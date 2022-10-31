«О каком росте экономики можно говорить, когда население продолжает нищать?»

Экономический рост в Грузии за девять месяцев составил 10,2 процента. Это беспрецедентный рост во всей Европе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. «Эхо Кавказа» узнавало у жителей столицы, как это на них отразилось.

– Ощутим ли в Грузии экономический рост?

Екатерина: Конечно, нет, о каком экономическом росте идет речь? Представители нашего правительства постоянно выступают с подобными заявлениями, только не поясняют, как выражается этот рост. Это же как-то должно отразиться на ситуации, на благополучии граждан, но нет, ничего подобного я не наблюдаю. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Все наоборот: экономика в ужасном состоянии, цены на продукты питания и вообще на все постоянно растут, а семейный бюджет остается прежним. Мне кажется, в Грузии нет человека, который бы согласился с утверждениями Гарибашвили. Пусть зайдет в магазин, посмотрит на цены и после этого говорит о каком-то росте. Может быть, для членов команды премьер-министра это не ощутимо, может, только для них и растет экономика.

Лонда: Отразился на Грузии экономический рост? Когда я выхожу на улицу, радуюсь, да, это видно. По-всякому можно увидеть, что экономика оздоровляется. Я гуляю по городу, интересно, где и что было сделано нового, всю столицу озеленили. Город дышит жизнью, что бы ни говорили оппоненты властей, которым на руку называть Тбилиси опасным городом, Тбилиси меняется в лучшую сторону, как и другие города. Это и есть результат экономического роста – город, полный жизни.

Дато: Как экономист я ответить на этот вопрос не смогу. Я не особо понимаю, что они подразумевают под экономическим ростом. В стране серьезная инфляция. Они говорят об импорте и экспорте, возможно, здесь цифры и выросли, но этот рост лично на мне никак не отразился. Напротив, в последнее время мне все сложнее платить по счетам из-за роста цен, в этом году даже пришлось отказаться от отпуска. Возможно, они называют экономическим ростом то, что, скажем, вместо 100 лари теперь кто-то получает 300 лари, но это обесцененные 300 лари. Если это так, то поздравляю вас с этим экономическим ростом!

Жительница Тбилиси: Это полная ложь. Как Гарибашвили вообще может говорить такие вещи?! Я пенсионерка, мне всегда не хватало денег на проживание, а сейчас я просто не могу купить лекарства. Этот Гарибашвили несет какую-то чушь, пытается кормить нас ложью. Вот только никто не собирается верить в его слова. Я очень зла на него, ничего больше не могу сказать.

Бека: Для простых людей, работающих в разных сферах, ничего не изменилось. В Грузии развивается бизнес, растет экспорт, но на рядовых гражданах это не отражается. Для того чтобы все почувствовали экономический рост, необходимо изменить отношение бизнесменов к рядовым рабочим, нужно обязать их выплачивать хоть минимальную зарплату людям, чтобы они жили, а не выживали. Этого сегодня не происходит.

Саломе: Если бы в Грузии был экономический рост, это не должно было бы отразиться на ценах на продукты питания и другие товары? Я не понимаю, чем тут можно гордиться и о каком росте можно говорить, когда население продолжает нищать. Этот рост хоть как-то должен ведь повлиять на ситуацию в стране, однако ничего подобного не ощущается. А если все действительно так и экономический рост отразился только на Гарибашвили с его командой, то это просто несправедливо.

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