина единственным виновным в войне в Украине. По его мнению, ответственность за конфликт несут также США, Евросоюз и Киев.
"США и Евросоюз должны были сказать: Украина не присоединится к НАТО, это решило бы проблему, – заявил Лула да Силва. – Иногда я смотрю, как президент Украины [Владимир Зеленский] выступает по телевидению, заслуживает аплодисменты, встречает стоячие овации [европейских] парламентариев. Этот парень ответственен за войну так же, как и Путин", — сказал он.
ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с украинским зерном
Организация Объединённых Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение 31 октября 16 судов по Чёрному морю в рамках соглашения по экспорту украинского зерна. Суда находятся в турецких территориальных водах. Об этом сообщает Reuters. Договоренности достигнуты без участия России, спустя сутки после того, как Москва вышла из так называемой зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.
В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, где работают российские, украинские, турецкие представители, а также сотрудники ООН, говорится, что Турция, Украина и ООН также договорились о проведении с понедельника 31 октября инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.
В то же время российский источник в СКЦ сообщил РИА "Новости", что принятые Киевом, Анкарой и ООН без участия Москвы решения о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывают.
- "Зерновая сделка" была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- По данным ООН, с 1 августа до 28 октября из украинских портов было отгружено более 9 миллионов тонн зерна и других продуктов питания.
- 29 октября Россия на неопределенный срок приостановила свое участие в "зерновой сделке" после атаки беспилотников на военные корабли в аннексированном Севастополе, о которой Украина официально не сообщила. По версии Минобороны России, атаке подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".
- МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повода для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
- США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН и Турции выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.
Иранские власти провели секретные похороны умершего журналиста Радио Свобода
Иранские власти в обстановке секретности захоронили тело умершего журналиста Радио Свобода Резы Хагигатнеджада. Об этом Корпус стражей исламской революции сообщил его семье. Ранее тело журналиста было похищено в аэропорту Шираза на юге страны.
Корпус стражей - военизированное формирование, обладающее значительной политической властью в Иране. Соединенные Штаты внесли его в список террористических организаций. Представители КСИР передали отцу Хагигатнеджада фотографию, на которой, как утверждается, запечатлена могила журналиста - ее место не раскрывается.
Политический аналитик Реза Хагигатнеджад работал в Иранской службе Радио Свобода с 2019 года. Он не мог вернуться на родину из-за своей работы. 17 октября он скончался в возрасте 45 лет от рака в берлинской клинике «Шарите». Его тело было доставлено в Иран для похорон, но родственники не смогли его получить.
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал действия иранских властей «позорными и отвратительными». Вернуть тело родным 28 октября призвал иранские власти официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что похищение тела свидетельствует, насколько власти Ирана «боятся журналистов даже после их смерти».
- В Иране полтора месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в ее убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.
Авиакомпания Fly Arna будет летать из Еревана в Тбилиси три раза в неделю
Авиакомпания Fly Arna с сегодняшнего дня начала осуществление полетов по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первым рейсом из Еревана прилетели 167 человек, из Тбилиси вылетели 110 пассажиров.
Fly Arna, базирующаяся в международном аэропорту Звартноц (EVN) в Ереване, является совместным предприятием Фонда национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group.
Авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Тбилиси-Ереван три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Названо имя грузинского бойца, погибшего в Украине
Названо имя грузинского бойца, погибшего в Украине. Гурген (Гуга) Гагнидзе погиб под Бахмутом, во время контактного боя.
Группа попала в засаду вагнеровцев, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Prime Time.
40-летний Гуга Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Он стал 23-м грузином, погибшим с февраля во время боев на стороне Украины.
Информацию о гибели его гибели распространили грузинские бойцы в соцсетях.
Больше 100 человек погибли при обрушении моста в Индии
Более 100 человек погибли при обрушении пешеходного моста в городе Морви на западе Индии. Висячий мост через реку Мачху был построен в конце XIX века, на прошлой неделе он был открыт после ремонта. На момент катастрофы на нём находилось, по разным данным, от 150 до 400 человек.
