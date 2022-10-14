На этой неделе жители восточных районов Абхазии пытались справиться с последствиями непогоды. В результате ливневых дождей 9 и 10 октября разрушено несколько мостов, подтоплены дома жителей Очамчырского, Ткуарчальского и Галского районов. Из-за урагана упали деревья, повреждены линии электропередач, в Галском районе отмечены оползни, повреждены дороги и водопровод.

Тем временем, пока в администрациях городов и районов ищут средства на восстановление после стихии, на российско-абхазской границе задержан начальник 9-го отдела Государственной службы охраны Руслан Чепи-ипа. Высокопоставленный абхазский служащий пытался провезти через границу, как указывают телеграм-каналы, большую сумму денег. Обозначенные «более 100 миллионов рублей» сопоставимы с годовым содержанием, к примеру, абхазской энергетики, транспорта, промышленности и связи вместе взятых. Однако данное событие не привлекло внимание правоохранительных органов, прокуратуры, сотрудники которой вот уже два года ведут «точечную» борьбу с коррупцией. Промолчала и пресс-служба президента, словно начальник 9-го отдела не имеет отношения ни к президенту, ни ко всем остальным чиновникам. Руководство ГСО ограничилось скромной информацией об отстранении начальника 9-го отдела с должности на время проведения следствия. Никто не счел нужным конкретизировать сумму и уж тем более адресата, поэтому в обществе закрепилась коррупционная версия – деньги предназначались для взятки. Так как никто не опровергает эту версию, то оставлю ее в качестве рабочей.

Внимание правоохранителей на этой неделе было приковано к неадекватному поведению молодого человека, который верхом на лошади посетил ряд общественных мест и даже «заскакал» в автобус. МВД сообщило, что в отношении «джигита» Мурата Хварцкия возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье. Наездник задержан, животное передано в конный клуб. Об этом со всеми подробностями сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

А вот отстрел собак в городе Ткуарчале не вызвал у милиции ощущения жестокого обращения с животными. 12 октября зоозащитники сообщили, что в районном центре по решению администрации был произведен отстрел собак. Руководство города парировало: отстрел – вынужденная мера, и проводился он по просьбе общественности. Собаки собирались в стаи и представляли угрозу, а средства на стерилизацию и питомник не заложены в бюджет. По-видимому, такой довод вполне устраивает правоохранителей. Да и всем остальным вздохнулось – хорошо, что хотя бы средства на содержание больницы заложены в бюджет... Чтобы склонить чиновников к гуманному обращению с животными, зоозащитникам осталось только предложить муниципальным властям свою помощь по стерилизации собак. И администрация согласилась ее принять.

Под натиском общественности МВД на этой неделе наконец-то огласило официальную статистику по ДТП. Здесь надо пояснить, что, будучи кандидатом в президенты, Аслан Бжания обещал, что если за три года ситуация с ДТП не улучшится и смертность не уменьшится в два раза, то он добровольно подаст в отставку. До того, как Бжания стал президентом, он хорошо знал, как остановить беспредел на дорогах. Но проблема сама по себе почему-то не решилась, и статистика осталась на том же уровне. Не сочтите меня циничной, но, судя по всему, правительству, которое формирует бюджет на 2023 год, есть смысл заложить средства на проведение президентских выборов. Но это я риторически, потому как обещаниям Аслана Бжания верить – себя не уважать. Да и сам Аслан Бжания просто не обращает внимания на такие мелочи, как статистика и мнение людей.

На этой неделе президент был в ударе – демонстрировал общественности заботу о безопасности страны. Второй раз за десять дней официально встретился с послом России в Абхазии Шургалиным, чтобы обсудить «координацию деятельности спецслужб в военной сфере и международную повестку внешнеполитического взаимодействия двух стран». Напомню, что десять дней назад Бжания и Шургалин встречались, чтобы обсудить «вопросы двустороннего сотрудничества, инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между двумя государствами».

После Шургалина Бжания принял представителей бизнес-сообщества. Президент положительно отозвался об инициативе оказать поддержку вооруженным силам страны. Что нужно абхазской армии, которая, кстати, на этой неделе отметила свое 30-летие, «по совершенствованию мобилизационной и боевой готовности», огласил вице премьер Сергей Пустовалов. Чтобы не перечислять весь список нужд, воспроизведу коротко, своими словами – все. И в довесок – цитата президента: «Все, в принципе, у нас нормально, если вдруг случится так, что ситуация обострится, мы должны быть готовы к этому». Затем Бжания встретился с руководством Минобороны. Тут вообще и цитировать нечего.

Но тем временем, как президент был весь в заботах о безопасности страны, абхазские и российские энергетики начали готовиться к зиме – они приступили к замене проводов на печально известной воздушной линии «Ачгуара». Эта та самая линия, на ремонт которой парламент выделил деньги два года назад. За ремонтными работами наблюдала министр экономики Кристина Озган, и оказалась, что она знает, что пропускная способность линии после ремонтных работ возрастет до 300 мегаватт, и «если мы восстановим большую часть участка, то это позволит нам уйти от ограничений в пиковые нагрузки», то есть вероятность веерных отключений будет минимизирована. Вот уж святая простота: а почему же надо было людей мучить в прошлом и нынешнем году и игнорировать требования депутатов, настаивавших на восстановлении ВЛ?

На этой неделе внимание общественности усилиями оппозиции опять привлечено к незаконной выдаче гражданства. Напомню, что незаконная выдача паспортов гражданина Абхазии стала причиной отставки президента Александра Анкваб (сейчас он премьер-министр) в 2014 году. 12 октября «Абхазское народное движение» (АНД) обратилось в Генпрокуратуру со списком из 6 693 человек, получивших паспорта гражданина Республики Абхазия за два последних года, с предложением провести проверку на предмет законности выдачи гражданства. Одновременно депутат парламента, он же руководитель общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия, направил депутатский запрос в администрацию президента с требованием предоставить список новых граждан республики и обоснование их принятия в гражданство. Пока прокуратура разбирается с письмом АНД, а администрация президента – с требованием депутата парламента, глава АНД Адгур Ардзинба объяснил позицию своей организации в интервью «Эху Кавказа» и назвал двух получателей гражданства, которые и вызвали вопросы. Это житель Краснодарского края, друг абхазского президента, любитель дипломатических паспортов, который владеет крупной недвижимостью в Сочи и Адлере, Альберт Татулян, и российский чиновник Александр Мирелли, который представляет архангельскую администрацию в правительстве России и одновременно числится в помощниках президента Абхазии. Адгур Ардзинба указывает, что Татулян стал не только обладателем абхазского гражданства, но и дипломатического паспорта. Напомню, что в 2017 году в Чехии произошел инцидент, в котором фигурировал все тот же Татулян, только с армянским дипломатическим паспортом.

За Александра Мирелли вступиться оказалось некому, а вот за Татуляна, видимо, по национальному признаку, вступилась армянская община Абхазии. Представители общины утверждают, что Татулян заслуживает гражданство Абхазии, так как оказал благотворительную помощь в размере около 60 млн рублей, имеет благодарности Министерства просвещения и Госкомитета по молодежи Абхазии. В общем, благодаря защитникам Татуляна, мы теперь знаем примерную стоимость гражданства Абхазии. А в списке помимо Татуляна еще более шести тысяч новых абхазов. Ждем и гадаем, куда на сей раз прокуратура «отфутболит» оппозицию?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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