Катастрофа произошла вечером воскресенья, 30 октября. Мост был популярным туристическим аттракционом. На месте работают спасатели, военнослужащие индийской армии, авиации и флота. Пять подразделений спасателей и военных отправлены на место событий авиацией из соседнего города Вадорара, передаёт газета Hindustan Times.
По предварительным данным, мост не выдержал веса находившихся на нём людей. Большинство из погибших — дети, женщины и пожилые люди, передаёт информационное агентство ANI со ссылкой на находящегося на месте событий регионального министра. Число жертв может вырасти — спасатели полагают, что утонуть могли ещё десятки человек.
В Ингушетии убит боровшийся с распространением наркотиков активист
В Нальчике в результате покушения погиб активист Магомед Марзаганов. Об этом сообщает издание «Фортанга» и написал на своей странице в фейсбуке правозащитник Магомед Муцольгов.
Марзаганов был одним из участников организации «Антилирика», которая борется с незаконным оборотом психотропных препаратов, — передает Кавказ.Реалии. В ночь на 17 октября в него несколько раз выстрелили у его дома, он был госпитализирован с тяжелым ранением головы в больницу в Назрани.
Напавших объявили в розыск. 26 октября газета «Ингушетия» со ссылкой на собственный источник сообщила, что подозреваемых задержали. Утверждается, что это два жителя республики 27 и 25 лет. Однако им не предъявлены обвинения в нападении на Марзаганова, сейчас им вменяется только незаконное хранение взрывных устройств.
Грузия выражает соболезнования в связи с трагедией в Сеуле
Представители властей Грузия выразили соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, где во время празднования Хеллоуина погибли более 150 человек, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мои мысли обращены к народу Южной Кореи в связи с трагедией, развернувшейся в Сеуле. Грузия солидарна с корейским народом и семьями жертв», – написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
Грузия поддерживает Южную Корею «в это трудное время», - написал в Twitter глава МИД Илья Дарчиашвили.
Соболезнования и солидарность выразил также спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В Южной Корее объявлен национальный траур. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября в сеульском районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения и ночные клубы. На празднование Хеллоуина в Итхэвоне собрались десятки тысяч людей. Давка произошла в переулке шириной около четырех метров у отеля Hamilton, рядом с клубом Downhill. Толпа хлынула в переулок и люди, находившиеся впереди, стали падать. На них продолжали наваливаться те, кто двигались сзади.
Две трети погибших - женщины. Большинству погибших было около 20 лет. Около четырех тысяч объявлены пропавшими без вести. Большое число пострадавших еще находятся в критическом состоянии. По подсчетам местных СМИ, количество людей в толпе могло достигать 100 тысяч человек.
Пригожин просит генпрокурора заблокировать Youtube
Бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший свою роль в создании и финансировании активно участвующей в войне в Украине «ЧВК Вагнера», отправил генпрокурору России Игорю Краснову заявление с просьбой заблокировать в стране доступ к видеохостингу Youtube и объявить его владельца, корпорацию Google, нежелательной организацией.
Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину корпорации «Конкорд». Она опубликовала скан письма прокурору.
Как пишет Пригожин, YouTube «наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил». По его мнению, сервис является орудием «информационной войны», которую якобы ведут с Россией США, и проводит «последовательную политику цензуры для русских каналов». Как утверждает Пригожин, на Youtube публикуются «русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы». Google предлагается признать нежелательным, поскольку он, как утверждается, «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».
Евгений Пригожин, ранее получивший известность под прозвищем Повар Путина (его компания обеспечивала питание на приемах в Кремле), а впоследствии в связи с деятельностью так называемой фабрики троллей и «ЧВК Вагнера», после начала российского вторжения в Украину все чаще выступает по общественно-политическим вопросам. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он, в частности, критиковал командующего российской группировкой «Центр» в Украине генерала Александра Лапина (накануне со ссылкой на источники сообщалось о том, что он снят с должности).
После начала российского вторжения в Украину в России был заблокирован доступ к ряду соцсетей, в том числе твиттеру, фейсбуку и инстаграму. Владелец двух последних из названных соцсетей, корпорация Meta, была внесена в перечень «террористов и экстремистов» - власти обосновали это тем, что модераторам Meta разрешено не удалять призывы к вооруженной борьбе против российского вторжения и убийствам российских солдат, если речь идет об общем контексте, а не конкретных лицах.
Youtube после начала войны заблокировал ряд российских каналов. Недавно - во исполнение санкций США - был заблокирован аккаунт Совета Федерации. При этом представители российских властей сдержанно говорят о возможности блокировки популярного сервиса. Уже после блокировки аккаунта Совета Федерации в министерстве цифрового развития РФ заявили, что в России нет планов заблокировать доступ к YouTube.
Накануне Пригожин сообщил о создании в Петербурге бизнес-пространства «ЧВК Вагнер Центр». По его словам, это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», – сообщила пресс-служба компании «Конкорд» со ссылкой на Пригожина.
В городах мира прошла акция «Возвращение имен». В Москве ее запретили
Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Официально он был установлен в 1991 году в память о миллионах жертв государственного террора в советские, прежде всего сталинские, времена.
В нескольких городах России сегодня проходит традиционная акция «Возвращение имен» - ее участники читают имена людей, погибших в годы репрессий. Так, как сообщает Сибирь.Реалии, акция прошла в центре Томска - впервые за два года, в 2020 и в 2021 году она не проводилась из-за ковидных ограничений. Почтить память репрессированных пришли более 200 жителей. Политик Лев Шлосберг сообщил о проведении «Возвращения имен» во Пскове. Акции прошли также, в частности, в Кирове и Ульяновске.
В Москве власти запретили читать имена погибших у Соловецкого камня на Лубянской площади, сославшись на по-прежнему действующие ограничения на массовые мероприятия. Их ввели в 2020 году и не отменили, несмотря на отмену всех прочих антикоронавирусных мер. «Мемориал» провел акцию в онлайн-формате.
В Казани власти запретили акцию за день до ее проведения, ранее она была согласована. В Перми отменили выставку о репрессиях, которая должна была пройти в библиотеке. В Самаре, как сообщает Idel.Реалии, полицейские задержали активиста Андрея Жвакина, который проводил одиночный пикет, посвященный дню памяти жертв политических репрессий - несмотря на то, что акция была согласована. Полиция посчитала, что баннеры, вывешенные активистом, не соответствуют теме заявленного мероприятия. На баннерах были размещены, например, такие надписи: «Путинские репрессии - продолжение сталинских», «ВЧК - ОГПУ - НКВД - КГБ - ФСБ. 1917-2022. Террор. Убийства. Пытки. Репрессии».
Накануне акция «Возвращение имен» прошла в ряде городов за рубежом, в некоторых - впервые. В акциях приняли участие как местные жители, так и люди, уехавшие из России в последние месяцы, после российского вторжения в Украину. Участие принимали и беженцы из Украины. Звучали и антивоенные лозунги, а также имена нынешних политзаключенных.
«Возвращение имен» прошло в частности в Берлине, Стамбуле, Тбилиси, Алматы, Париже, Дюссельдорфе, Вильнюсе.
Одна из наиболее массовых акций прошла в Риге, где она состоялась впервые. Организаторами выступили движение «Русский голос против войны» и общество «Международный Мемориал». В ходе акции любой желающий мог выйти к микрофону и зачитать имена репрессированных, память которых он хочет почтить. Как пишет «Новая газета.Европа», организатор движения «Русский голос против войны» Мартина Левушкана отметил во вступительном слове, что «власти России делают все возможное, чтобы уничтожить историческую память» и «сделать так, чтобы жертвы этих страшных преступлений превратились из живых людей просто в цифры статистики... Сейчас эта политика повторяется в Украине».
В Белграде акция прошла у здания российского посольства в Сербии. По сообщениям очевидцев, в момент чтения имен репрессированных в посольстве громко включили песню «День Победы».
Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 151
Число погибших во время Хэллоуинской давки в Сеуле возросло до 151, среди них 19 иностранных граждан. В связи с трагедией в Южной Корее объявлен траур, пишет SOVA.
Трагедия произошла в популярном районе Итхэвон, где расположено много ночных клубов, ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование.
По словам врачей, у многих во время давки остановилось сердце из-за нехватки воздуха и паники. Полиция сообщает, что на празднование Хэллоуина в этом районе собрались 100 000 человек.
При взрывах в столице Сомали погибли как минимум 100 человек
В столице Сомали, городе Могадишо, в субботу произошли два мощных взрыва. Местные власти сообщают, что погибло не менее 100 человек, более 300 получили ранения. В теракте подозревают исламскую религиозную группировку «Аль-Шабааб».
Оба взрыва произошли в одном и том же месте: на оживленном перекрестке в центре столицы, рядом со зданием Министерства образования. Сначала взорвалась одна начиненная взрывчаткой машина, чуть позже, когда на место происшествия уже приехали полиция и бригады скорой помощи - вторая.
На этом же перекрестке пять лет назад, 14 октября 2017 года, произошел другой крупный теракт: тогда от взрывов погибли около 500 человек, 300 были ранены.
Президент Сомали Хассан Шейх Махаммуд назвал произошедшее «жестокой и трусливой террористической атакой». Он обвинил в организации атаки группировку «Аль-Шабааб». Сам «Аль-Шабааб» обычно не берет на себя ответственности за теракты.
- «Аль-Шабааб» - радикальная джихадистская группа, связанная с «Аль-Каедой» и «Боко Харам». Ее боевики контролируют часть сельских регионов Сомали. На ее счету многочисленные террористические акты - например, взрывы в отелях в Могадишо и других сомалийских городах ранее в этом году, многочисленные внесудебные казни мирного населения, атаки на военные базы.
Байден: Решение России выйти из зерновой сделки возмутительно
Соединенные Штаты и Евросоюз подвергли критике решение России приостановить участие в так называемой «зерновой сделке» – соглашении о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты.
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы, о котором накануне сообщили Минобороны и МИД России, «совершенно возмутительным». По словам Байдена, отказ от «зерновой сделки» приведет к увеличению числа голодающих в мире. Байден напомнил, что соглашение заключалось при посредничестве ООН.
«Нет никаких причин, чтобы Россия так поступала. Они всегда ищут какой-то предлог для того, чтобы сделать что-то возмутительное, обвиняя Запад в том, что он их заставил», – сказал Байден. Российские власти обосновали приостановку участия в «зерновой сделке» атакой беспилотников на военные корабли в Севастополе утром 29 октября. По версии Минобороны, атаке подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты.
В Британии эти утверждения отвергли, а представители Украины заявили, что Россия лишь искала повода для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства. По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже с сентября Россия всячески тормозила вывоз зерна из украинских портов. Зеленский призвал исключить Россию из группы 20 крупнейших экономик мира (G20), поскольку она, по его словам, угрожает голодом странам Азии и Африки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России «прекратить голодные игры» и вернуться к выполнению своих обязательств. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о «шантаже» со стороны России. «Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо», – написал Ермак в своем телеграм-канале.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил решение Москвы, отметив, что оно будет означать, что людям по всему миру придется больше платить за продовольствие, а в некоторых странах это будет означать голод. По словам Блинкена, Россия пытается превратить продовольствие в оружие. С призывом к Москве вернуться к соглашению выступил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения в адрес России несправедливы, поскольку она приостановила участие в сделке из-за «безрассудных действий украинских властей».
В воскресенье, 30 октября, как сообщается, Россия не согласовала прохождение судов по так называемому зерновому коридору.
- «Зерновая сделка» была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- По подсчетам Reuters, за почти 3 месяца из портов Украины было вывезено около 9 миллионов тонн зерновых и других продуктов.
- Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что зерно отправляется главным образом не в беднейшие страны мира, а в Турцию и страны ЕС, что, по его мнению, нарушает условия сделки.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
- В результате атаки на рейд Севастополя, о которой Украина официально не сообщила, по данным Минобороны России, незначительные повреждения получил минный тральщик. По данным расследователей из группы GeoConfirmed, которые ссылаются на опубликованное видео, которое, предположительно, сняли атаковавшие российские корабли морские беспилотники, повреждения могли получить как минимум три российских корабля, в том числе фрегат «Адмирал Макаров». Ряд украинских комментаторов ранее также писали об этом, предположение об атаке на фрегат содержится и в сводке американского Института изучения войны; других подтверждений и оценок ущерба, нанесенного Черноморскому флоту, на данный момент нет.
В список недружественных РФ внесены 11 британских заморских территорий
Правительство России расширило перечень так называемых недружественных иностранных государств и территорий. В него включены 11 британских заморских территорий, среди которых есть известные офшорные юрисдикции.
В перечень вошли Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Речь идет главным образом о небольших островах, некоторые из них не имеют постоянного населения, или же число их жителей составляет сотни или десятки. В списке, однако, есть и территории, часто используемые, в том числе и россиянами, для регистрации офшорных компаний, прежде всего это Бермуды и острова Кайман.
На Бермудах, помимо прочего, зарегистрированы сотни самолетов, официально приобретенных российскими авиакомпаниями в лизинг. После российского вторжения в Украину власти Бермуд официально отозвали у этих самолетов сертификаты летной годности, однако президент Владимир Путин разрешил их эксплуатировать в России вопреки запрету. Из-за опасности ареста эти лайнеры не могут летать в большинство стран мира.
Ранее в списке недружественных уже оказались британские коронные владения Джерси, Гернси и Мэн и заморские территории Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, также популярные офшорные юрисдикции. Всего недружественными после вторжения в Украину российские власти признали более 40 стран (с британскими владениями их более 60): это государства и территории, которые ввели против России санкции, в том числе все страны ЕС, США и Великобритания.
Неизвестный мужчина преследовал детей у метро Варкетили в Тбилиси
МВД Грузии ведет розыск мужчины, который в минувшую субботу преследовал детей на станции метро Варкетили в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Два брата возвращались около девяти вечера с урока танцев. Мужчина привязался к ним, пытаясь увести младшего, дети вырвались, но незнакомец следовал за ними до автобусной остановки.
На ситуацию обратила внимание женщина, которая помогла детям избавиться от преследователя, подняв шум, а потом пассажиры автобуса проводили мальчиков до квартиры. Дома в этот момент была няня с еще двумя детьми, родители были на работе. При этом отец мальчиков оказался полицейским.
Народный защитник Грузии накануне сообщила, что за последнее время было пять сообщений о том, что неизвестный мужчина караулит детей и пытается уговорить их пойти с ним. Омбудсмен призвала родителей немедленно обращаться в полицию.
Мать мальчиков опубликовала пост в Facebook c благодарностью ко всем, кто помог ее детям в сложной ситуации и заявила, что не остановится, пока мужчина, угрожавший детям, не будет найден и задержан.
Четырем сестрам из Дагестана удалось въехать на территорию Грузии
На российско-грузинской границе на КПП «Верхний Ларс» в субботу пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие со стороны их родственников. С помощью правозащитников им в итоге удалось покинуть страну и добраться до безопасного места.
Сотрудники пограничного пункта с российской стороны забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем позвонили в полицию, сообщил проект «Кризисная группа CK SOS», который помогает людям, оказавшимся в опасности на Северном Кавказе.
«В ответ на вопросы о причинах длительного ожидания сотрудники КПП поинтересовались у девушек, дали ли им разрешение на передвижение родители (несмотря на то, что все сестры достигли совершеннолетия), и рассказали, что за ними едут родственники», - говорилось в сообщении.
«Девушки регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, которые требовали от них религиозного послушания и наказывали за каждую мелкую провинность», - утверждает «CK SOS». В детстве сестры подверглись женскому обрезанию.
Правозащитница из группы «Марем» Светлана Анохина рассказала «Кавказскому узлу», что у сестер оказались влиятельные родственники. «Девочки не были в розыске, но у родственников большие связи. Хаджалмахи, откуда родом девушки, - очень богатое село. Они ушли из дома три месяца назад. Девушки все родственницы - две родные сестры, двоюродная и троюродная. Три месяца они находились в кризисных квартирах. Родственники пытались их найти, в том числе засылали и ко мне людей. Сначала о них пыталась разузнать женщина, потом друг отца звонил и говорил, что дома их любят настолько, что без сопровождения не выпускают», - рассказала Анохина.
Сестры жаловались, что дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж, пишет «Кавказский узел». Родственники девушек это отрицают.
По данным правозащитников, пограничники сначала объясняли проблемы с выездом, возникшие на КПП «Верхний Ларс», наличием задолженности. На погранпереход приехала адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с «Кризисной группой СК SOS», со справками об отсутствии задолженностей, после чего один из пограничников якобы признался, что дожидается сигнала от руководства. Погранслужба не комментировала ни это утверждение, ни инцидент в целом.
Затем на КПП приехали родственники - мать Хадижат и Патимат Хизриевых, а также их двоюродный брат. Однако адвокат Маннапова смогла убедить полицию не допускать их к девушкам, которых посадили в «фильтрационное помещение» погранпункта. Их отец Гаджимурад Хизриев сказал Анохиной, что вернет своих дочерей, которым, по его мнению, «перевернули мозг». Он отрицает, что когда-либо бил своих дочерей («СК SOS» опубликовал фото со следами побоев). Хизриев пообещал, что с головы сестер «волоса не упадет», если они вернуться.
Однако сестры возвращаться отказались. После 10 вечера в телеграм-канале «Кризисной группы CK SOS» появилось сообщения о том, что вместе с адвокатом девушки все-таки смогли пройти границу России и находятся на «нейтральной территории». Через час стало известно, что сестрам удалось пройти границу с Грузией. Ближе к двум часам ночи кризисная группа заявила, что ее подзащитные уже находятся в «более безопасном месте».
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский боец. Информацию об этом в социальных сетях распространили добровольцы из Грузии, противостоящие российской агрессии на стороне ВСУ.
Другой информации пока нет. Как пишет SOVA, с 24 февраля на войне в Украине погибли 23 грузинских бойца.
В Иране журналисток, писавших о смерти Амини, обвинили в госизмене
Власти Ирана обвинили двух журналисток, первыми написавших о гибели 22-летней активистки Махсы Амини, в государственной измене и работе на спецслужбы США. По иранским законам им может грозить смертная казнь. Ранее официальный Тегеран неоднократно заявлял, что за охватившими страну после смерти Амини массовыми протестами стоят США и «сионисты».
Журналистки Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади были арестованы вскоре после гибели Амини и начала массовых протестов. Предположительно, они содержатся в тюрьме Эвин, известной тем, что туда сажают обвиняемых по политическим статьям.
Спецслужбы Ирана опубликовали совместное заявление, в котором называют журналисток агентами ЦРУ. В заявлении также говорится, что протесты, проходящие в стране уже больше месяца, организованы ЦРУ, Моссадом и другими западными разведками.
В целом после начала протестов в Иране были арестованы более 40 журналистов. Журналисты, оставшиеся на свободе, сообщили британской The Guardian о постоянной слежке за работниками прессы, прослушивании их телефонов и мониторинге спецслужбами переписки. Они заявляют, что из-за риска преследований больше не могут поддерживать связи с иностранными коллегами, да и вообще с любыми иностранцами, и не чувствуют себя в безопасности.
Журналисты опасаются, что обвинение Хамеди и Мохаммади в госизмене и шпионаже станет прецедентом для для массированной атаки на все иранские медиа с целью не допустить попадания в мировую прессу любой информации о происходящем в стране.
- В Иране более месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в ее убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.
Роскомнадзор заблокировал домен, принадлежащий Telegram
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал домен Telegram t.me, который используется для коротких ссылок на каналы и пользователей.
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